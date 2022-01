Reacties op AOW: ‘Weer een uitkeringsstelsel optuigen is een heilloze weg’

‘Als je dan eindelijk je schade krijgt uitgekeerd, volgt dan een korting op je AOW?’ en ‘Infantino zou excuses moeten aanbieden en daarna moeten aftreden’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van maandag 31 januari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

AOW | Kabinet kan het maar beter simpel houden

‘Rutte moet vrezen voor herhaling debacle’ (AD 29-1). Het artikel van Hans van Soest in Onder Politici is evenwichtiger dan dat van de week ervoor. De regering en de Kamer(s) zouden inmiddels geleerd moeten hebben dat weer een uitkeringsstelsel optuigen, waarbij ambtenaren bepalen of iemand met minder AOW toe kan, een heilloze weg is. De Toeslagenaffaire en de aardbevingsschade zijn duur leergeld, met veel meer dan alleen financiële consequenties. Als je dan eindelijk je schade krijgt uitgekeerd, volgt dan een korting op je AOW? Als deze regering wil nivelleren, dan moet ze dat aan de bovenkant van het belasting(tarief)stelsel doen en niet aan de onderkant. Dat is universeel rechtvaardig en vraagt geen ambtelijke bemoeienis.



Jan Wesselingh, Hazerswoude.

Linda’s sprookje | Alle lof voor Linda

‘Linda’s sprookje’ (AD 29-1). Linda de Mol weet sinds 2020 van de perikelen rond Ali B. Ik begreep dat ze destijds besloten heeft er niets mee te doen, omdat de bewijslast te mager was en er geen aangifte tegen Ali B. was gedaan. Ik vind het juist goed dat Linda destijds besloten heeft niets met de verhalen van deze twee vrouwen te doen. Afgewezen minnaressen zijn tot veel in staat. Dat het achteraf misschien geen afgewezen minnaressen zijn geweest, kon zij niet weten. Wij weten dat ook nog niet, B. is nog niet in staat van beschuldiging gesteld. Zonder aangifte was het niet meer dan een roddel geweest. Supergoed dat zij daar boven stond. Alle lof.



Anita Remmerswaal.

Stroominfarct | Slimme meter levert consument weinig op

‘Kabinet, doe iets aan het dreigende stroominfarct’ (AD 29-1).Tien jaar na de invoering van de slimme meter, en de aankondiging van het smart grid, kan ik nergens instellen dat mijn vaatwasser en wasmachine aan het werk mogen als mijn zonnepanelen maximaal leveren. Of juist in de nacht. De slimme meter, met bombarie ingevoerd, is alleen gebruikt zodat het energiebedrijf de meterstanden goedkoper kan uitlezen. Om een infarct te voorkomen, is afstemming nodig van de pieken en dalen in stroomverbruik en levering. Daarvoor is tien jaar een lange tijd. Als de energiebedrijven hebben zitten suffen, moeten ze de verantwoordelijkheid nu niet bij het kabinet leggen!



Adrie Kooijman, Nieuw Beijerland.

Studentenleed | Alsof studenten het veel zwaarder hebben dan wij

‘Studenten zijn murw geslagen’ (AD 29-1). We worden doodgegooid met berichten over jongeren en studenten die het zo slecht hebben, niet konden uitgaan, via beeldschermen moeten communiceren en zich in de schulden steken. Ik heb vijftig jaar geleden ook een studieschuld moeten aflossen. Ik denk dan: deze omstandigheden gelden toch voor iedereen? Het commentaar is dan dat het op die leeftijd juist zo belangrijk is met elkaar te kunnen zijn. Dat geldt echt voor iedereen hoor!



Jan van Rooijen, Soesterberg.

WK Qatar | Infantino, wegwezen jij

Volgens FIFA-voorzitter Infantino zijn er slechts drie mensen overleden bij de bouw van de WK-stadions in Qatar. Wat een schandalige uitspraak. Uit diverse onderzoeken bleek dat er ruim 6500 slachtoffers vielen. En veel zieken zijn teruggestuurd naar het land van herkomst om geen ziektekosten en/of invaliditeitsuitkering te hoeven betalen. Infantino praat Qatar op een vreselijke manier schoon om het WK maar door te laten gaan. Hij zou excuses moeten aanbieden en daarna moeten aftreden.



Aad Deurloo, Rotterdam.

Cartooncensuur | Liever oordeel ik zelf wat ik van Voice-tekening vind

‘Man met dickpic had je vroeger al’ (AD 29-1). Een van de welkome hoogtepunten in de zaterdagkrant is voor mij de column van Saskia Noort. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik als visueel ingesteld persoon mijn oog altijd als eerste laat vallen op de bijhorende tekening van haar zoon Mathieu. Tot mijn verbazing zag ik daar een maagdelijk witte plek. Ik las haar (geweldige) verhaal en alles werd me duidelijk. Ik was perplex dat de krant mij deze cartoon onthield. Saskia schrijft hoe fout dit besluit is. Gelukkig heeft de redactie die zinnen ongemoeid gelaten - hetgeen een pluspunt is. Ik zou van de hoofdredactie wel willen horen wat de afwegingen zijn geweest. En laat alsnog de cartoon zien zodat ik mijn eigen mening kan vormen. Ik ben daar volwassen en oud genoeg voor.



Henri de Bakker, Gouda.

