Reacties op beveiliging Rutte: ‘Dit is de oogst na jaren van afbraak’

Beveiliging premier Rutte: dit is ons land niet meer

‘Rutte berust in beveiliging’ (AD 28-9). Ik ben politiek een absolute tegenstander van premier Rutte. Maar wat er nu gebeurt, is stapelgek. Dit is Nederland niet meer. Een man als Rutte moet gewoon op de fiets naar zijn werk kunnen. Zo langzamerhand ben ik bang dat we een machteloos, zwak land zijn. Ten dele dankzij de excessieve bezuinigingen op politie, justitie, jeugdzorg, gevangeniswezen, enzovoort. In zekere zin oogst premier Rutte nu wat hij gezaaid heeft.



Francinia Steenstra, Den Haag.

Criminele circuit heeft ons land stevig in zijn greep

Hoe naïef kun je als Mark Rutte zijn om te denken dat je in dit mocromaffialand gewoon veilig naar je werk kunt blijven fietsen of een vrij rondje kunt lopen? Het criminele miljardencircuit heeft het voormalige vrije Nederland inmiddels steeds meer in zijn greep. Douane, politie, grenzen, alles lijkt zo lek als een mandje en voor een paar euro’s is er altijd wel iemand bereid om een ander uit de weg te ruimen, zeker als het een ‘ongelovige’ is of iemand die lastig is voor de handel. Voorbeelden zat: Fortuyn, Van Gogh, De Vries, de lijst zal alleen maar langer worden. De extra beveiliging van Mark Rutte is het zoveelste voorbeeld van een onomkeerbare maatregel. Het is echt hoog tijd om ons opsporingsapparaat uit te breiden, zwaar op te tuigen en meer bevoegdheden te geven om er nog enigszins iets aan te doen.



Fred Claasen, Nieuwegein.

Kletskassa? Geef die aandacht in de winkel al

‘Kletskassa als wapen tegen de eenzaamheid’ (AD 28-9). Waarom wachten met aandacht tot bij de kassa? Geef de klant voldoende aandacht tijdens het winkelen, want daar ontbreekt het geduld van het personeel nog weleens. Waar kan ik de koffiewafels vinden? Ja, naast de gevulde koeken...



Bas Dielemans, Schiedam.

Maak gezellige koffiehoek in Jumbo

Waar is Jumbo mee bezig? Aan de ene kant laten ze de meeste lijnkassa’s verdwijnen en mag de klant het zelf uitzoeken bij de scankassa (wat natuurlijk wel scheelt in personeelskosten) en aan de andere kant moeten er ineens 200 kletskassa’s komen voor de eenzame mensen. Ik vind dit een beetje dubbel. Misschien moeten ze een gezellige koffiehoek maken in de winkels, waar de mensen onder het genot van een kopje koffie even een praatje kunnen maken.



Nel Wierts, Woerden.

Blij met Mona Keijzer die andere kant laat zien

‘Urenlang CDA-beraad over lot Mona Keijzer: Het was emotioneel’ (AD 28-9). Even was ik zaterdag blij omdat een politicus serieus aandacht vraagt voor de negatieve kant van een besluit. Die begrijpt dat je niet alles kunt oplossen met een zak geld, een slap verhaal of een excuus. Helaas was mijn blijdschap van korte duur. Mona Keijzer is door Mark Rutte en Wopke Hoekstra afgeserveerd. Zegt genoeg over duiventil Den Haag.



Frits van Driel, Brielle.

Pesten kan levenslang een trauma betekenen

‘Een beetje pesten is goed voor je weerbaarheid’ (Brieven 27-9). Goh, nooit geweten dat pesten een goede manier is om iemand weerbaarder te maken en dat de gepeste er ook nog om vraagt gepest te worden. Ze zijn immers te dik, dragen een rare bril, hun haar zit raar, ze hebben de verkeerde kleding aan, pesten niet terug, enzovoort. Nee. Pesters veroorzaken levenslange trauma’s, ontredderde gezinnen en zelfs de dood. Pesters misbruiken met opzet de kwetsbaarheid van anderen voor hun eigen voordeel. Pesters hebben geen normbesef. Pesters hebben zelden zelfinzicht en blijven dus pesters, zelfs op een leeftijd dat je beter verwacht. Pesters zijn een pest voor de samenleving.



A. Muskita, Almere.

Aangesproken worden op haardracht is iets anders dan pesten

Er is een groot verschil tussen pesten en ‘wel eens aangesproken worden op kledingkeuze of haardracht’. Verdiept u zich eens in hoe een kind weerbaar wordt en hoe pesten in de jonge jaren doorwerkt in het volwassen leven, voordat u deze uitspraken doet. Ondertussen gaat u door met pesten, zoals u zelf zegt.



Folkje Tinga, Drachten.

Niet meer zelf inspannen dankzij e-bike

‘Voor een betere conditie is e-bike volkomen nutteloos’ (AD 25-9). De e-bike is met afstand de allerslechtste uitvinding voor onze gezondheid. Niet meer zelf trapinspanning leveren: op je te luie akkertje (te) hard rijden. Kan niet goed zijn voor je eigen gezondheid en conditie. Stop al dat gerace met die vele ongelukken ten gevolg. Gebruik je verstand en blijf echt gezond: koop geen e-bike.



F. Boon, Delft.

