Reacties op blunder Gert-Jan Segers: ‘Ze hobbelen van schandaal naar schandaal’

‘Gert-Jan Segers zou van Sinterklaas een fraaie aktetas kunnen ontvangen’ en ‘Özcan slaat met zijn column de spijker op zijn kop’: dit zijn enkele reacties op onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van vrijdag 19 november verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Column Özcan Akyol | Zeer beangstigend, zeker van Tweede Kamerleden

‘Ergo, er zitten gewoon fascisten in het parlement’ (Column 18-11). Ik kijk naar veel debatten, en heb er van jongs af aan, door de interesse van mijn vader, ook vele voorbij zien komen. Ik kan me niet herinneren dat het er zo als tegenwoordig aan toe ging. Men had respect voor elkaar en bleef beleefd. Ook al werd er heftig gedebatteerd. Zoals Özcan schrijft was het een tijd dat je niet zomaar iemand een ‘racist’ of ‘fascist’ mocht noemen. Het is toch wel een heel ernstige zaak als je tijdens een debat een punt wilt maken, en daarna van bepaalde personen een dreigbrief krijgt. Of gedreigd wordt met tribunalen. Zeer beangstigend. En dit nog wel door mensen die het volk vertegenwoordigen. Hopelijk zet de column van Özcan mensen aan het denken. Ik denk dat dit hard nodig is.



Clasien Calboo-Heideman, Vianen.

Column Özcan Akyol II | Sluit het Twitteraccount eens, zou veel opleveren

Özcan slaat met zijn column de spijker op zijn kop. Twintig jaar geleden lanceerde de toenmalig nieuwbakken leider Jan Peter Balkenende op het CDA-congres, de slogan ‘Fatsoen moet je doen’. In politiek Den Haag werd gelachen en daarbuiten werd hij te kakken gezet. De dreigende lading van het woord ‘tribunalen’ komt tot je als je sociale media volgt, zo bleek uit de column van Özcan Akyol. Dus misschien moet Vera Bergkamp, als zij met de fractievoorzitters in gesprek gaat om te beginnen maar eens voorstellen dat iedereen zijn twitteraccount voorlopig sluit. Dat zou al een hoop fatsoen opleveren.



Ron Breda, Capelle aan den IJssel.

Gert-Jan Segers | Dit moet bijna wel een superformatie worden

‘Dom en stom, maar de formatie kan door’ (AD 18-11). De formatie van het kabinet gaat nog steeds door. Ze hobbelen van schandaal naar schandaal: Kasja Ollongren geeft een inkijkje in haar stukken, Gert-Jan Segers laat treinreizigers meegenieten van zijn dossier, maar ze gaan onverstoorbaar door. Dit móet wel een superformatie worden.



Jan van Uitert, Utrecht.

Gert-Jan Segers II | Een ondoordacht plan

Een nietszeggend concept, zo wordt gezegd. Gert-Jan Segers zou van Sinterklaas een fraaie aktetas kunnen ontvangen om waardevolle documenten op praktische wijze te vervoeren. Ik geloof niet dat hij een los blaadje laat liggen. Voor mij een dom plannetje van lekken.



Wim Bode, Papendrecht.

Oranje naar Qatar | Verantwoordelijkheid ligt vooral bij corrupte FIFA

‘Kan dit ook in Qatar?’ (AD 18-11). Hoera! Oranje heeft zich gekwalificeerd voor dit toernooi, goed gedaan jongens. Daar doe ik niets vanaf. Sjoerd Mossou stelt in zijn column dat ook de bondscoach die zich over alles uitspreekt, niet voorbij kan gaan aan de perversiteit die aan dit toernooi kleeft. Daar heeft Mossou gelijk in, maar de nationale bonden zijn tamelijk machteloos. Je kunt je tegen grove schendingen van de mensenrechten in Qatar uitspreken, maar het verandert niets. De door en door verrotte, corrupte FIFA verplicht de landen mee te doen. Ook als de toewijzing ervan, via omkoping wordt gerealiseerd. Zolang alle nationale voetbalbonden er geen definitief einde aan maken, blijf je zitten met dit soort discussies.



M. Beijer-Korzelius, Dordrecht.

Geen vuurwerkverbod | Waar zaten zij al die tijd?

‘Er gloort hoop voor vuurwerkfans’ (AD 18-11). Ondanks mijn verbijstering toch het artikel gelezen. Deze branche leeft werkelijk onder een steen. Er is totaal geen gevoel voor de catastrofe die zich al bijna twee jaar in de ziekenhuizen afspeelt en denkt die wél te kunnen opzadelen met aanstaande slachtoffers. Nu zou toch het moment voor de bedrijfstak zijn om zich af te vragen of die nog wel bestaansrecht heeft. Het jaarlijkse vuurwerk wordt in steeds meer gemeenten verboden. Tip: als er een vuurwerkverbod komt en de sector daardoor werkloos wordt, weet ik nog wel vacatures: in de zorg. Dan zie je ook eens de andere kant.



Pieter Arends, Amersfoort.

