Reacties op aftreden Kaag: ‘Dank je wel voor je morele besef, dat biedt hoop’

dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van zaterdag 18 september verschenen.

Aftreden Kaag heeft niets met ChristenUnie te maken

‘ChristenUnie laat D66-leider keihard vallen’, (AD 17-9). Wat een onzin. Demissionair minister Kaag heeft enorm gefaald, dat heeft mensenlevens gekost en ze had uiteindelijk geen andere keuze. Dit heeft niks met de ChristenUnie te maken, maar met het functioneren van deze minister.



Arnold van Reeuwijk, Hazerswoude

Dat Kaag wel opstapt, biedt hoop

In onze tijd waarin het vertrouwen in de politiek met de dag meer verbleekt, biedt het besluit van Sigrid Kaag om te vertrekken als demissionair minister hoop. Hoop op een bestuurscultuur waarin geen partijpolitieke en financieel-economische kortetermijnbelangen, maar het overkoepelende alomvattende morele besef richtinggevend wordt voor beleid op elk terrein en niveau. Wat dat betreft is het te hopen dat het vertrek van Kaag een succesvolle uitwerking zal hebben op de achterblijvende Haagse elite, van welke richting dan ook.



Wouter ter Heide, Zwolle

Woningmarkt is na Tweede Wereldoorlog nooit ontspannen geweest

Met verbazing lees ik over de overspannen woningmarkt. Het is niet zoveel anders dan vroeger. Mijn vader kon vlak na de oorlog ook geen huis kopen van toen rond de 3000 gulden. Hij verdiende 50 gulden per week. In de jaren 70 ging het om vraagprijzen van 90.000 gulden per huis. Ik heb ingeschreven gestaan van mijn 18de tot twee weken voor mijn 27ste verjaardag en kreeg toen een huurhuis van 750 gulden. Ik kwam op mijn 33ste gelukkig in aanmerking voor een premie A-woning: 155.000 gulden. Op mijn 50ste kocht ik een ander huis voor 380.000 gulden en heb dat voor 60.000 gulden opgeknapt. Nu ben ik 66 en de kinderen zijn de deur uit. Ik heb altijd alles in het huis gestopt, ben nooit echt op vakantie gegaan en heb altijd 55 tot 70 uur per week gewerkt. Nu zou ik graag naar een kleinere, vrijstaande woning verhuizen maar dat gaat niet. Met mijn huidige inkomen is niets te koop en ik wil ook geen hypotheek meer op mij nemen. Ik maak met alle plezier plaats voor een jong gezin, maar dat gaat niet, dus blijf ik zitten in een te groot huis. En zo zullen er velen zijn. Er moet meer gebouwd worden maar ook eens worden gekeken naar wat ouderen willen: bouw niet klakkeloos appartementen of klusters voor ouderen. Wij zijn net zo hard geraakt door de woningmarkt als de jeugd, en eigenlijk is het nooit anders geweest.



Phinus Spaargaren

Ouderen voelen zich soms oliedom in digitale wereld

‘Ouderen hebben moeite om aan QR-code te komen’, (AD 17-9). Dit is een symptoom van een groter probleem. De digitalisering kan door veel ouderen niet worden bijgebeend. Die willen graag een persoon van vlees en bloed spreken en pakken de telefoon. Als ze erin slagen om door het eindeloze menu te komen, mogen ze blij zijn als er na een half uur een medewerker aan de lijn komt. Hetzelfde met bediening van tv- en audio-apparatuur. Hier in Puttershoek is ook de huisartsenpraktijk (Quindokters) gedigitaliseerd. Ik durf te stellen dat mensen hierdoor afzien van een afspraak. Ik denk dat ouderen zich af en toe oliedomme inwoners voelen in een hypermoderne wereld die ze steeds minder begrijpen.



Kor van der Heiden, Puttershoek

Waarom worden verkleedpartijen in Urk en met sinterklaas niet gelijk behandeld?

Wat ik echt niet begrijp: veel mensen zijn verbolgen omdat een paar jongelui een nazi-kostuum aantrekken. Na 5 jaar bezetting van Nederland door de nazi’s wordt dit als kwetsend ervaren. Let wel: 5 jaar bezetting. Als mensen die rechtstreeks afstammeling zijn van slaven (en dan hebben we het niet over 5 jaren) aanstoot nemen aan de kleding van ‘Zwarte Piet’ dan moeten deze mensen niet zeuren en kunnen ze beter verkassen. Terug naar (vul maar in...). Beide situaties zijn afschuwelijk laat dat duidelijk zijn, maar waarom meten met twee maten?



Jim Tjoe-A-On

Aan de slag met opvoeding van kinderen

Het is een ‘hot’ onderwerp op dit moment, de verloedering van de maatschappij, (brieven AD, 16-9). Maar hebben we dat niet aan onszelf te danken? Ik zie in mijn horecazaak zo vaak de verloedering in de opvoeding van kinderen. Waarom leren ze niet meer om netjes alstUblieft of dankUwel te zeggen? Iemand aankijken als er gesproken wordt, telefoon wegleggen. Hand voor de mond als je moet hoesten, niet door de zaak rennen, proberen met mes en vork te eten, kindermenu is alleen voor kinderen, dat-ie niks lust is uw verantwoording. En buiten je hand uit steken in het verkeer, fietslicht aan en je rommel in een prullenbak, ook al is het maar een klein papiertje. Maar vooral leren dat je weleens op je donder krijgt voor je slechte gedrag en dat dat geen reden is voor een grote mond. De bal ligt echt bij de ouders, opvoeden is hard werken en herhalen. Aan de slag!



K.D. Rico, Amersfoort

Volledig scherm De dochter van briefschrijver Kolk wordt een suikerklontje aangeboden tijdens een collecte. Ze collecteerden voor het Diabetesfonds. © ANP

Als collectant krijg je vreemde reacties

Dank je Linda Akkermans voor je column over collectanten (column, AD 17-9). Mijn jongste dochter was 1,5 jaar toen ze diabetes kreeg. Ik heb altijd voor het Diabetesfonds gecollecteerd, ook met mijn dochter. We kregen soms de vreemdste opmerkingen; toen iemand zei dat hij wel een suikerklontje wilde doneren, haakte mijn dochter af. Knap dat je blijft collecteren, Linda.



B. Kolk, Sleeuwijk

Doorwerken na je pensionering

Met belangstelling las ik het artikel ‘Nu al met pensioen, moet dat?’, (AD 15-9). Daarbij lees ik ook dat ik niet de enige ben die graag had willen doorwerken toen de pensioengerechtigde leeftijd was bereikt. Want ook ik wilde graag doorwerken met zo’n fantastisch fijne baan. Met heel veel enthousiasme en passie heb ik twintig jaar lang een baan als Babs mogen vervullen. Een harde dobber als je dan noodgedwongen moet stoppen. Helaas was het beleid zo en kon ik niet blijven. Ik zou willen zeggen: ik ben nog steeds beschikbaar om de mooiste dag van twee mensen ook echt de mooiste te laten zijn!



M. van Venrooij, Waalwijk

