Reacties op asieldeal: ‘Waarom worden leegstaande kantoorpanden niet gebruikt voor onderdak?’

Ter Apel | Is dat nu echt zo moeilijk, lege panden gebruiken?

‘Ongeliefde asieldeal is geen wonderpil’ (AD 29-8). Dagelijks worden wij geconfronteerd met de erbarmelijke toestanden in Ter Apel. De verantwoordelijken durven of willen maar geen beslissing nemen, of zijn niet bereid om een tijdelijke slaapplaats te creëren. Waarom worden leegstaande kantoren niet gereed gemaakt voor onderdak? In Rijswijk staan wel tientallen kantoren al lange tijd leeg. Een van die kantoren betreft een voormalig pand van Shell. Hier is een compleet restaurant met veel kamers die snel omgebouwd kunnen worden als slaap- en wooneenheden. Bestuurders, word wakker en neem de juiste beslissing. Richt een aantal van deze lege kantoorpanden in voor deze mensen en laat hen niet langer in de kou staan.



Paul van Oijen, Wateringen.