Reacties op bedreigen ambtenaren: ‘LTO Nederland zou dit soort acties publiekelijk moeten veroordelen’

Opwarming steden | Bestaand groen wordt meestal eerst verwijderd

‘Meer groen, minder steen brengt koelte in hete stad’ (AD 20-7). Dit artikel geeft maar weer eens aan wat voor tegengesteld beleid er wordt gevoerd. Om iets te doen aan de woningnood moet in veel gemeenten eerst de ruimte binnen de rode contouren worden opgevuld. Bijna altijd betekent dit dat bestaand groen grotendeels versteend wordt. Veel gemeenten stimuleren het ‘onttegelen’. Dit is onvoldoende om de verstening door toekomstig binnenstedelijke woningbouw en bijbehorende infrastructuur over te compenseren. We lijken het niet te leren: bestaand beleid leidt tot nog meer hitte in de stad met alle bijkomende negatieve gevolgen.



Marius Willems, IJsselstein.