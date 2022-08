Reacties op bezorgde huisartsen om inflatie: ‘Het is iedere maand weer een puzzel’

Inflatie | Wat het leven aangenaam maakt, is nu onbetaalbaar

‘Huisarts bezorgd: inflatie dringt door in de spreekkamer (AD 11-8). Het is goed dat nu een huisarts signaleert dat steeds meer mensen die het spreekuur bezoeken aangeven problemen te hebben met hun financiële situatie. Het is akelig stil op het politieke front, alleen maar angstwekkende berichten over de inflatie zoals de energieprijzen en boodschappen. Het is iedere maand weer een puzzel om rond te komen. De dingen die het leven van een gepensioneerde aangenaam maken zijn niet meer te betalen, zoals een terrasje of een dagje strand. Waarom kan dit in het buitenland wel? Gratis openbaar vervoer voor 65-plus, korting op bijvoorbeeld een abonnement voor een sportschool? Ook een buurtcentrum waar je met andere ouderen wat gezelligheid kunt hebben, valt niet in de begroting van de gemeente. Het antwoord is thuisblijven en vereenzamen, met alle gevolgen van dien. Dit hebben wij na een leven hard werken niet verdiend.



M. Bouvy, Den Haag.