Reacties op Armoedebeleid: ‘Hoe kan ons welvarende land een Armoede-minister nodig hebben?’

Lockdown | Ga in gesprek met Duitse collega’s, 2G werkt prima

‘Hoe verder met de lockdown: kappen of toch volhouden?’ (AD 13-1). De winkels gaan uit protest open omdat zij vinden dat ze veilig open kunnen. Er wordt niet handelend opgetreden. Hoewel ik snap dat winkeliers het lastig hebben en ik ook van mening ben dat dit best veilig op een andere manier kan, heb ik toch moeite met de houding van de winkeliers en de horeca. Je haalt het draagvlak weg voor de maatregelen. Dat is juist nu het zo lang duurt heel belangrijk. We blijven, of we het nu leuk vinden of niet, met deze pandemie zitten. Toch is er ook ter verdediging van het kabinet en het OMT wel wat te zeggen voor de strenge maatregelen. Ze hebben meermaals de 2G geopperd. Denk constructief mee en roep niet alleen om opening, maar ga in gesprek met het kabinet, want 2G blijkt in Duitsland niet tot winkel- en horecasluiting te leiden. Dan kun je als Nederlanders wel heel snel de kaart ‘niet te handhaven’ trekken, maar ga dan in gesprek met Duitse collega’s. Denk mee in oplossingen en in plaats van problemen om vervolgens te roepen dat het zo zwaar is. Het mes snijdt in deze aan twee kanten. Mijn voorstel is dan ook: Openen met 2G daarmee doen beide partijen water bij de wijn.



Erik de Weerd, Nunspeet.