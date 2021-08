Reacties op Afghaanse helpers: ‘Ze zijn in doodsnood maar Den Haag laat ze vallen’

‘De klimaatcrisis vereist dat we minder kinderen krijgen’, en ‘red de Afghanen die onze militairen hielpen’: dit zijn de onderwerpen die lezers bezighouden naar aanleiding van het nieuws. Hieronder alle brieven die in de krant van woensdag 11 augustus verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

AFGHAANSE HELPERS | Dit is zo’n moment dat ik me schaam Nederlander te zijn

‘Afghaanse helpers in de kou’ (AD 10-8). Er zijn momenten dat ik me schaam Nederlander te zijn. Westerse landen trekken zich terug uit Afghanistan en wij weigeren mensen die ons hielpen bij onze missie asiel aan te laten vragen. Afghanistan zal onherroepelijk in de handen vallen van de taliban als er niet ingegrepen wordt. Ondertussen laten wij mensen die ons geholpen hebben, vermoorden door deze terroristen. Hoog tijd dat Mark Rutte en Sigrid Kaag hun beloofde, nieuw moreel leiderschap laten zien.



Peter Kosterman, Amersfoort.

AFGHAANSE HELPERS 2.| Doen we nu iets of zeggen we straks hoe erg het was?

Ik ben zeker geen voorstander van veel asielzoekers in dit kleine land, maar wat we wel allang hadden moeten doen is ons bekommeren om degenen die ons in Afghanistan hebben geholpen en nu voor hun leven moeten vrezen. Of mogelijk al hun leven hebben gelaten. Nederland heeft dit in het verleden vaker slecht gedaan. Gaan we nu actie ondernemen of later zeggen hoe erg we het vinden? Doe wat.



Luuk Diks, ‘t Goy.

AFGHAANSE HELPERS 3.| Er zijn geen woorden voor de zoveelste uitglijder

Na de beschamende vertoningen met de Groningse slachtoffers van de aardgaswinning en de ouders in de toeslagenaffaire, kan Den Haag een nieuw dossier toevoegen aan de opsomming van Haagse wanvertoningen. Dit keer zijn de Afghaanse helpers aan de beurt. Terwijl deze arme mensen in doodsnood afwachten wanneer ze worden vermoord door de taliban, verschuilen de verantwoordelijken in Den Haag zich achter formele regels. Aangevuld met het doorschuiven van de eigen verantwoordelijkheid naar instanties of andere ministeries, laat de regering zich wederom van haar allerslechtste kant zien. ‘Ga je diep schamen’ is in dit verband slechts een eufemisme; er zijn geen woorden voor de zoveelste schandelijke Haagse uitglijder die het leven van burgers kan verwoesten.



Harry Verheul, Alkmaar.

KLIMAATRAPPORT VN | We zeggen altijd dat wereld niet vergaat, maar nu?

‘Mens zelf debet aan opwarming van aarde’ (AD 10-8). Voor de zoveelste keer het klimaat in het nieuws met nu wel de allerlaatste waarschuwing. Hoog tijd voor drastische maatregelen. Maar zolang het gedrag niet verandert, is het letterlijk dweilen met de kraan open. De aarde is op een onverschillige wijze misbruikt onder het motto ‘na ons de zondvloed’. Kijk om je heen, het is een kwestie van mentaliteit. ‘De wereld vergaat niet hoor’, is altijd een bekende opmerking en vervolgens gaan we gewoon weer verder. De wereld vergaat niet, of toch wel?



Bas Dielemans, Schiedam.

KLIMAATRAPPORT VN 2.| Geboortebeperking is het credo

Het IPCC-rapport geeft aan dat we ons in de gevarenzone bevinden, code rood, als we nu geen maatregelen nemen om de klimaatverandering tegen te gaan. Wat ik steevast mis, ook in de reactie van Marcel Beukeboom, is de groei van de wereldbevolking. Deze groei vormt de grootste bedreiging omdat alle monden gevoed moeten worden, mensen moeten worden gehuisvest, werk hebben, afval produceren enzovoort. Waarom hoor ik de politiek hier niet over? Ik ben 70 en mijn tijd zal het wel duren. Maar mijn kindskinderen zullen het wel gaan merken. Geboortebeperking is het credo.



Niek Moirana, Roosendaal.

ELIS LIGTLEE | Ik hoop dat ze nog jaren haar analyse blijft geven

‘Laten we een beetje lief zijn voor elkaar’ (Sportwereld 10-8). Elis Ligtlee, ex-baanwielrenster, is gewoon een frisse jonge vrouw. Voor altijd olympisch kampioen. Die gedegen commentaar en analyses gaf tijdens het baantoernooi. Wat is daar mis mee? Ik hoop dat Elis nog vele jaren voor de NOS haar deskundige mening en analyse mag laten horen.



H. Kunst, Assen.

