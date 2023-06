Reacties op bezwaar Joran van der Sloot tegen uitlevering: ‘ Opbergen, voor de rest van zijn leven’

Reacties op bedreigin­gen Sigrid Kaag: ‘Kan dit niet in de privésfeer besproken worden?’

‘Mag ik zeggen het weinig kies van het tv-programma College tour te vinden om kinderen publiekelijk in te zetten voor de veiligheid van een hoge politicus?’ en ‘Bij deze woonprogramma’s is het altijd schone schijn. Veel blabla, maar weinig wol. Het draait om geld en armoe van een ander. Of de presentator. De programma’s zijn überhaupt om te huilen’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 27 mei verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.