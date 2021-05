Reacties op AstraZeneca: ‘Mijn leven is mij zo lief’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 26 mei in de krant verschenen over onder meer de formatie, Eurovisie Songfestival en corona vijftigers.

Strips | Beledigen hóeft niet

Ik waardeer de strips in het AD zeer, ook Dirkjan. Toch vond Mark Retera het weer nodig om een grap over God te maken. Dat kan hij rustig doen zonder voor zijn leven te vrezen. Hij weet ook dat een grap over Mohammed of Allah bepaald niet zonder risico is. Toch moeten we ons afvragen of de vrijheid van meningsuiting ook inhoudt dat je anderen mag beledigen.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Formatie | We zullen met elkaar uit deze crisis moeten komen

Özcan Akyol vindt het een merkwaardige optie als de PvdA en GroenLinks deel zouden uitmaken van het nieuwe kabinet, omdat de linkse partijen de verkiezingen hebben verloren (column in deze krant van zaterdag 22 mei). Als je het aantal zetels van de partijen links van D66 optelt (SP, PvdA, GL, PvdD , Denk en Bij1) optelt, kom je tot 36 zetels, meer dan de 34 van de VVD. Is het dan zo merkwaardig dat je in deze tijd van grote maatschappelijke problemen ook het linkse geluid, naast het rechtse geluid van VVD en CDA, laat horen ? We zullen als land in crisis er met constructieve partijen samen uit moeten komen.



Jan Hendriks, Zuidwolde.

Eurovisie Songfestival | Ik heb van het evenement genoten, elk minuut

‘Als balsem voor gekwetste ziel van Europa’ (AD 25-5). Verbaasd als ik ben, hoor ik onze BN’ers in talkshows het songfestival classificeren als ‘on-Nederlands goed’. Ik denk dat in heel Europa (en Australië) veel bewondering was voor dit grootse evenement : ongekende creativiteit, organisatie, regie en techniek. Van Nederland had men niet anders verwacht. Met name regie en techniek gooien internationaal hoge ogen en regelmatig worden onze mensen gevraagd grote gebeurtenissen te begeleiden. Nederland kan uitblinken als vakmensen de vrije hand krijgen en een beetje trots zou op z’n plaats zijn. Het songfestival én Rotterdam waren briljant en dus ‘Nederlands goed’. Ik heb van elke minuut genoten.



Ine van der Velde, Numansdorp.

Eurovisie Songfestival 2. | Er komt nog veel meer aan

Zo, het Eurovisie Songfestival is afgelopen. Rust. O, nee: het EK-voetbal, de Tour de France en de Olympische Spelen komen er aan. Ik ga maar in zomerslaap.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Volledig scherm Presentatoren Edsilia Rombley, Chantal Janzen, Jan Smit en Nikkie de Jager tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival 2021. © ANP

Corona vijftigers | Is openen van middelbare school wel zo verstandig?

‘Ziekenhuizen nu vol vijftigers zonder prik’ (AD 25-5). Hoe onverstandig is het van dit kabinet om nu voor de resterende korte periode tot aan de zomervakantie de middelbare scholen weer volledig te openen? Dit terwijl deze jongeren (superverspreiders van dit virus) ouders hebben in de categorie 40- en 50-plus, waarvan de meesten nog niet eens de eerste vaccinatie hebben gehad maar nu wél zijn oververtegenwoordigd in de ziekenhuizen. De kreet: ‘Nog even volhouden’ bij monde van de regering lijkt mij nu zeker van toepassing. Wacht gewoon tot september.



Sonja Leliveld, Nieuwkoop.

Astra-Zeneca | Kijk, Diederik Gommers begrijpt die situatie wél

‘Nu zien kinderen en jongeren hun ouders op de ic belanden’ (AD 25-5). Afgelopen zaterdag was mijn ingezonden brief over het weigeren van het AstraZeneca-vaccin brief van de dag. Ik weet niet of Hugo de Jonge als Rotterdammer die brief heeft gelezen. Nu lees ik in het AD van gisteren dat Diederik Gommers, in tegenstelling tot Hugo de Jonge, wél begrijpt dat er een alternatief moet komen voor ‘de grote groep vrouwen tussen 60 en 65 jaar die moeite heeft met het vaccin van AstraZenica.’ Een man naar mijn hart. Beste meneer Diederik Gommers, wanneer u het voor elkaar krijgt dat ik alsnog met het vaccin Pfizer kan worden ingeënt en niet door het de door mij geweigerde AstraZeneca; heel, heel graag. Mijn leven is mij zo lief. Kom maar op met die prik!



Marianne Pragt-Lankhuizen, Hoogvliet.



Mondkapjes | Zelfreflectie voor medici en politici is hard nodig

‘Wetenschappelijke bewijzen liggen er nu: mondkapjes werken’ (AD 22-5). Als zorgmedewerker heb ik me in het begin van de Covid-19-pandemie enorm geërgerd aan de reactie van onder anderen RIVM-baas Jaap van Dissel dat mondkapjes weinig effect hadden in de strijd had tegen het virus. Nu er wetenschappelijk bewijs is dat ze wel werken, realiseer ik me des te meer hoe erg wij als zorgorganisaties- en medewerkers door zijn beleid met alle gevolgen van dien om de tuin zijn geleid. Zonder medische kennis kon je op je klompen al aanvoelen dat het RIVM de plank volkomen missloeg als het gaat om mondkapjes en heeft het schade aangericht in de discussie over bestrijding van het virus. Zelfreflectie voor nu en de toekomst in de medische en politieke praktijk lijkt me dan ook niet misplaatst.



A. Kool, Waalwijk.

