Reacties op Berghuis naar Ajax: ‘Te wijten aan stuurloze beleid van clubleiding’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 24 juni in de krant verschenen over onder meer geld opnemen, CDA-lidmaatschappen en Steven Berghuis.

Hoofdredacteur AD | Ik smacht naar iemand die ‘de vrouw’ hoger aanslaat

Woensdag presenteerde de aanstaande nieuwe AD-hoofdredacteur zich. Rennie Rijpma blijkt een stevige vrouw die ‘meer vrouwen in de krant vertegenwoordigd wil zien’, want ‘er zijn veel vrouwen die iets te vertellen hebben’. Mooie quotes. Een paar pagina’s verder presteert de huidige redactie een quote van Sylvie Meis te plaatsen. Meis: ,,Ik eet veel meer dan iedereen denkt.’' Ik smacht naar de nieuwe hoofdredacteur die dit soort nonsens achterwege laat en ‘de vrouw’ hoger aanslaat.



Cees Prinsen, Badhoevedorp.

Hoofdredacteur AD 2. | Heel woke, deze keuze. Maar is ze ook goed?

Ook bij het AD is de kogel door de kerk, de nieuwe hoofdredacteur, die nog meer vrouwen wenst, is een vrouw. Bij de dwingende aanhoudende lobby om meer vrouwen op belangrijke en goed betaalde functies te krijgen, scoort het AD extra punten. Het blijft echter wenselijk dat een nieuwe hoofdredacteur enkel is voorgedragen op talent, capaciteiten en prestaties. Zoals het in de praktijk zou moeten werken.



Leo van Veen, Voorschoten.

CDA-lidmaatschap | Kwam Van Agt maar eens op voor de Molukkers

Dries van Agt zegt zijn lidmaatschap van het CDA op. Wat een schijnheiligheid. Wel opkomen voor de Palestijnen, maar waar was hij voor de Molukkers hier in Nederland? Had hij zich ingezet om de ellende te verzachten die zijn KVP-voorgangers deze bevolkingsgroep hadden aangedaan, dan had hen veel leed bespaard kunnen blijven. Toon eerst barmhartigheid voor hen en maak excuses aan hun voorouders die de Nederlanders beschermden tegen de rondtrekkende moordende Indonesische guerrillastrijders. Het leed zit nog diep. Dat bleek wel in de tv-documentaire Molukkers in Nederland: 70 jaar op weg naar huis.



Franz Kornmann, Eindhoven.

Geld opnemen | De banken zouden zich diep moeten schamen

Banken willen nu ook een prijs hangen aan het pinnen van je eigen geld. Er zijn steeds minder pinautomaten, steeds minder banken, de rente is nihil. De banken leven bij de gratie van hun klanten, maar hun service wordt steeds minder en we moeten steeds meer betalen voor die service. Maar nu ook nog moeten betalen omdat ik mijn eigen geld wil opnemen, dat slaat werkelijk alles. Het is te idioot voor woorden. De banken zouden zich diep moeten schamen.



An van de Berg-Janzen, Zevenbergen.

Watersport | Een boete van 150 euro is te laag voor dit vergrijp

‘Helft gecontroleerde watersporters in de fout tijdens eerste grote controle van het jaar’, (AD 23-6). Een Duitse jongen van 12 jaar vaart met 55 km/uur tussen de zwemmers door. Minderjarig, zonder vaarbewijs of dodemanskoord, veel te hard. Normaal gesproken goed voor bekeuringen van vér boven de 1000 euro. Maar in dit geval geeft Rijkswaterstaat de moeder van de jongen een bekeuring van 150 euro. Hoezo die coulance? De vader heeft te veel gedronken in een restaurant en vraagt zijn zoon van 12 om de rubberboot met 50 pk buitenboordmotor terug te varen naar de jachthaven.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Transfer naar Ajax | Hoe kan Feyenoord Berghuis nou laten gaan?

Met verbazing lees ik in AD Sportwereld dat Steven Berghuis mogelijk door Ajax wordt opgehaald voor het ‘schamele’ bedrag van 4,1 miljoen euro. Het zou toch te gek voor woorden zijn als de spelmaker en het doelpuntenicoon van Feyenoord naar Ajax overstapt. En dan blijkt ook Nicolai Jørgensen transfervrij weg te mogen. Allemaal te wijten aan het stuurloze beleid van de clubleiding.



Jan Dammes, Bleiswijk.

Koninklijke familie | Het enige ongewone aan de koning is zijn inkomen

‘Royals genieten massaal van EK-wedstrijden’, (AD 22-6). Ik denk dat deze ‘royals’ vooral van de gratis kaartjes genieten. Alleen het woord ‘royals’ staat mij al tegen. Het zijn gewone mensen met rood bloed, niks blauw. Het enige ongewone aan ze is hun inkomen. Stop met de persoonsverheerlijking van deze gewone stervelingen



Ineke van den Berg, Rotterdam.

Flight Simulator | Weet Microsoft wel dat molens linksom draaien?

Ik las onlangs het berichtje: ‘Het pc-spel Microsoft Flight Simulator heeft een grote update gekregen waardoor Nederland minder plat en nog realistischer oogt.’ Maar Microsoft heeft in die update ook een ‘grote’ fout gemaakt. Als je met je vliegtuig over Kinderdijk vliegt zie je dat de wieken van alle molens rechtsom draaien. Zeker in Nederland draaien de wieken van alle molens juist linksom, tegen de klok in dus. Foutje van Microsoft.



Dick Swaneveld, Hilversum.

