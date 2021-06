Reacties op Amalia: ‘Bevoorrecht zijn, wil niet zeggen dat je fladderend door het leven gaat’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 14 juni in de krant verschenen over onder meer Pieter Omtzigt en prinses Amalia.

Prinses Amalia | Brief van de kroonprinses was open en eerlijk

‘Prinses Amalia ziet af van uitkering tijdens studietijd’, (AD 12-6). Een zelfgeschreven brief van onze kroonprinses. Een 17-jarig meisje zet de toon binnen haar familie. Natuurlijk is thuis over dit besluit gepraat, maar de brief was puur en eerlijk. Ik hoop zo dat er nu niet weer allerlei negatieve reacties op volgen. Zij zit in een kwetsbare positie en durft haar mening te uiten. Financieel bevoorrecht zijn, wil niet zeggen dat je fladderend door het leven gaat. Je hoeft niet jaloers te zijn op de toekomst die, laten we eerlijk zijn, al grotendeels voor haar is uitgestippeld. Ik wens haar een zorgeloze studententijd toe.



Truus Groothuis, Culemborg.

Prinses Amalia 2. | Koningshuis is bezig aan charmeoffensief

‘Zonder tegenprestatie vind ik een toelage ongemakkelijk’, schrijft Amalia. Als je dit echt vindt, overtuig je ouders dan dat dit voor hen ook geldt. In werkelijkheid is het koningshuis weer met een charmeoffensief bezig. Kennelijk voelen ze dat dit nodig is na alle blunders van de afgelopen jaren. Als de royals zich echt iets aantrekken van de samenleving, wordt het hoog tijd dat ze afstand doen van de monarchie en die ouderwetse erfopvolging. Hef de monarchie op en zet een belangrijke stap richting een écht democratische samenleving.



Wim Zuiderwijk, Zoetermeer.

Vakantie | Ik neem mijn mondkapje liever niet mee op reis

Vakantielanden als Italië, Spanje en de Canarische Eilanden willen ons en andere buitenlandse toeristen heel graag weer verwelkomen. Officieel mag dat. Maar wie wil er nou met een mondkapje op in de buitenlucht lopen als het warm en zonnig is? De mondkapjesregel mag wat mij betreft in de ban. Bovendien houdt het virus toch helemaal niet van warmte?



Anneke de Jong, Amsterdam.

Pieter Omtzigt | CDA is te ver afgedreven naar de rechterkant

Pieter Omtzigt stapt uit het CDA. Hij kon ook niet anders. Het rommelt al zo’n zes jaar binnen deze partij. Het CDA heeft zich in de beginjaren duidelijk geprofileerd als centrumpartij met een sociaal gevoel. Mogelijk door de onbreekbare invloed van de VVD heeft het CDA zijn koers te veel naar rechts gestuurd. Links-liberaal werd meer en meer rechts-liberaal. Het CDA zal zijn pijlen duidelijk weer op links moeten richten, wil het op termijn overleven. Het sociale karakter moet terugkeren.



Koos Müller, Rhoon.

Formatie | Een minderheidskabinet is nog niet zo’n slecht plan

Waarom gaan we niet voor een minderheidskabinet? VVD wil dolgraag met Kaag en D66 regeren. Laat ze formeren en we hebben een kabinet dat moet samenwerken met de Tweede Kamer. Prima toch? Dan krijgen we weer het echte debat terug, omdat ze een meerderheid moeten zoeken voor de grote problemen die ons te wachten staan. Wat is daar op tegen? De bouw, de CO2, de stikstof, de klimaataanpak, noem maar op. Doorpakken en niet blijven sappelen om een meerderheid te krijgen in een te vormen kabinet.



Ruud Kraan, Aalsmeer.

Coronavaccin | Principes zijn belangrijker dan volksgezondheid

‘Ben je aso als je geen coronaprik wilt?’, (AD 12-6). Volgens Paul van Lange, hoogleraar psychologie aan de VU, weigeren veel mensen het om gevaccineerd te worden uit geloofsovertuiging, principes of uit angst. Het verwijt van anderen dat dit asociaal is, komt bij hen extra hard aan. Dat begrijp ik. Zelf rijd ik uit principe altijd veel te hard, overal. Dat ik daarmee, net als vaccinweigeraar, het leven van anderen in gevaar breng, daar is niets asociaals aan. Principes, daar gaat het om.



Rob Dijkstra, Winsum.

Buiten spelen | Waar kun je als kind nou nog een hut bouwen?

‘Buitenspeelrevolutie is gezond voor kinderen’, (AD 12-6). In het opiniestuk van de zaterdagkrant wordt opgeroepen tot een buitenspeelrevolutie. Ik sluit me daar graag bij aan. Mijn kinderen van 8 en 11 spelen gelukkig nog vrij veel buiten. Maar het gaat zeker niet altijd makkelijk. Wat kun je doen in een speeltuin waar alles uit veiligheidsoverwegingen een maximale valhoogte van 1,5 meter mag hebben? Bij hogere speeltoestellen is er meteen een dure valondergrond nodig en gewoon zand mag ook niet meer, want dat zou wel eens door de buurtkatten als kattenbak gebruikt kunnen worden. Waar kun je in de gemiddelde woonwijk nou nog in een boom klimmen of een mooie hut bouwen? Een groot deel van de lol van buiten spelen is door ons volwassenen vakkundig om zeep geholpen. Als wij ervoor zorgen dat buitenspelen weer echt leuk en avontuurlijk kan zijn, komen er vast wel meer kinderen achter hun schermen vandaan.

Astrid van den Arend, Hellevoetsluis.

