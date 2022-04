Reacties op afscheid Jan Rot: ‘ Lieve Jan, dank voor alles!’

Jan Rot | Een symbolische staande ovatie voor wat je deed!

Toespraak Zelenski VN | Escalatie helpt hem niet

‘ VN nutteloos? Plek nodig om te praten ’( AD 7-4). De Oekraïense president stelt het bestaansrecht van de Verenigde Naties aan de kaak. Zelden in de geschiedenis hebben zoveel landen zich solidair verklaard als nu gebeurt om de oorlog in Oekraïne te stoppen en daadwerkelijk maatregelen te nemen die al genomen zijn en er nog steeds bijkomen. Ik hoop en bid dat deze president begrijpt dat er een grens is en niemand in deze oorlog gesleurd wordt. En mocht dit wel gebeuren, hij daar zeker niet mee geholpen is. M. de Jong, Amersfoort

Verpakkingen AH | Met deze dingen verlang ik terug naar het verleden

O, o, wat is AH toch weer goed bezig. Ik weet nog goed toen ik klein was. We hadden alle soorten winkels in de buurt. Groente ging in een oude krant, voor je aardappels nam je zelf een tas mee. Bij de kruidenier kregen we het in papieren zakken en zo kan ik nog wel door gaan. En toen, ja toen kwam Albert Heijn. En alles moest in verpakkingen. Dat was beter voor de klant. Nee, het was beter voor AH. Minder personeel, dus minder kosten. En zie nu: AH gaat beginnen met een supermarkt zonder verpakking en daar moeten we AH dankbaar voor zijn. Wat verlang ik met dit soort dingen naar het verleden zeg.



A. Verhoef, Gouda