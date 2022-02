Reacties op AOW: ‘Kabinet-Rutte maakt de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter’

‘Ik ben bereid geld in te leveren voor mensen die het slecht hebben’ en ‘Hoe moet het verder met de elektriciteitsvoorziening als we van het gas af gaan?’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van donderdag 3 februari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Dieselauto | Er is te weinig aandacht voor de schone diesel

‘De dieselauto sterft snel uit’ (AD 2-2). Al jaren verbaas ik mij dat er nooit aandacht is voor een vervangende schone diesel. Niet bij de regering, niet bij milieubewegingen, niet bij autoproducenten en ook niet bij de media. Jammer, want in het prominente artikel in deze krant van Ton Voermans wordt er wederom niet over gesproken. Kijkt u eens naar artikelen over biodiesel zoals HVO 100. Alle voertuigen met een euro 5 of euro 6 dieselmotor kunnen probleemloos op deze brandstof rijden. U hoeft geen nieuwe auto te kopen om tot 90 procent reductie van CO₂ te komen. Daarnaast is het nog maar de vraag of de totale CO₂-reductie van een elektrische auto minder is dan die van een veel goedkopere dieselauto met het gebruik van biodiesel als HVO 100. Waarbij ook de vraag gesteld moet worden hoe het verder moet met de elektriciteitsvoorziening als we van het gas af moeten, massaal elektrisch gaan rijden en hoe we met de afvalstoffen van de batterijen omgaan.



Dick Vermeulen, Ridderkerk.

Column Linda Akkermans | Wanneer iets niet goed is, trek ik echt zelf aan de bel

‘Klantvriendelijk? Het is niets anders dan stalken wat veel bedrijven doen’ (AD 2-2). O, wat ben ik het met Linda eens. Alles wat je bestelt of laat doen: hup een mail erachteraan. Hoe vond u onze service? Vaak heb ik boos gereageerd. Wanneer het niet goed is gegaan, trek ik heus wel aan de bel. Ik heb nu een foto gemaakt van Linda’s column en stuur dat voortaan als bijlage terug. Dus ja, ik beveel deze column aan. Bedankt Linda, deze bijlage is iets netter dan dat ik mij uitdruk. Maar legt precies uit hoe ik erover denk.



Mariejan Dries, Spijkenisse.

Carnaval | Niet zo gek dat draagvlak langzamerhand verdwijnt

‘Carnaval gaat door, maar hoe?’ (AD 1-2). Volkomen onlogisch dat carnaval doorgaat. Is ook een dolk in de rug van de nachtclubs die niet open mogen, en evenementen die niet gehouden mogen worden. Lekker solidair ook met de rest van Nederland. Gek hè overheid, dat het draagvlak verdwijnt? Wanneer brak corona voor het eerst ook al weer door in Nederland? Was dat niet ergens eind februari 2020?



R. Koppen, Vijfhuizen.

AOW | Stem meer met het hart en minder met portemonnee

Hoe moeilijk is het om een stijging voor mensen met enkel een AOW en misschien een klein pensioentje door te voeren? De rijken hebben die stijging helemaal niet nodig. Maar o wee, als er eens bezuinigd wordt door geld te halen bij de rijken. Ik walg van het kabinet-Rutte, dat de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter maakt. Ook op de gasprijscompensatie, toeslagen en kinderbijslag kan er bezuinigd worden door mensen met een goed inkomen te korten en een inkomensgrens te trekken. Ik heb niets te klagen en ben bereid in te leveren voor mensen die het slecht hebben. Eerlijkheid kennen ze niet in Den Haag. Ik erger me dood aan dit elitaire kabinet en hoop maar dat het snel valt. En dat de kiezer eens met het hart stemmen, en niet met alleen met de portemonnee. Alles draait alleen nog om geld in deze wereld.



Gera Boekelo, Amersfoort.

AOW II | Beloftes van compensatie bleken altijd lege hulzen

Beste meneer Rutte, uw gedachten over de AOW zijn mij bekend. Uw gedachten over de pensioenen echter niet. U zegt dat u hier als kabinet niets aan kunt veranderen. Uw voorgangers hadden daar absoluut geen moeite mee gehad. Denk aan de miljarden die weggehaald zijn uit de pensioenkassen. De belofte dit langs andere wegen te compenseren, is achterwege gebleven. Ter herinnering: het kwartje van Kok is ondanks alle beloftes ook nooit gecompenseerd. U heeft een mooi verhaal over het ontkoppelen van de AOW en het compenseren hiervan. U vindt het waarschijnlijk niet erg als ik zeg dat ik u absoluut niet geloof.



Huib van Weelden

Spaartaks | Nu is Den Haag in paniek

‘Spaartaks-chaos, kabinet staat voor enorme klus’ (AD 2-2).De rechter heeft de spaartaks onrechtmatig verklaard. Den Haag is in paniek. Men weet al heel lang - de Eerste Kamer waarschuwde er jaren geleden al voor - dat deze taks onredelijk is en nu zijn de coalitiepartners zoals gebruikelijk verbijsterd. Ten onrechte verkregen geld is geen eigendom van de inpikker en ook al is het uitgegeven, het kan teruggevorderd worden. Helaas voor de coalitie hebben de kiezers geen gebrek aan actieve herinneringen.



J. ten Have

Lezersoproep

Voor een artikel rond Valentijnsdag zoeken we lezers die ooit een intrigerende anonieme Valentijnskaart kregen en nog altijd graag zouden weten wie erachter zat. Graag een mail met korte toelichting, naam en telefoonnummer naar oproep@dpgmedia.nl. We maken een selectie en nemen dan graag contact op voor een kort telefonisch interview en fotoportret.

