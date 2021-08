Reacties op Afghaanse vluchtelingen: ‘Dit houden we niet vol’

Gebruik je maagzuurremmers bij te veel of te weinig maagzuur? Dat maakt verschil. En het is niet voor iedereen vanzelfsprekend dat Nederland Afghaanse vluchtelingen opneemt: dit zijn de onderwerpen die lezers bezighouden naar aanleiding van het nieuws. Hieronder alle brieven die in de krant van vrijdag 27 augustus verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Overheid moet uitleggen dat opvang van Afghanen terecht is

‘Ze zullen blijven proberen te vluchten’ (AD 26-8). Het is inmiddels heel erg duidelijk dat er in Afghanistan niets is bereikt door de westerse vredesmachten. Er zijn alleen maar verliezers. Dat is natuurlijk zeer frustrerend voor iedereen in Afghanistan zelf, maar vooral ook voor familie en vrienden van de daar omgekomen militairen. De taliban hebben in no time het land heroverd. En nu blijkt dat dit alles ook nog een flinke toestroom oplevert van al dan niet terechte asielzoekers die naar een beter leven op zoek zijn. Er zal door het kabinet en ook door gemeentebesturen goed moeten worden uitgelegd dat in een overvol land als Nederland, waar huisvesting sowieso al een groot probleem is, er toch plaats voor terechte asielzoekers moet worden gemaakt.



Henk Kras, Oud-Beijerland.

Organiseer opvang vluchtelingen in landen om Afghanistan

Het is een utopie wanneer bestuurders denken dat we alles en iedereen kunnen blijven opvangen. Er komt een keer een einde aan solidariteit. Er zullen altijd conflicten en oorlogen blijven, maar er zijn grenzen aan opvang. In het begin lees je dat het gaat om een groep mensen, en die groep zwelt steeds meer aan. Het is nu al een groot probleem met mensen die we gewoon niet kwijt kunnen. De Afghanen die wegvluchten uit hun land zouden naar omringende buurlanden moeten gaan. Het vrije Westen wordt op deze manier successievelijk ontwricht, en dat is wat een aantal landen juist als doel heeft. De mensen die zo hard roepen dat iedereen welkom is, moeten zelf maar mensen in hun huis nemen. Dit is niet vol te houden.



Pauline Borst, Rotterdam.

Corona-ontkenners, richt je verontwaardiging aan onze regering

In de brievenrubriek van gisteren krijgen maar liefst drie lezers de kans hun mening te geven over het recht op behandeling van mensen die corona ontkennen, maar toch ziek worden. Dat standpunt komt neer op ‘eigen schuld, dikke bult’. Als je corona ontkent heb je volgens hen geen recht op behandeling. Realiseren zij zich dat het eerdere sensatieverhaal in de krant slechts anekdotisch is? Want er zijn wellicht een paar verdwaalde geesten die corona ontkennen, maar niet veel.

Belangrijker is dat als we de stelling ‘eigen schuld, dikke bult’ op de gezondheidszorg loslaten, er nauwelijks gezondheidszorg meer nodig is. Het merendeel van de opnames komt door vermijdbaar gedrag. Wat te denken van levertransplantaties voor alcoholisten, longkankerbehandelingen voor rokers of maagverkleiningen voor veelvraten? Of honderden opnames per week door sportbeoefening of klussen in huis? De briefschrijvers kunnen hun agressie beter richten op onze regering die tot op heden nagelaten heeft één structurele maatregel te nemen bij het verlichten van de druk op de zorg.



Louis Frank, Rhoon.

Pas je voedingspatroon aan zodat je minder of geen maagzuurremmers nodig hebt

‘Dat zoveel mensen maagzuurremmers gebruiken is idioot’ (AD 26-8). Zo’n 2,8 miljoen mensen krijgen maagzuurremmers voorgeschreven. Frappant is daarbij dat zelden wordt geconstateerd of dit een tekort of teveel aan maagzuur betreft: beide geven namelijk dezelfde soort klachten. Ik had ook darmklachten en nierschade. Voorkom extra maagzuur door te letten op voeding. Ga ook histamine-vrij eten en op basis van zuur en basisch voedsel, vermijd voeding met purine, koffie, smaakjesthee, conserveringsmiddelen, kant-en-klaarproducten en fabrieksproducten, vooral na 20.00 uur. Volop informatie vindbaar, goedkoper en beter dan gebruik van maagzuurremmers. Succes.



Liesbeth Meuldijk, Vlaardingen.

Neem de kiezer serieus

‘Geen rol Segers’ (AD 26-8). De formatie duurt al te lang. De reden hiervan is in de eerste plaats ons meerpartijenstelsel. De grotere partijen hebben allemaal hun voorkeur. Mariëtte Hamer probeert D66, PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en eventueel ook nog de CU samen te krijgen. Maar Sigrid Kaag zit niet te wachten op Gert-Jan Segers. Mark Rutte en Wopke Hoekstra zitten niet te wachten op Lilianne Ploumen en Jesse Klaver. Niemand durft zijn verantwoordelijkheid te nemen. Ga dan voor een minderheidskabinet of een kabinet van nationale eenheid. Wacht niet langer, neem de verantwoordelijkheid die is gegeven door de kiezers. De economie draait goed, verknal dat niet door te dralen met de formatie.



Leo Verweij, Nieuwegein.

Wat een smakeloze serie

‘Sarcasme’ (Column 25-8). Ja, eindelijk werd door jou onder deze titel publiekelijk genoegdoening gegeven aan de bij veel kijkers levende gevoelens van afkeer. Onbegrijpelijk dat SBS6 volhardt in het uitzenden van deze smakeloze serie. Bedankt, vast namens velen.



J. Blekxtoon, Berkel en Rodenrijs.

