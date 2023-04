Reacties op agressie richting conducteur: ‘Meppende mafkezen moeten zich áltijd inhouden’

Nog een week om aanvraag Noodfonds Energie in te dienen: dit is wanneer je ervoor in aanmerking komt

Moeite met het betalen van de energierekening, ondanks het prijsplafond? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het Tijdelijk Noodfonds Energie. Je hebt nog een week om een aanvraag in te dienen: tot maandag 1 mei, 12.00 uur. We beantwoorden vijf vragen en antwoorden over deze steunmaatregel.