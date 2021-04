Reacties op AstraZeneca: ‘Als er zoveel over is, begin dan nu met tweede prik’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 26 april in de krant verschenen over onder meer de vertrouwelijke notulen van de ministerraad en AstraZeneca.

AstraZeneca | Als er zoveel over is, begin dan nu met tweede prik

‘Einde AstraZeneca in Nederland in zicht’ (AD 24-4). De schaarste aan vaccins schijnt opgeheven te zijn. Binnenkort zullen miljoenen doses AstraZeneca-vaccins niet meer gebruikt hoeven worden. Waarom dan geen kortere interval dan twaalf weken tussen de eerste en tweede prik met AstraZeneca? De aanbeveling van twaalf weken was vooral vanwege de verwachte schaarste. Dus laat mensen die de eerste AstraZeneca prik al hebben gehad hun tweede al eerder halen. In het toch al zwabberende vaccinatiebeleid moet dat toch uitvoerbaar zijn? Het lijkt mij een logische stap. Hoe eerder we allemaal volledig gevaccineerd zijn, hoe beter.



Janine Dolk, Gouda.

Astrazeneca 2. | Ik heb lang getwijfeld en nu ben ik hondsberoerd

Wat een onverantwoord artikel. Vooral de kop: ‘Ik zou me ook afvragen: nu AstraZeneca, of over twee weken Pfizer?’ Vrijdag na heel veel twijfelen en met de nodige angst toch de prik laten zetten. En heus, ik was niet de enige die tot op het laatst getwijfeld heeft. Nu ben ik hondsberoerd. Voorlopig zal ik op mijn hoede zijn. Dan is dit artikel eigenlijk moreel onverantwoord. Velen zullen even slikken of zelfs een stevige vloek laten. Wat gebeurt er toch allemaal?



Mieke Witte-Jansse, Den Haag.

AstraZeneca 3. | Kans op ziekte is zo groot als winst in Staatsloterij

Jaap van Delden stelt dat het AstraZeneca-vaccin straks overbodig wordt. Ik ben dolblij met dit vaccin. De kans dat je er ziek van wordt, is net zo groot als het winnen van de hoofdprijs in de Staatsloterij. Ik zit in de leeftijdscategorie 60-64 jaar en heb mijn eerste prik gekregen, ook mijn man van 67 jaar heeft een uitnodiging van de huisarts voor AstraZeneca gekregen en wordt volgende week gevaccineerd. Hoe sneller iedereen gevaccineerd is, des te sneller krijgen we ons normale leven terug.



V. van Deursen, Sas van Gent.

Corona India | Andere landen nemen niet voor niks die maatregelen

De versoepelingen staan haaks op de druk in de zorg. Nu is er een Indiase variant in aantocht. Sommige verstandige landen hebben vluchten vanuit India gestopt. Minister De Jonge vindt dat voorlopig nog niet nodig. Waarom niet, en wanneer dan wel? Bij de Britse variant werden ook veel te laat maatregelen genomen. Hoe simpel kan het zijn zo’n maatregel door te voeren? Regeren is vooruitzien, geen incidentmanagement.



Peter Hoogenboom, Berkel en Rodenrijs.

Notulen ministerraad | Vroegere vrienden maken zich nu snel uit de voeten

‘Notulen toch openbaar’ (AD 24-4). Het grote beschadigen van Mark Rutte gaat een nieuwe fase in. Lilian Marijnissen (SP) en Farid Azarkan (Denk) tonen nu al hun geslepen messen en vroegere vrienden maken zich uit de voeten. Er ontstaat toch wel een behoorlijk vertekend beeld dat premier Rutte ‘het weer gedaan heeft’. Hij is het die namens de ministerraad verantwoording aflegt. Ik ben benieuwd hoe verantwoordelijk de ministers zich tonen die bij de besluitvorming aanwezig waren. Of zullen zij zichzelf uit de wind houden, al is het maar vanwege de onaangename geur van de ranzige boter op hun hoofden? Er zijn urgenter zaken aan de orde dan dit partijtje modderworstelen.



Pieter Stamperius, Maassluis.

Notulen ministerraad 2. | Woord van het jaar is er al

Na alle ophef over de ministerraadnotulen kunnen we het woord van het jaar nu al vastleggen: sensibiliseren.



Jos Steur, Breukelen.

Boudewijn de groot | Het waren onvergetelijke liedjes en concerten

‘Boudewijn niet meer op podium, wel op de plaat’ (AD 24-4). In 1968 zag ik Boudewijn de Groot met zijn band voor het eerst spelen in de stad Groningen. Toen al van hoog niveau en dat is altijd zo gebleven. Prachtig waren zijn concerten met zijn superband en als speciaal hoogtepunt zijn optreden met een symfonieorkest. Lennart Nijgh en Boudewijn de Groot, dank voor al die onvergetelijke liedjes en concerten.



Huib Hobbel, Emmen.

Stadions met fans | Een verademing, publiek!

‘Voetballeven weer even verrukkelijk’ (AD 24-4). Wat een verademing. Nu er weer enkele toeschouwers in de stadions worden toegelaten wordt er ook beter gevoetbald. Ik heb vrijdag de wedstrijd tussen Willem II en RKC gezien. Een ongekende inzet, vol passie bij vooral Willem II, met een ongunstig eindresultaat voor ADO Den Haag. Maar wel weer genoten voor de buis.



Bas Ruhl, Den Haag.

