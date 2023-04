Reacties op bedrijven die profiteren van inflatie: ‘Opvallend, die uitspraken van een ING-econoom’

Nieuwe regels voor flexwer­kers komen geen dag te vroeg

De onvrede over de politiek komt niet uit de lucht vallen. Het duurt te lang voordat grote problemen worden aangepakt. Daarom is het goed stil te staan bij al lang slepende dossiers waarop wél een doorbraak wordt bereikt. De plannen om de rechten van werknemers beter te beschermen komen geen dag te vroeg, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.