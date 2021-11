Reacties op bekladden Berlijnse Muur: ‘Sluit ze maar een half jaartje op’

‘Als hufterige Feyenoordsupporter weet je niet dat de Muur cultureel erfgoed is en kan het je ook niet schelen’ en ‘Zorg dat de CoronaCheck-app werkt zoals het hoort’: dit zijn enkele onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van vrijdag 5 november verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Coronadebat | De oppositie zou het niet beter doen in deze situatie

‘Politiek kritisch, maar slikt meeste ingrepen’ (AD 4-11). Ook nu moeten de goeden onder de kwaden lijden. Op de aangekondigde maatregelen komt van alle kanten weer veel kritiek. De Tweede Kamer doet daar in een debat niet voor onder. Wat zou er gebeuren als er mensen uit de oppositie in de schoenen zouden staan van Mark Rutte en de Hugo Jonge? Ik denk niet veel beter of misschien wel erger. Je kan het niet iedereen naar de zin maken. En ook hier staan de beste stuurlui aan wal. De meningen over mensen die bewust niet gevaccineerd zijn maar wel een beroep doen op ziekenhuiszorg, vliegen ook alle kanten op. Egoïstisch om dan toch voor ziekenhuisopname te kiezen? Nu nemen ze de plaats in van mensen die hoog nodig een operatie moeten ondergaan. Het personeel in het ziekenhuis is overbelast en raken steeds minder gemotiveerd, en dat is te begrijpen. De bewust niet-gevaccineerde patiënten, die toch een beroep op de reguliere zorg doen, zouden centraal op twee punten in het land opgevangen en behandeld moeten worden in een noodhospitaal of zoiets.



L. Wesenhagen, Maassluis.

Coronadebat II | In normaal Nederlands: we gaan straks akkoord

Er zou een boek moeten komen over Haagse uitspraken en hun betekenis. Zo zei Kamerlid Mirjam Bikker van de ChristenUnie tijdens het coronadebat: ‘Over QR-plannen op de werkvloer heb ik echt nog stevige vragen.’ De duiding in gewoon begrijpbaar Nederlands: ‘Ik doe voor de bühne tamelijk moeilijk, alsof wij er niet zomaar akkoord mee gaan. Maar wanneer het zover is, dan stem ik gewoon in’.



Jan Tolsma, Leiden.

Bekladden Berlijnse Muur | Om je weer te schamen voor deze hufterige fans

‘Feyenoord-fans bekladden Berlijnse Muur’ (AD.nl 4-11). De Berlijnse muur was in de Koude Oorlog een onding, maar de resterende stukken zijn toch echt cultureel erfgoed. Als hufterige Feyenoordsupporter weet je dat natuurlijk niet en kan het je ook niet schelen. Alweer schaam ik me voor wat deze mensen bezielt.



C. Guise, Rotterdam.

Bekladden Berlijnse Muur II | Ik hoop dat de ‘aai over de bol’ er in Duitsland niet is

Ogelooflijk, dit soort figuren. Ik hoop dat in Duitsland de aai over hun bolletje met de boodschap: ‘niet meer doen jochies’, niet bestaat. En de grens naar Nederland voorlopig op slot zit voor deze raddraaiers. Sluit ze maar een half jaartje op. In Duitsland, dan wel te verstaan.



Wim Koelewijn, Rotterdam.

Kritiek hoogleraren | Kritiek is prima, maar een beetje respect mag wel

‘Coronabeleid van het kabinet is een epische flop’ (AD 3-11). Wat is dit toch? Weer een paar wijsneuzen die met hun mening in de krant staan. Hoogleraren zijn kritisch. Dat mag, maar wat moeten we met hun mening? Het demissionaire kabinet-Rutte wordt elke dag in een kwaad daglicht gezet. Waar is het geloof en vertrouwen gebleven van onze bevolking in het kabinet dat zij ooit zelf gekozen heeft? Respect voor premier Rutte die dan in Rome met de wereldleiders praat, dan weer in Glasgow onderhandelt over de toekomst van onze aarde en tussendoor weer in Nederland is om uitleg te geven over het nieuwe coronabeleid. Het is voor dit demissionaire kabinet een zware taak om de juiste keuzes te maken. We moeten veel meer achting hebben voor hen die telkens weer de verantwoordelijkheid nemen en naar beste weten beslissingen nemen.



F. van der Knaap, Bleiswijk.

Steenkool China | Koop eens wat minder Chinese producten

China kan de vraag naar energie niet aan en jaagt de winning van steenkool flink op, net nu we daar allemaal juist van af willen. En het is niet tijdelijk, integendeel. Tegen de tijd dat de meeste landen de uitstoot verminderd hebben, puft de Chinese industrie vrolijk door. Maar gelukkig kunnen we China helpen. Door geen Chinese producten meer te kopen. Dat zal hun vraag naar energie verlagen, bespaart CO2, vermindert de overproductie en maakt de afvalberg kleiner. En ja, je kunt bij veel winkels wel hele schappen voorbij lopen en nog lang wachten tot dat die elektrische fiets 100 procent Nederlands is. Maar dat moeten we ervoor over hebben.



Hans Walrecht, Sint Pancras.

CoronaCheck-app | Zorg dat die app werkt zoals het hoort

Ik heb de CoronaCheck-app geïnstalleerd. Het is heel vervelend dat hij niet goed werkt: bij controle wordt deze app eerst rood, en daarna pas Groen. Er is mij geadviseerd om de app te verwijderen en weer opnieuw te installeren. Ook dat helpt niet, de app blijft eerst rood en daarna pas groen. Kan dit probleem misschien worden opgelost? Zorg dat deze app werkt, zoals het hoort.



Nicoline van der Velden, De Lier.

