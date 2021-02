Reacties op avondklok: ‘Engel haalde een ‘Trumpje’ van stal’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 17 februari in de krant verschenen over onder meer de avondklok en selfies na vaccinatie.

Brief van de dag | Techbedrijven uit de VS maken bij ons goede sier met groene stroom

De groene stroom is mede door Nederlandse burgers betaald, van ons belastinggeld. Dankzij onze groene stroom kunnen de Amerikaanse techbedrijven zeggen dat hun diensten CO2-neutraal zijn. Maar wij betalen mee aan hun groene stroom en hebben zonder inspraak over het plaatsen van die windmolens en zonneparken niets te zeggen. Al beweren de energieorganisaties dat iedereen inspraak heeft en zelf mee kan doen met deze projecten. Ik kan u wel vertellen dat al die projecten, ondanks inspraak en protesten, gewoon doorgaan, omdat alles draait om die grote zak subsidiegelden. Ze staan echt in de rij om mee te doen, om maar uit die pot mee te graaien. We weten inmiddels dat het grootste gedeelte van dat geld al naar het buitenland is gegaan. Stel dat de windmolens en zonneparken vernieuwd moeten worden en dat er geen subsidies meer op zit, dan denk ik dat er weinig of geen investeerders zijn die voor die kosten willen opdraaien. Ook heb ik niets van windmolenproducenten gehoord hoelang deze molens meegaan. In een documentaire van Michel Moore (op You-Tube) werd een park getoond dat pas tien jaar oud was. Een vervallen park met roestige, niet meer werkende molens. Stop met die windmolens bouwen, je lost er het milieuprobleem niet mee op. Begin nu eindelijk met de bouw van kerncentrales. Al die subsidiegelden die wij maar blijven uitgeven aan die windmolens en zonneparken kunnen wij beter gebruiken om Nederland te vernieuwen, bijvoorbeeld, met een geheel nieuwe infrastructuur zoals nieuwe snellere magneettreinverbindingen hier in Nederland.



H. Peerenboom, Hilversum.

Avondklok | Rutte gaat voorbij aan de negatieve gevolgen

Rutte heeft de (avond)klok horen luiden, maar hij weet niet meer waar hij hangt. Als gevolg van de commotie rond de rechtszaak over de avondklok lijkt Rutte door te draaien: ,,We doen dit met zijn allen om de pandemie te bestrijden. Mijn taak is om het land veilig te houden. We hebben te maken met een ernstige crisis, een pandemie die veel levens kost en druk legt op de zorg.” Met deze bombastische taal gaat Rutte volledig voorbij aan de vele - iedereen bekend zijnde - andere negatieve gevolgen van de coronamaatregelen. Die dreigen onder andere grote groepen jongeren en ondernemers volledig op te breken. Ook ik ben er helemaal klaar mee, mijnheer Rutte. Erken uw ongelijk en luister eens naar zinnige en ook intellectuele tegenstanders van uw coronabeleid!



Ja’akov Markus, Amsterdam.

Avondklok 2. | Engel doet een ‘Trumpje’

De rechter heeft uitgesproken dat de instelling van de avondklok niet voldoende juridisch is onderbouwd. Dit is een reden voor Viruswaarheid woordvoerder Willem Engel een ‘Trumpje’ van stal te halen door de mensen op te roepen in grote getalen naar de pleinen te komen om een ‘feestje’ te gaan vieren. Waartoe dat kan leiden hebben we gezien bij het instellen van die avondklok. En als dat weer uit de klauwen loopt heet deze meneer Engel, Pontius Pilatus en wast zijn handen in onschuld?



F. Saarloos, Hoogland.

Avondklok 3. | Ik vond alle maatregelen prima, maar niet deze

Ik ben als jongere (25) erg blij dat ik mijn leven weer een beetje terugkrijg, dus ik hoop dat de avondklok definitief geschrapt wordt. Ik ben het altijd eens geweest met de nodige maatregelen en leef ze ook graag na, behalve de avondklok. Omdat er totaal geen wetenschappelijk bewijs voor is en de impact enorm is.



Thomas Snetselaar

Column Eus | Hij krijgt alle ruimte voor zijn meningen in de media

‘Gommers’ (Column 16-2). Zijn het niet de media die Diederik Gommers al bijna een jaar lang de ruimte geven om over uiteenlopende zaken het groene licht te geven? Als vertolker van zijn eigen gedachte wordt hem de kans gegeven om over alles iets te zeggen. Het opvallendste was dat Johan Derksen volgens hem zijn excuses aan Akwasi moest maken over een vermeende uitspraak. Gommers had het fragment zelf niet gezien. Hij had het van iemand vernomen. Wat hij en Kuipers tot nu toe hebben betekend voor de informatieverstrekking omtrent ic en corona, staat voor mij buiten kijf. Maar ik hoop nu wel dat met het naderende licht in de tunnel de heren geleidelijk van het scherm verdwijnen. Want om eerlijk te zijn vind ik de coronadiscussies, buiten de actuele officiële mededelingen, in talkshows wel weer mooi geweest. Ik schakel het uit. En ik hoop dat Diederik in de toekomst niet verschijnt in quizzen als : Wie ben ik? Want dat weten we nu wel.



Hennie Oomen, Maassluis.

Selfie na vaccinatie | Een hokje om een selfie van je prikkie te maken?

‘Genoeg van selfie bij inenting’ (AD 16-2). Wat een onbeschoftheid, om mensen die de vaccinatie geven zo lastig te vallen. En het gebeurt toch niet echt, hoop ik, dat ze een selfiehokje krijgen? Heeft dit soort mensen de ernst van deze hele toestand niet door? En ook geen rekening houden met een ander. In een woord: belachelijk.



Cocky Duym, Schiedam.

Verkiezingen | Mijn keuze hangt vooral af van de afgelopen vier jaar

‘Onmogelijke campagne door pandemie’ (AD 15-2). Campagne voeren wordt door de coronacrisis moeilijk voor de politieke partijen en hun leiders. Zijn de kiezers tenminste verlost van een brei aan loze kreten en beloftes. Elke partij heeft het in de afgelopen vier jaar geweldig gedaan, elke partij wil meeregeren, elke partij gaat winnen en wil de grootste worden. En niemand heeft herinnering aan zaken die fout zijn gegaan. Ik luister naar nieuwe plannen die haalbaar en noodzakelijk zijn, maar ik bepaal mijn keuze vooral op wat partijen en politici de afgelopen vier jaar hebben gepresteerd en welke beloftes er zijn waargemaakt, rekening houdend met het feit dat er soms gepolderd moet worden. Gelukkig heb ik zelf een goed geheugen.



C. van Meurs, Bergschenhoek.

Code rood | Jammer dat er niet veel begrip voor de code is

‘Lachwekkend, betutteling’ (Brieven 16-2). Briefschrijver Ton van Zoeren stelt dat het lachwekkend en betutteling was om code rood te geven. De drie dagen ervoor gingen mensen massaal het ijs op of maakten wandelingen in de sneeuw. Ik weet niet hoe de toestand in en rond zijn woonplaats was, maar in Friesland was geen sprake van ijzel. Alleen op maandag. Het is zo jammer dat er geen begrip is voor waarschuwingen. Wat als?



Tineke van der Veen, Damwoude.