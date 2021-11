Reacties op agent die man schopt: ‘Het mag niet, maar het is wel begrijpelijk’

Klimaattop is nuttig, maar geeft ook dubbel gevoel

‘Rutte in Glasgow: We moeten blablabla omzetten in actie’ (AD 2-11). Vind ik de klimaatconferentie in Glasgow nuttig? Ja, is mijn antwoord. Maar de manier waarop slaat nergens op. Alle deelnemers, 30.000 personen, daar te krijgen kost zoveel energie dat ik mijn wenkbrauwen frons. Dat zijn gemiddeld heen en terug, 300 vliegtuigen en privéjets. Dan heb ik het nog niet eens over de energie die nodig is om de voorbereiding, de vergadering zelf, het afbreken en alles wat nodig is om zo’n conferentie mogelijk te maken. En dan wordt er aan mij gevraagd om de thermostaat 1 à 2 graden lager te zetten, minder auto te rijden en korter te douchen. Dubbel gevoel dus.



L. de Koning, Dordrecht.

Rutte is laatste die ‘blablabla’ moet zeggen op klimaattop

‘We moeten blablabla omzetten in actie’ (AD 2-11). Ik weet niet wat ik lees. Hoe durft iemand die eindverantwoordelijk is voor dossiers waarin landgenoten op flagrante wijze in de steek zijn gelaten door zijn kabinet, zich zo’n uitspraak te permitteren? Hoe zullen de massaal in de maling genomen Groningse huiseigenaren en de aan hun lot overgelaten slachtoffers van de toeslagenaffaire dit citaat vinden? Het meest triest is nog dat Rutte zich niet eens realiseert dat uitgerekend hij het patent op een dergelijke uitspraak voorgoed heeft verspeeld.



Harry Verheul, Alkmaar.

Agenten mogen geslagen en mishandeld worden?

‘Fred Westerbeke getergd over felle kritiek op korps’ (AD 1-11). Weer wordt een optreden van een agent breeduit gedeeld én veroordeeld. Het is echt de omgekeerde wereld. Agenten mogen geslagen, beschoten, beledigd, mishandeld worden voor een modaal loon. De raddraaiers mogen alles en worden zelden veroordeeld. Ik snap de betrokken agent helemaal als je stijf staat van de spanning. Begrijp me goed: politiegeweld mag niet, maar is soms wel begrijpelijk.



R. Graaff, Apeldoorn.

Agenten moeten raddraaiers aanpakken

Het woord provoceren is zelfs nog zachtjes uitgedrukt. Als je ziet hoe materieel wordt vernield en politieagenten worden aangevallen, dan is dat gewoon triest. Dit heeft helemaal niets meer met fatsoenlijk demonstreren te maken. Amnesty International zou zich achter de oren moeten krabben. Gelukkig dat er politie is en dat hulpverleners telkens op komen draven. Protesteren mag, maar raddraaiers aanpakken moet.



Ineke van den Berg, Rotterdam.

Gevaccineerden hebben allang meegedacht

‘Blijf meedenken, we moeten het samen doen’ (Brieven 2-11). Als ik de brief van inzender Desiree Schutte lees, komt de stoom al uit mijn oren. Waarom moeten we het samen blijven doen? Ik heb me laten vaccineren, en miljoenen anderen deden dat ook. Dit met het doel dat we meer vrijheden zouden krijgen. En dan door zo’n groep mensen die dat weigert, worden de maatregelen weer verzwaard. Hoezo samen blijven nadenken en doen? De gevaccineerden hebben hun ‘aandeel doen’ al gedaan. En daardoor dus dat stukje vrijheid gekregen. En samen blijven nadenken laat ik over aan dat groepje dat weigert. Ik vind het terecht dat ze voor bepaalde dingen worden buitengesloten. Laten ze over deze reactie dan maar eens goed nadenken. En schuif het alsjeblieft niet door naar de mensen die wel hebben gereageerd op de oproep om het voor elkaar beter te maken.



Nina de Kwant, Rotterdam.

Check ook bij kerken, moskeeën en synagogen

‘QR-code tonen op de werkvloer zou al binnen maand kunnen’ (AD 2-11). Op meer plekken straks de coronapas. Lijkt me een goed plan om ook in te voeren bij de kerk, moskee en synagoge. Daar zitten namelijk veel mensen bij elkaar, binnen, gedurende een langere tijd.



Karin Kok, Badhoevedorp.

Als je nu in de zorg werkt ben je niet te benijden

‘Bij spoedeisende hulp is de rek er allang uit’(Opinie 2-11). De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen, Tanja van Roosmalen, somt de redenen op waarom de rek in de zorg, en dan met name in de spoedeisende hulpverpleging, er allang uit is. Die redenen zijn allemaal terecht. Maar we hebben die argumenten tijdens de pandemie al vaker gehoord en gelezen. Komt die boodschap nog wel over? Ondanks alle druk gaan de verpleegkundigen immers gewoon door met hun werk, omdat ze niet anders kunnen. We hebben begrip voor hun situatie, we klappen zelfs even voor ze en we geven ze een bonus van een paar honderd euro. Maar we eisen vervolgens wel dat ze hun werk onder alle omstandigheden blijven doen. Je bent kortom niet te benijden als je in deze tijd in de zorg werkzaam bent.



Ronald Kroese, Voorschoten.

