Reacties op Afghanen in nood: ‘Hou op met dat getreuzel en die smoezen’

‘Demissionair rommelt het kabinet lekker door’ en wel of niet Afghanen in nood toelaten: dit zijn de onderwerpen die lezers bezighouden naar aanleiding van het nieuws. Hieronder alle brieven die in de krant van zaterdag 14 augustus verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Formule 1 is sneer naar het klimaat en de evenementenbranche

’Formule 1 Zandvoort mag alleen met minder publiek’ (AD 13-8). Illustratief voor een op alle fronten falend kabinetsbeleid. De Formule 1 op Zandvoort gaat natuurlijk door. Niemand zal anders hebben verwacht. Wat een sneer naar de evenementenbranche en wat een hypocrisie ten aanzien van het klimaatbeleid, wat zo hoog in het vaandel staat. Dat past natuurlijk alleen maar in het plaatje als het zo uitkomt. Internationaal prestige staat bij deze regering voorop. Hoe bedoel je demissionair? Meer macht dan ooit tevoren, als je het mij vraagt. Weggestuurd worden kan niet meer, want dat zijn ze feitelijk al. Een fantastische politieke truc. Wat een farce.



Jan de Koning, Spijkenisse.

Afghanen moeten in omringende moslimlanden worden opgevangen

‘En toch is onze missie niet voor niets geweest’ (AD 13-8). Afghanistan is een ‘verloren’ land en al onze inspanningen ten koste van Westerse levens en miljarden dollars, zijn voor niets geweest. In dat land wil men in het coconnetje van de orthodoxe islam blijven leven. Daar valt niets tegen te doen, meisjes zullen niet meer naar school kunnen en iedereen die zich tegen de taliban verzet, zal de dood vinden. Er zullen weer massale vluchtelingenstromen op gang komen, maar één ding zal onomstotelijk duidelijk moeten worden: wij vangen deze mensen niet op in Europa. Zij zullen bij hun geloofsgenoten in de omringende islamitische landen onderdak moeten vinden. Ik wens geen mosliminvasie op ons continent en in ons land. Wat leven onder moslimbewind betekent is de pure hel, en niemand kan mij kwalijk nemen dat ik daar van verschoond wens te blijven.



M. Beijer-Korzelius, Dordrecht.

Sorry Afghanen, wij zijn het bangste jongetje van de klas

‘Kabinet blijft erbij: alleen tolken welkom’ (AD 12-8). Hou op met die smoezen. De feiten: in Nederland leven op dit moment 44.000 Afghanen. Afghanen toelaten die soms met gevaar voor eigen leven voor ons hebben gewerkt en van wie het leven bedreigd wordt, wordt nu gezien als risico. De procedure verloopt traag. Volgens Defensie omdat er dagelijks nieuwe aanvragen worden ingediend. In dit land, waar er niets kan zonder bonnetje, moet er toch een goede administratie zijn aan de hand waarvan razendsnel een lijst van medewerkers kan worden opgesteld? Op de vraag waarom Nederland veel minder ruimhartig is dan andere landen, antwoordt Defensie: ‘Elk coalitieland maakt zijn eigen afwegingen’. We zijn kennelijk niet meer het beste jongetje van de klas, maar het bangste. Wat we niet durven toegeven. En dan schaam ik mij Nederlandse te zijn.



M. Poels, Den Haag.

Door ‘coalitie-gescharrel’ heeft stemmen weinig zin meer

‘VVD en D66 gaan hoofdlijnen met Hamer bespreken’ (AD 13-8). Er wordt al maanden gewacht op een nieuw kabinet. Het zou een verplichting moeten zijn om de partijen met de meeste stemmen verplicht samen te laten gaan, of ze het met elkaar eens zijn of niet. Waarom wordt er anders gestemd? Nu worden allerlei ‘kleine’ partijen bij elkaar gescharreld. Het heeft geen zin om te stemmen, dat staat voor mij vast.



R. Zwarts, Naaldwijk.

Door ons struisvogelsyndroom zijn VVD en D66 aan de macht

‘Nou niet zeuren als ik straks naar Rhodos vlieg’ (Brieven 12-8). Frans Schuiling heeft een punt wanneer hij zegt dat hij gewoon met het vliegtuig naar Rhodos gaat, nu de koning even op en neer naar Nederland vliegt voor de huldiging van de olympiërs. Toch kan de invloed van burgers gigantisch zijn, indien ze stemmen op partijen die het onderwerp serieus nemen. Bij de verkiezingen in maart werd dat echter massaal niet gedaan. De gekozen VVD- en D66-politici zullen daarom ongetwijfeld weinig daadkracht laten zien, want ze zitten in het zadel dankzij miljoenen kiezers met een struisvogelsyndroom. Een afwijking die dankzij haar hardnekkigheid, vele malen gevaarlijker is dan corona.



Jan Tolsma, Leiden.

Lars van Veen, blijf vooral jezelf

‘Lars moet weg bij Jumbo in Glanerbrug omdat hij zijn nagels lakt’ (AD 13-8). Je zult maar in Glanerbrug wonen en door een plaatselijke middenstander gezegd worden dat je ouderwets en bekrompen bent. Lijkt mij een goede reden om een andere winkel te kiezen. Lars van Veen, blijf vooral jezelf.



Ton Meuwissen, Zutphen.

Met een slechte rug is e-bike een goed alternatief

‘Accu’s van e-fietsen gaan echt niet op groene stroom’ (Brieven 13-8). Voor velen is de e-bike een snelle fiets, voor anderen een uitkomst. Vanwege slechte rug was fietsen met tegenwind bijna onmogelijk. Wat is dan een goed alternatief om niet in de auto te stappen? Juist, deze fiets met ondersteuning. Gezond en in beweging blijven. En ja, een bepaalde groep wil misschien best nog zonder kunnen. Maar op eigen kracht is helaas niet voor iedereen meer te doen.



Engelien van Ewijk-Laurens, Barendrecht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.