Reacties op asielzoekers in Tubbergen: ‘We hebben gezien dat bewoners er woedend over zijn’

Asielzoekers Tubbergen | Maak eerst eens werk van al die uitgeprocedeerden

‘Tubbergen is de eerste met opvangdwang, wie volgt?’ (AD 18-8). Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg (VVD) vindt dat het kabinet bij het passeren van de gemeente Tubbergen bij de vestiging van een asielzoekerscentrum heeft moeten kiezen tussen ‘hoofdpijn en buikpijn’. We hebben gezien dat de bewoners er woedend over zijn. En terecht. Laat hij zich eens inspannen om de ongedocumenteerden ons land uit te zetten. Dit zijn mensen zonder verblijfsvergunning. Ofwel uitgeprocedeerd. Onze overheid is het overzicht kwijt, maar de schattingen laten zien dat er enkele tienduizenden in Nederland zijn.



Ruud de Wolf, Lekkerkerk.