Reacties op agressieve corona-ontkenners: ‘Geef pas zorg als ze zich gedragen’

Klaver voert het hoogste woord bij kabinetsformatie

‘Formatiechagrijn: Laat Rutte zelf de kar trekken’ (AD 25-8). Terwijl iedere dag de formatie van een nieuw kabinet zich kansloos voortsleept en steeds lachwekkender wordt, wordt het gedrag van GroenLinks-leider Jesse Klaver met de dag stuitender. Zou hij, die anderen al jaren de maat neemt, zich de uitslag herinneren van de verkiezingen? In vier jaar tijd heeft de partij onder zijn leiding van de veertien zetels in 2017 er nu nog maar acht over. Bij een dergelijke afstraffing zou het passen dat de verantwoordelijke stopt als leider of in elk geval wat toontjes lager zingt. Kennelijk geldt dat niet voor Klaver; een plekje in het kabinet verblindt hem zo dat hij de bijna-halvering van het aantal zetels vergeten lijkt. Hij heeft in de formatie, waarin hij op grond van de verkiezingsuitslag niks te zoeken heeft, alweer het hoogste woord.



Harry Verheul, Alkmaar.