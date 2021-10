Reacties op belastingparadijs en Hoekstra: ‘Niks illegaals. Even dimmen graag’

‘Mensen hebben de mond vol over de belastingtruc van Hoekstra, maar wat doen ze zelf?’. En hoe haal je het in je hoofd om met ‘een galg’ te demonstreren: dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van woensdag 6 oktober verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Wat Wopke Hoekstra deed was legaal

‘Wat wist Hoekstra van fiscale sluiproute?’ (AD 5-10). Nederland staat, onder aanvoering van linkse politici en de media, in vuur en vlam. Minister Hoekstra van Financiën heeft voordat hij minister werd, geprofiteerd van legale trucs om minder belasting te hoeven betalen. In AD lees ik ‘wereldleider, zanger of coach, allemaal willen ze een belastingvoordeeltje’. Dat zal ongetwijfeld juist zijn, net als al die mensen die zwart bijklussen, korting krijgen omdat ze afrekenen zonder bonnetje, toeslagen aanvragen zonder dat ze daar recht op hebben enzovoort. Het grote verschil is dat wat Hoekstra deed legaal is. Dus even dimmen graag. Kijk eerst even in de spiegel voordat je ach en wee roept.



R. van Dijk, Veenendaal.



Goed te weten dat Hoekstra de belastingen te hoog vindt

Blij dat onze minister van Financiën ook vindt dat de belastingdruk in Nederland hoog is. Hij had alleen beter de tarieven voor heel Nederland kunnen verlagen dan alleen voor zichzelf de belasting ontwijken. Uiteraard zal zijn verweer zijn dat hij niets illegaals heeft gedaan.



Marcel de Keijzer, Soest.

Staatssecretaris Broekers-Knol zou haar rug recht moeten houden

‘Broekers-Knol zegt sorry na interview over vluchtelingen’ (AD 4-10). Als minister moet je je rug rechthouden en niet in je schulp kruipen als jouw uitspraken onwelgevallig zijn voor de oppositie. Let wel, echte vluchtelingen verdienen asiel en hulp. Maar in ons overbevolkte landje kunnen wij niet alle problemen van de wereld oplossen. Als speldenprik op de globe, zijn er voorwaar grotere landen die dat wel kunnen.



R. Kortekaas, Alphen aan den Rijn.

Galg mee? Demonstreer zonder te kwetsen!

‘Nieuw dieptepunt: galg bij protesten tegen coronamaatregelen’ (AD 4-10). Alweer grote stukken in de krant of de app over de protesten tegen de coronamaatregelen. Ik ben er onderhand klaar mee. Ja, we hebben te maken met een tijdelijke maatregel waar niet iedereen het mee eens is. Kan en mag, maar het gaat uiteindelijk om de gezondheid van de medemens. De overheid heeft deze maatregelen genomen. Dus als je er tegen bent, protesteer dan zonder iemand te kwetsen. Bedenk maar eens dat je in Afghanistan zou wonen, daar beperken ze echt jouw vrijheid, denken, doen en laten. Tel je zegeningen in ons land.



Jos de Graaf, Reuver.

James Bond uit 1997 is waarheid geworden

‘Klokkenluider: Facebook houdt eigen onderzoek onder de pet’ (AD 5-10). Afgelopen zondagavond naar de James Bondfilm uit 1997 gekeken, Tomorrow Never Dies. In deze film uit 1997 wordt het wereldnieuws gemanipuleerd door een mediamagnaat om grootmachten tegen elkaar uit te spelen. Nieuws van maandag 4 oktober: een klokkenluider (ex-medewerker van Facebook) heeft bewijsstukken dat Facebook het wereldnieuws manipuleert om er zijn voordeel mee te doen en anderen te beïnvloeden. Mogelijk heeft Facebook zelfs een rol gespeeld in de bestorming van het Capitool. De schrijver van de Bondfilm Tomorrow Never Dies had in 1997 een vooruitziende blik met het onderwerp, dat nu de werkelijkheid is.



Wim Minkels, Soest.

Aspirant-agent blijft in echte wereld ook geen herkansingen krijgen

‘Aspirant-agenten krijgen herkansing voor fitheidstest’ (AD 5-10). Dat er te makkelijk afscheid is genomen van aspirant-agenten die hun fitheidstest niet hebben gehaald, wat een typische vakbondsopmerking weer. Na vier jaar opleiding (en trainingstijd) en twee herkansingen, noemt men dat te makkelijk? Dit is hoe het in de werkelijke wereld gaat bij elke opleiding. De politie, anders dan een vakbond, werkt in die werkelijke wereld.



C. Lamens, Swifterbant.

