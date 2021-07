Reacties op bliksembezoek koning in Limburg: ‘Heeft hij nog steeds niets geleerd?’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 19 juli in de krant verschenen over onder meer de overstromingen in Limburg en de normen en waarden van BIJ1.

Koningspaar in Limburg | Gevoel voor timing is niet hun allersterkste punt

‘Hét vakantiegevoel van de koning: met zijn vijven in een boot zitten’, (AD 17-7). Met bedroefde gezichten even snel naar Limburg, de volgende dag vrolijk lachend poseren bij het paleis. De koffers stonden al klaar om meteen te kunnen vertrekken naar Griekenland. Want ja, niets liever dan met z’n vijven op de boot. Er zijn mensen die klein wonen en ernaar snakken met vakantie te gaan. Maar het koningspaar heeft alle ruimte en veel comfort in Den Haag. En niet te vergeten een goed betaalde voorbeeldfunctie. Die fotosessie hadden ze gewoon kunnen schrappen. Met een ramp zoals nu in Limburg zouden ze niet meteen moeten vertrekken. Ik ben het eens met André Rieu: gevoel voor timing is niet het sterkste punt van deze familie.



Pauline Borst, Rotterdam.

Koningspaar in Limburg 2. | Belgische royals staan wél klaar voor hun onderdanen

Als ik koning Filip en koningin Mathilde door het water zie waden in België, drie dagen achter elkaar de getroffen gebieden bezoekend, en ik zie ons eigen koningspaar een bliksembezoek afleggen aan Limburg om daarna doodleuk te vertellen dat ze naar Griekenland op vakantie gaan, dan hebben Willem-Alexander en Máxima duidelijk nog steeds niets geleerd van alle voorgaande negatieve publiciteit.



Hans de Graaf, Zoetermeer.

Overstromingen | Waarom wijzen we meteen naar de luchtvaartsector?

‘Column, De hemel huilt’, (AD 16-7). In haar column van vrijdag beschreef Linda Akkermans hoe ze de beelden van de wateroverlast beleefde. Ze vraagt zich af of deze crisis wellicht de zoveelste waarschuwing is voor de gevolgen van klimaatverandering. Vervolgens stelt ze dat we dit soort gebeurtenissen vaker kunnen verwachten als we, onder andere, massaal vliegvakanties blijven boeken. Ik begrijp haar bezorgdheid, maar... het vliegverkeer is wereldwijd verantwoordelijk voor slechts 3 procent van de totale CO2-uitstoot. Mensen blijven ook massaal de auto gebruiken, ook voor vakanties. Kunnen we ons niet beter druk maken om die overige 97 procent? En voordat we dan naar de scheepvaart gaan wijzen: die is maar verantwoordelijk voor 2,5 procent van de totale CO2-uitstoot.



Cor Plugge, Den Haag.

Overstromingen 2. | Hou rekening met één ‘Grote Overlast’ per 20 jaar

Met in het collectieve geheugen gegrift de Watersnoodramp van 1953, de wateroverlast in 1993 en 1995, en nu, in 2021, de ramp in Limburg, kan de kreet ‘dit komt eens in de honderd jaar voor’ wel bij het oud vuil. In 68 jaar tijd zijn er al vier van deze ontwrichtende grote overstromingen geweest. Het wordt tijd dat planologen maar ook wij burgers rekening gaan houden met eens in de twintig jaar een ‘Grote Overlast’. Dat is als gevolg van de klimaatverandering, waardoor weersextremen steeds vaker voorkomen, geen onwaarschijnlijk scenario. De oplossing ligt in hogere dijken langs kusten en rivieren, evenals het stoppen met huizen bouwen in uiterwaarden en andere overstroomgebieden, maar dat zijn hulpmiddelen voor als het al bijna fout gaat. Beter is het voorkomen van dit extreme weer, dus het stoppen of zelfs terugdraaien van de klimaatveranderingen en dat kan alleen met inzet van de hele wereldbevolking.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Energietransitie | Borssele bewijst dat kernenergie veilig kan

‘De trots is terug bij kerncentrale Borssele’, (AD 17-7). Als miljoenen Nederlanders kennis nemen van het fantastische artikel over de kerncentrale Borssele, kunnen we toch niet anders dan trots zijn op dit geweldige stuk techniek uit 1973. Hoezo bergen kernafval? In het 48-jarig bestaan van de centrale is er 1,5 zeecontainer kernafval geproduceerd. Voor eenzelfde hoeveelheid energie uit zon en wind, moet heel de provincie Zeeland worden volgebouwd met windturbines en zonneparken. Kom op tegenstanders van kernenergie, wees realistisch en laten we onmiddellijk starten met de bouw van hypermoderne kernenergie- centrales. In omringende landen zoals Zweden, Frankrijk (56 centrales 70 procent kernenergie) en Het Verenigd Koninkrijk is het inmiddels normaal.



Jan Everaers, Ridderkerk.

Sylvana Simons | BIJ1 is een remedie tegen dominant radicaal-rechts

‘Als iets radicaal-rechts is, moeten we dat benoemen’, (AD 17-7). Wat een fantastische duiding van wetenschapper Cas Mudde van de politieke situatie in Nederland. ,,De dominantie van radicaal-rechts loopt op zijn einde’', denkt hij. Hij ziet het BIJ1 van Sylvana Simons als hoop voor de toekomst om radicaal-rechts te bestrijden. Ik denk dat dat komt omdat ze vanuit normen en waarden werkt, iets dat bij rechtse partijen als de VVD (en partner het CDA) structureel afwezig is. En het verklaart ook waarom premier Rutte afgelopen week in het laatste coronadebat zo onredelijk hard tekeer ging tegen Simons. Ze wordt een steeds groter electoraal gevaar.



Jan Tolsma, Leiden.

