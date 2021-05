Reacties op afsplitsing FvD: 'Een klap in het gezicht van de kiezer'

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 14 mei in de krant verschenen over onder meer rekeningrijden, de afsplitsing van de FvD en de GGD.

Rekeningrijden | Veel meer dan autorijden duurder maken is het niet

‘Nieuw plan voor rekeningrijden om het milieu te kunnen sparen’ (AD 12-5). Het rekeningrijden wordt maar weer eens van stal gehaald. Maar waarom eigenlijk? Omdat het ‘eerlijker’ is? Onzin: nergens is brandstof zo krankzinnig duur als hier. Er wordt enorm veel accijns binnengeschraapt. We betalen al ruimschoots per kilometer. Heb je een auto die wat meer lust, dan kost het dus meer. Bovendien verbruikt een oude auto nou eenmaal meer dan een vergelijkbaar nieuwer exemplaar. Rekeningrijden is dus eigenlijk niets meer dan een verkapte techniek om autorijden nog duurder te maken dan het al is. Tamelijk onzinnig plan dus. Dat bovendien geld gaat kosten aan exploitatie, onderhoud en administratie. Misschien nog eens diep over nadenken.



G. van Leeuwen, Veldhoven.

Afsplitsing FvD | Ego’s opzij en aan het werk

‘Baudet ziet Forum voor Democratie uiteenvallen, drie Kamerleden vertrekken’ (AD.nl 13-5). En ja hoor, daar gaan we weer. Wybren van Haga en consorten splitsen zich af van FvD. Eerst 50Plus en nu dit. Een klap in het gezicht van de kiezer. En maar en masse de persoon aanvallen die het land de laatste tien jaar wél op een fatsoenlijke manier heeft gediend. Iedereen in politiek Den Haag heeft boter op z’n hoofd en is op dit moment aan het verzaken. Zet jullie ego opzij en ga je werk doen. In het bedrijfsleven hadden jullie allang op straat gestaan. We hebben al twee maanden verloren aan geneuzel. Zorg dat we een nieuw kabinet krijgen, en snel.



Harry van der Avoort, Dordrecht.

GGD | Alles voor snelle vaccinatie

‘Prikkers willen wel, GGD belt niet’ (AD 12-5). Zo’n 75 procent van de beschikbare prikkers wordt niet benut door de GGD. Uit het artikel blijkt dat de dienst zich liever laat bemensen door dure uitzendbureaus, die in diezelfde vijver vissen. De GGD denkt dat ze daarna hun WW-uitkering moet aanvullen. Ik geloof het niet (ze bieden zich vrijwillig aan), maar als dat zo is, zou dat nog geen bezwaar moeten zijn. Alles moet toch aan de kant voor snel vaccineren? Maar de GGD heeft geen haast en houdt niet van inmenging van buitenaf. Ook op de priklocatie waar ik was, heerst een opvallende oase van rust. Er staan veel dranghekken, maar niemand die dringt.



Jan van Rooijen, Soesterberg.

GGD 2. | Niet creatief naar iemand met die studie en ervaring

Wij hebben een vergelijkbare ervaring. Onze schoondochter is in Venezuela opgeleid tot arts. Daarna heeft zij in Spanje een vierjarige opleiding gedaan tot oncoloog en radioloog, én vier jaar revalidatieopleiding. Zij heeft tien jaar praktijkervaring in ziekenhuizen, waarvan het laatste jaar op de corona-afdeling en de intensive care. Veel kennis en ervaring dus. Zij woont nu hier en werkt hard aan haar Nederlands. Omdat zij de taal nog onvoldoende goed spreekt, komt zij nog niet in aanmerking voor registratie in het BIG-register. Dat medisch personeel streng wordt gescreend, is volkomen terecht. Maar dat sollicitaties van iemand met zoveel medische opleiding en ervaring genegeerd worden en nauwelijks een reactie krijgen, is op zijn minst merkwaardig. Het getuigt ook niet van creatief optreden van personeelszaken, pardon: human resource management.



Theo van der Voordt, Rotterdam.

Mark Rutte | Het ging nog nooit zo goed

‘Zoals Omtzigt zegt: bestuur met het hart’ (Brieven 12-5). Heel bijzonder, al die brieven over Mark Rutte. Natuurlijk heeft een van de politici het over Pieter Omzigt gehad in de formatie. Dat is heel normaal als je wilt besturen en een bepaalde richting op wil. En natuurlijk is er een grote fout begaan in de toeslagenaffaire die moet worden opgelost. Maar dat Nederland er onder leiding van Mark Rutte nog nooit zo goed voor heeft gestaan, daar gaat iedereen aan voorbij. Ik heb sterk het gevoel dat de meerderheid van Nederland er ook zo over denkt. Kom op politici, het land heeft Rutte gewoon nodig.



J. Eerland, Spijkenisse.

