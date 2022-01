Reacties op Belgiëgangers: ‘Kunnen Nederlandse consumenten solidariteit tonen?’

‘Ik ben benieuwd of Kuipers de totale afbraak in de (acute) zorg gaat herstellen’ en ‘Hoop dat het een goede les voor hem was’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van dinsdag 11 januari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Merels | Wat heeft een merel te zoeken in een stenen tuin?

‘Vroegste zanger legt het loodje’ (AD 10-1). Ik begrijp wel waarom er steeds minder merels komen. Omdat er steeds meer tuinen vol tegels of grind zijn of zelfs kunstgras. Wat heeft een merel te zoeken in zo’n stenen tuin met een paar bloempotten of een klein aangeharkt perkje? Kijk maar eens rond, als een tuin ‘opgeknapt’ wordt. Dan komt er eerst een vrachtwagen tegels. De merel lijkt helaas de mus te volgen. Die verdween ook toen alle ouderwetse ligusterhagen vervangen werden door kale houten schuttingen. Jammer maar helaas.



B. Smitshoek, Barendrecht.

John van den Heuvel | De verdachte is dus zo’n opgefokt tienertje

‘Achtervolging op de A2 van misdaadverslaggever lijkt toeval’ (AD 10-1). Nu blijkt dat het hele gedoe rondom de vermeende bedreiging van John van den Heuvel geen aanslag was, is wel iets anders duidelijk geworden. De verdachte is dus zo’n opgefokt tienertje in een te grote auto die andere automobilisten intimideert. Helaas voor hem deed hij dat nu bij de verkeerde. Hoop dat het een goede les voor hem was.



C. Lamens, Swifterbant

Ernst Kuipers | Nu hopen dat hij deze doelstellingen waarmaakt

‘Kuipers wacht monsterklus met onzekere afloop’ (AD 10-1). Ik ben toch benieuwd of hij als minister de totale afbraak in de (acute) zorg gaat herstellen. De uitgewoonde acute zorg die de laatste tien jaar met minder ambulances, ic’s, huisartsenposten, sluiten van ziekenhuizen, heeft moeten draaien, mede onder het bewind van Kuipers heeft plaatsgevonden. De stichting Acute Zorg VPR hoopt oprecht dat deze minister gaat zorgen voor betere aanrijtijden van ambulances. Uitbreiding van de 1050 ic-bedden naar de benodigde 1800 in Nederland, waardoor reguliere operaties ondanks Covid-19 gewoon door kunnen gaan en verruiming van meer regionale ziekenhuizen. De stichting Acute Zorg VPR wenst Ernst Kuipers veel succes als nieuwe minister en hoopt dat hij deze doelstellingen gaat waarmaken.



Willem Heijdacker, voorzitter Stichting Acute Zorg VPR.

Aangifte Kaag | Pak niet de fakkelmannen maar de voormannen aan

‘Woede over verklappen woonadres Kaag’ (AD 10-1). Het zijn niet de mensen die met een fakkel bij de voordeur van de politici staan die berecht moeten worden. Zij weten vaak niet beter. Maar de personen als Thierry Baudet en Willem Engel die moeten hard aangepakt worden. Zij provoceren en moedigen aan tot rellen. Daarna weten zij zich altijd uit benarde posities te praten. Of excuses te maken, of zeggen dat het niet zo bedoeld is. Maar het echte kwaad is dan al geschied. Thierry en Willem laten het vuile werk opknappen door hun volgers. Net als Trump. Die 187 minuten wachtte totdat hij in actie kwam om de aanval op het Capitool neer te slaan. Media, geef deze heren alsjeblieft niet elke keer weer het platform dat zij nodig hebben om succesvol te zijn.



Victor Kammeraat, Gouda.

Belgiëgangers | Consumenten moeten solidariteit tonen

Iedere keer als ik op de radio hoor dat er een kilometerslange file staat van Nederlandse auto’s richting Antwerpen, Gent of Brugge en de omzet van Belgische winkels en horeca met 20 tot 30 procent is gestegen, bekruipt mij een gevoel van verontwaardiging en teleurstelling. Onze winkels en horeca beleven momenteel zeer zware tijden. Ik hoop, en verwacht ook een beetje, dat ze snel weer open kunnen, al is het maar tot 17.00 uur. Kunnen al die Nederlandse consumenten die nu nog de grens over willen gaan om daar te consumeren hun verantwoordelijkheid nemen en hun solidariteit tonen? En kom nu niet aan met het excuus dat het zo’n zware tijd is, want wij zitten allemaal in hetzelfde schuitje.



Albert Hug, Alphen aan den Rijn.

Column Özcan Akyol | Geef meer tegengas

‘Stop met het gekeuvel met radicalen en veroordeel ze ondubbelzinnig’ (Column 8-1). Radicalen krijgen ruimte om de publieke opinie te vergiftigen met onduidelijke argumenten en verzinsels. In de reclamewereld is bekend dat als je maar vaak genoeg een boodschap herhaalt, deze zich gaat nestelen in hoofden. Het wordt dan vanzelf een soort waarheid. Overal kom je steeds weer en steeds indringender onzinverhalen tegen. Als ik ze zelf in mijn omgeving hoor en er met argumenten tegenin ga, word ik overschreeuwd of als naïef weggezet. Waarom wordt er niet meer ruimte gegeven om de redelijke argumenten en meningen van de meerderheid te laten horen? Gelukkig kom je soms opiniepeilers, zoals Gijs Rademakers tegen die inzicht geven in hoe het Nederlandse volk er over denkt. Maar zou het niet veel sterker zijn om afwijkende meningen veel directer tegengas te geven, zodat er een veel genuanceerder beeld blijft hangen?



Peter de Wit, Tilburg.

