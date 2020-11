Reacties op besluit KLM-piloten: ‘De stekker eruit lijkt me beter’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 2 november in de krant verschenen over onder meer de seksvideo van Fred van Leer en de toekomst van KLM.

Seksvideo online | Een verraderlijke misdaad

‘Seksvideo van Fred van Leer op WhatsApp’ (AD 31-10). ‘Je verrader slaapt nooit!’ zei een collega altijd. En dat blijkt maar weer. Er wordt veel gedeeld op de sociale media maar seks is echt een next level. Dat stuk uit je leven wil je maar met een paar mensen delen. Dat moet zeker privé blijven. Ik heb nog liever dat mijn bevalling op een film staat, dan mijn seksleven. Ik hoop voor Fred dat hij in lieve goede handen blijft en zich realiseert dat niet alleen hij er wakker van ligt maar tienduizenden mensen met hem. Dit is echt een misdaad en moet ook zo worden behandeld in de rechtszaal.



Marianne Keizerwaard, Barendrecht.

Hoog in de peilingen | Rest van de VVD lift mee op Ruttes bagagedrager

Dat de VVD zo hoog staat in de peilingen is volgens mij niet te danken aan de VVD-politici. Deze partij heeft al een flink aantal ministers en staatssecretarissen zien vertrekken, meestal gedwongen. Zij liften nu allen mee op de bagagedrager van Rutte, maar die kan ook een keer breken. Er is nu kennelijk even niemand die de leiding kan overnemen, alhoewel ik me dit nauwelijks voor kan stellen. Alsof de kar alleen maar door Rutte kan worden getrokken.



Pauline Borst, Rotterdam.

Corona ‘door kinderogen’ | Doen alsof het overdreven is, is struisvogelpolitiek

‘De pandemie door kinderogen’ (Brief van de dag 29-10). Terechte vragen. Maar laten we niet vergeten dat het virus nog onbekend is. Kanker of gewone griep maakt geen elf van de 24 mensen dood binnen veertien dagen, zoals gebeurde in het verzorgingshuis van mijn vader. De een heeft er weinig tot geen last van, een ander, kerngezond en 33, gaat eraan dood. We hebben allemaal de crisis in Italië gezien en de oversterftecijfers hier tijdens de eerste golf. De maatregelen zijn vervelend. De economie wordt zeker geschaad. Maar doen alsof het allemaal overdreven is, is je kop in het zand steken. Ook als je niet alle antwoorden hebt.



Richard van den Berg, Zoetermeer.

Piloten KLM liggen dwars | KLM is ondempbare put

‘KLM krijgt voorlopig geen staatssteun’ (AD.nl 31-10). Laat het woordje ‘voorlopig’ maar weg. KLM is en blijft een ondempbare put. De stekker eruit lijkt me beter. Heel veel bedrijven hebben het moeilijk. Die worden ook niet steeds maar weer uit de put gehaald. Wat minder vluchten op Schiphol kan geen kwaad. Andere maatschappijen nemen de vluchten graag over, zonder steun van ons belastinggeld.



Bert Hendriks, Drachten.

Piloten KLM liggen dwars 2. | Gaan ze nog nadenken?

Dat de grootverdieners van KLM geen beetje water bij de wijn willen doen om dit land vooruit te helpen, laat mijn respect voor dat beroep tot onder het nulpunt dalen. De nieuwe generatie is erg voor delen. Op Facebook, op Instagram, auto’s delen, elektrische scooters. Het delen van woningen komt door de woningnood ook steeds meer gedwongen voor. Wanneer wordt de welvaart eens gedeeld, zullen zij denken? Ik neem aan dat piloten hun kinderen ook een goede toekomst gunnen en er nog eens goed over nadenken wat nu echt wijs is.



René Selier, Ridderkerk.

Vitamine D slikken | Koop gewoon een potje

‘Vitamine D inzetten’ (Brieven 30-10). Natuurlijk helpen vitaminen mee aan een betere weerstand van het gestel, dat is altijd al het geval geweest. Dus niemand houdt u tegen om met vitaminen slikken te beginnen. Maar u moet niet de overheid hiermee opschepen.



Jan Verboon, Vlaardingen.

Blije brieven | De vraag is: waar worden mánnen eigenlijk blij van?

‘Daar wordt u blij van’ (AD 31-10). Een prachtige pagina vol blije mensen, zaterdag. Hoe komt het eigenlijk dat van de veertig ingezonden blije stukjes er maar twee van mannen afkomstig zijn? (En nou ja vooruit, één stel). En dat dus ook op alle zes illustraties alleen vrouwen te zien zijn? Oké, er staat een man op één illustratie, maar die laat het eten overkoken. Ik vraag me af: waar worden mannen eigenlijk blij van?



Petra van Duijn, Ouddorp.

Blije brieven 2. | Dat geeft toch te denken...

Leuk om de brieven te lezen waar mensen blij van worden tijdens corona. Daar werd ik dan weer blij van. Maar er was welgeteld één brief van een man. Dat geeft te denken...



Marie-José de Zeeuw, IJsselstein.

Blije brieven 3. | Wilt u dit iedere dag doen?

Eindelijk! Dankzij Frank Poorthuis hebben we op twee volle pagina’s kunnen genieten van blijmakend nieuws en leuke cartoons. Hopelijk krijgt hij zoveel mail dat er voorlopig iedere dag een pagina mee gevuld kan worden.



Ferry Visser, Dordrecht.

