Reacties op aftreden kabinet: ‘Ze wasten hun handen in onschuld’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 19 januari in de krant verschenen over onder meer het aftreden van het kabinet en versplintering in de Tweede Kamer.

Aftreden kabinet | Schandalig, vooral wat er allemaal niet is gebeurd

‘Onvermijdelijke val in slow motion’ (AD 18-1). Schandalig is een toepasselijk woord voor alles wat gebeurd is, maar vooral niet gebeurd is tijdens dit foutenfestival. Zelfs veel pagina’s met informatie werden zwart gelakt. Onvoorstelbaar. Tijdens de verhoren kon je duidelijk zien en horen dat alle hoge belastingfunctionarissen, staatssecretarissen, ministers en ook de premier hun handen in onschuld wasten, want ze beweerden niets gezien of gehoord te hebben of er geen herinnering aan te hebben. Veel respect heb ik daarom voor Pieter Omtzigt en Renske Leijten die jarenlang hebben gevochten om recht te doen en zich daadwerkelijk voor mensen hebben ingezet.



Jan Kemeling, ‘s-Gravenzande.

Aftreden kabinet 2. | Niet voorbij gegaan aan frauderen dat wél gebeurt

Wat mij opvalt in alle commotie omtrent de toeslagfraude is het gegeven dat er op zeer grote schaal werd gefraudeerd bij het aanvragen van deze toeslag. Dit is de reden waarom er een werkwijze moest worden bedacht om dit te stoppen en te bestraffen. Dat deze werkwijze niet goed is uitgepakt, is duidelijk. Maar om deze belangrijke reden compleet te negeren is te gek voor woorden. Of gebeurt dit met een bepaalde bedoeling? Advies: lees het complete rapport over de Kindertoeslagfraude voor een objectieve mening.



Henk van Ruijven, ‘s-Gravenzande.

Bekijk hieronder al onze video’s over de val van kabinet Rutte III:

Aftreden kabinet 3. | Ambtenaar is niet zonder verantwoordelijkheid

Men moet zich afvragen wat de argumentatie is voor het niet aanpakken van ambtenaren van de Belastingdienst voor hun optreden in de toeslagenaffaire. Een ambtenaar mag niet worden gezien als een instrument zonder verantwoordelijkheid. Het is van groot belang dat hierover duidelijkheid komt, door de uitvoerenden van de Belastingdienst ter verantwoording te roepen. Misschien dat helderheid het vertrouwen in de rechtstaat kan herstellen.

Zonneparken | Laat Arjen Lubach het de Kamer nog eens uitleggen

‘Kamer: Stel strenge regels aan zonnepark’ (AD 18-1). De Tweede Kamer heeft wel vaker boter op het hoofd. De regels omtrent dit fenomeen hebben ze toch echt zelf gemaakt. Dan kan me nu ineens wel verbaasd schrikken, maar je kan mij niet vertellen dat niemand naar Arjen Lubach heeft gekeken, paar maanden geleden met zijn geniale uitleg, juist over deze wind en zonneparken. Dat de volgende dag ook nog eens in alle kranten stond. Wellicht dat Arjen Lubach dat in de Tweede Kamer nog eens fijn moet gaan uitleggen.



E. van Duin, Nieuw-Vennep.

Online beelden | Stap altijd naar de politie

‘Meisje (13) maakt eind aan haar leven na online verspreiding expliciete beelden’ (AD.nl 16-1). Weer een jong meisje dat zelfmoord pleegt, omdat sexfilmpjes online gezet worden. Weer een moeder die dood gaat in haar hart. Ik wil alle meisjes zeggen, dat het maar een filmpje is. Iedereen is naakt geboren en vanaf een bepaalde leeftijd heeft iedereen seks. De een eerder dan de ander. So what? Niets om je voor te schamen. Dat een jongen het online zet, zegt alles over deze jongen. Stap naar de politie. Deze jongen moet gestraft worden. Niet jij. Hij is fout. Niet jij. Ooit kom je een jongen tegen die jou respecteert en tot die tijd blijf je jongens tegen komen die dat niet doen. Het is zoals het is.



Anita Remmerswaal, Wassenaar.

Talkshow | Hij had er natuurlijk al veel eerder moeten zitten

Sven Kockelmann had al veel eerder bij Op1 aan het hoofd van de tafel moeten zitten. Dat heeft hij zondagavond wel bewezen. Kundig, scherp en ad rem gaf hij zijn gasten geen millimeter ruimte. Ik pleit voor vijf keer per week Sven alleen, à la Pauw. Dat zal Op1 geen windeieren leggen én het levert meer boeiende gesprekken op.



Bart van der Linden, Schiedam.

Volledig scherm Sven Kockelmann en Talitha Muusse maakten afgelopen zondagavond hun debuut bij Op1 © NPO 1

Vluchten uit Engeland | Nederland wordt op die manier virusdistributeur

Zeer verbaasd dat reizen tussen Engeland en Nederland gewoon is toegestaan en maar liefst twintig vluchten per dag landen in Nederland. Nederland wordt op deze manier distributeur van de Britse variant. Neem een voorbeeld aan Spanje. Daar werd in december ook een vlieg- en reisverbod van Engeland naar Spanje ingesteld, en dat geldt nog steeds. Sterker, afgelopen week is besloten dit verbod te verlengen tot 2 februari. Kabinet in Nederland, neem een voorbeeld aan de Spaanse collega’s. Maar het is natuurlijk al te laat: de variant zoemt al rond. En de Britse minister van transport is een hypocriet. Wil vluchten uit Portugal verbieden, maar laat ze vanuit zijn eigen besmette land wel toe naar andere landen. Ze wilden toch uit de EU? Blijf dan weg en hou je virus.



Karin Koopmans, Spanje.

Brief van de dag | Voorkom verdere versplintering en stem niet op eenmansfracties

De VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en andere Europese landen kennen een beperkt aantal politieke partijen, of een kiesdrempel. Nederland is behept met een volksvertegenwoordiging die ongekend is. De komende verkiezingen doen er mogelijk 89 verschillende partijen mee. Heb je het even niet naar je zin bij een partij, dan stap je op en ga je gewoon voor jezelf beginnen, als eenmansfractie. Dat je vervolgens in je eentje niets kunt bereiken, uitzonderingen daargelaten, interesseert deze goedbetaalde volksvertegenwoordigers geen zier. Geen groter belang dan eigen belang. Met deze versnippering wordt het in Nederland nooit iets, je zult steeds weer genoegen moeten nemen met de huidige samenstelling. Het belang van de burgers, zie de huidige crisis waarover het kabinet is afgetreden, doet hen niets. Zij beschermen elkaar en zorgen voor een ware banencarousel.



Let op, Lodewijk Asscher en Eric Wiebes zelf opgestapt? Binnen de kortste keren zie je ze terug op een nog beter betaalde baan als burgemeester, of in een of andere goedbetaalde commissie. Een oproep aan de Kamer om een kiesdrempel in te voeren, zetelroof tegen te gaan of beperking van wachtgeldregeling na zelf opstappen, zal nooit gehoor vinden. De Kamerleden gaan zichzelf natuurlijk niet tekort doen. Ik roep alle medelanders op om op 17 maart aanstaande te gaan stemmen. Op welke partij maakt niet uit, zolang het maar een echte partij is en niet een of andere eenmansfractie. Misschien dat wij dan een omwenteling gaan krijgen in de Nederlandse politieke verhoudingen.



Aad Lock, Woerden

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: