Reacties op Biblebelt-dorpen: ‘Kunnen ze geen quarantainevlag aan de kerktoren hangen?’

Waarom bevrijdt niemand de dolfijn in de Oosterschelde?, en dorpen met veel coronabesmettingen kunnen zich beter isoleren van de buitenwereld: dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van maandag 25 oktober verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Laat sommige dorpen een quarantainevlag in de kerkspits voeren

Sinds een paar weken lopen de besmettingen hard op, met als uitschieters enkele dorpen in de Biblebelt. Als er op een schip een uitbraak is, gaat de gele quarantainevlag de mast in en wordt het schip geïsoleerd van de buitenwereld. Dat noemen we aan de wal dan een lockdown. Prima idee, doe maar gewoon. Sluit de wegen af naar zo’n dorp en hang de quarantainevlag in de kerkspits tot het over is. De zorgmedewerkers zullen je er dankbaar voor zijn.



Bram Nootenboom

Waanzin dat minderheid het publieke leven bepaalt

‘Zeven zwakke plekken in onze aanpak van corona’ (AD 23-10). Er is maar één zwakke plek en dat is dat gedweil met de kraan open. Er is maar één maatregel nodig: verklaar alle openbare gelegenheden, behalve gemeentehuis en rechtbank, verboden gebied voor mensen zonder QR-code. Dus in kerken, moskeeën en misschien zelfs wel ziekenhuizen, geen toegang zonder code. Het is waanzin om meer dan 80 procent van de bevolking te laten gijzelen door een minderheid. Natuurlijk met uitzondering van mensen die op medische gronden niet gevaccineerd mogen worden. Jammer, maar als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.



R. van Dijk, Veenendaal

Kijk uit met volle azc’s

Waarom heeft niemand het over een mogelijke uitbraak van corona in Ter Apel? Mensen zitten er bovenop elkaar en de ventilatie is nul. Willen we een piek in ziekenhuizen vermijden?



Ruud Kraan, Aalsmeer

Welke apparatsjik wil deze dolfijn niet redden?

‘Zoekt tuimelaartje de liefde in Oosterschelde?’ (AD 23-10). Na alle pagina’s vol verhalen over corona, overvolle azc’s, voetbalgeweld en verkrachte vrouwen in Afrika roept dit artikel pas verbazing, ongeloof en woede bij mij op. Een beschermd zoogdier verdwaalt in de Oosterschelde en kan niet terug vanwege de waterkering. De dolfijn heeft in de Oosterschelde te weinig grote vissen om van te eten en zo te overleven. De enige manier is de tuimelaar te vangen en achter de waterkering vrij te laten. Maar dat is verboden bij beschermde dieren. Welke apparatsjik heeft dat bedacht en welke uitvoerende macht treedt er nu op? Zijn we helemaal gek geworden in dit land? Vang dat beest en laat hem vrij.



Joop Uding, Enschede

Wc-papier wordt al van oud papier samengesteld

Met enige verbazing las ik de column ‘De supermarkt heeft de sleutel tot verandering van gedrag in handen’ (AD 23-10). Irene van den Berg vraagt zich af waarom winkels producten verkopen waarvoor een minder vervuilend alternatief is. Zij neemt toiletpapier als voorbeeld. Maar het grootste deel van toiletpapier wordt in Europa gemaakt van oud papier. Dit wordt geweekt en in vele productiestappen gereinigd, gefilterd en gecentrifugeerd, om verontreinigingen te verwijderen en alleen de vezels over te houden. De schone vezels zijn van zichzelf wit, en hoeven dus niet te worden gebleekt. Er komen geen chemicaliën aan te pas. De Keuringsdienst van waarde heeft ook al de fabel ontkracht dat donkergrijs, onaantrekkelijk ogend papier milieuvriendelijk zou zijn. Het wordt gemaakt omdat de markt erom vraagt. Kortom, de column zet de ongeïnformeerde lezer op het verkeerde been.



Onno Kleefkens, ‘geen lobbyist’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitstrijkje kan niet erger zijn dan inkijkje prostaat

‘In plaats van eendenbek een tutorial op YouTube voor uitstrijkje’ (AD 22-10). Het stoort mij dat columnist Linda Akkermans denkt dat mannen jammeren over een wattenstaafje. Los van het feit of die bewering juist is, hebben mannen weliswaar geen baarmoeder, maar wel een prostaat. Er is geen vrouw die ooit een prostaatonderzoek heeft moeten ondergaan, gelukkig maar. Ik kan u verzekeren dat het geen lol is om een rubberen buisje door je plasbuis te krijgen. Wat langer duurt dan een uitstrijkje. Prostaatkanker is bij mannen de meest voorkomende kanker. Dus maak geen zinloze vergelijkingen over ‘watjes’.



G. ter Meulen

Q zou James Bond condooms moeten meegeven

‘Onderzoekers: James Bond is enorme viespeuk’ (AD 22-10). Wat een goed artikel waarin onderzoekers van het Radboudumc de risico’s van deze held onder de loep namen. Vaak heb ik mij afgevraagd welke verwondingen hij in het echt zou oplopen als Bond weer eens in een vechtpartij of achtervolging belandde. Misschien is het een idee om alle geweldscènes eens door traumatologen te laten bekijken. En Q doet er verstandig aan James Bond in de volgende film condooms mee te geven.



Rogier Aulbers, Den Haag

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.