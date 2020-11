Reacties op boerenprotest zonder mondkapje: ‘Ze zijn alleen geïnteresseerd in hun eigen probleem’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 19 november in de krant verschenen over onder meer de persconferentie over nieuwe coronamaatregelen en het protest van boeren.

Persconferentie | Ik mis steeds de aandacht voor al die nabestaanden

‘Kabinet biedt enige hoop op versoepeling’ (AD 18-11). Positieve ontwikkelingen rondom het coronavirus? Het aantal besmettingen daalt, dat is natuurlijk positief. Maar er sterven volgens het RIVM nog 700 mensen per week aan het virus. Men maakt zich vooral druk over de kerstdagen. Kunnen wij elkaar in familieverband zien? Maar hoe moeten al die mensen zich voelen die hun dierbaren zullen missen aan de kerstdis? Tot en met de kerst zullen meer dan 3500 mensen overlijden, bovenop de reeds duizenden overledenen. Ik mis stelselmatig aandacht voor de coronadoden en hun dierbaren. Als er per week 700 mensen in het verkeer zouden overlijden, staan de media daar vol van, en terecht. Maar ik zou ook willen dat wij meer stilstaan en empathie tonen bij de doden en hun dierbaren. De jubelende geluiden rondom daling van besmettingen zouden best wat ingetogener mogen.



Martin Hartkamp, Almere.

Persconferentie 2. | Dus kerst vieren is nu al het gesprek van de dag?

Het worden spannende weken voor veel Nederlanders. Mogen we de kerstdagen vieren met familie en vrienden? Over een paar weken zal premier Rutte met de verlossende woorden komen. Hij zal (dennen)groen licht geven. Iedereen blij, want we kunnen thuis aan tafel. Voor veel mensen een hoogtepunt. Iedereen blij. Terwijl de horeca en andere bedrijven op hun gat liggen. Zijn we al zover dat die twee dagen een hoogtepunt zijn en het gesprek van de dag zijn geworden?



Ton van Zoeren, Soest.

Persconferentie 3. | Jammer, de middenstand in de buurt werd vergeten

Premier Rutte zei tijdens de persconferentie: ‘Sinterklaas doet de inkopen natuurlijk alleen’. Jammer dat hij er niet bij zei: ‘En lokaal’. Gemiste kans!



Anja de Jong, Bergambacht.

Protest boeren | Lak aan virus, alleen eigen probleem telt voor boeren

‘De koning weet het ook: de boze boeren zijn terug’ (AD 18-11). Overal in de wereld zijn protesten. Ze hebben een ding gemeen: iedereen draagt een mondkapje. Behalve de Nederlandse boeren in Den Haag. Die hebben lak aan de coronacrisis. Ze zijn alleen geïnteresseerd in hun agrarisch probleem. Op zo’n manier komen we natuurlijk nooit van die pandemie af.



Rob Eijsman, Kamerik.

Protest boeren 2. | Protesteren mag, maar het kan te ver gaan

Hoe is het mogelijk dat de boeren tijdens hun protest alle verkeersregels totaal aan hun laars lappen? Voetgangers en fietsers waren hun leven niet zeker. Kruispunten zonder agenten afzetten. Door rood rijden. En bewoners vanaf 3.30 uur wakker maken met toeters en sirenes, waarvoor elke verkeersdeelnemer bekeurd wordt. Ga zo door boeren, dan hebben jullie je krediet gauw verspeeld. Protesteren is een recht, maar het kan ook te ver gaan.



Tinus van Hagen, Zoetermeer.

Verkiezingen VS | Als er een derde puberteit bestaat, zit hij er middenin

‘Aan Trumps verzet komt binnen een maand een einde’ (AD 18-11). Na vier jaar Trump heb ik nog niets begrepen van deze zeventiger. Natuurlijk heeft hij goede dingen gedaan, maar die zijn volledig ondergesneeuwd door zijn gedrag. Wat bezielt een opa van 74 om zich te verschansen in de witte woning waar hij vier jaar bivakkeerde? Het schijnt dat er een derde puberteit bestaat. Ik denk dat hij daar middenin zit. Daarna zal hij hopelijk opnieuw volwassen worden.Voor Amerika is het een zegen om een nieuwe start te maken.



Truus Groothuis, Culemborg.

Jan, Jans en de kinderen | Drie keer een lachbui

‘Hoi pipeloi! De sjans van Jan, Jans en de kinderen’ (AD 18-10). Tijdens het lezen in de krant ben ik drie keer in de lach geschoten. De columns van Frank Poorthuis en Angela de Jong zorgden daarvoor, en last but not least, de pagina over Jan, Jans en de kinderen met de familie Tromp. Heerlijke terugblikken en vooral Sint Pannekoek vond ik geweldig. Ik heb mijn familie al opgetrommeld om Sint Pannekoek te gaan vieren. En eventueel een leuke foto te posten. Wat een goede start deze morgen. Bedankt!



B. de Bruin-Bijl, Vleuten.

Column Angela | Het wordt steeds beter

‘Bagger-tv’ (Column 18-11). De columns van Angela de Jong worden steeds beter. Over Gordon. Of Astrid Joosten en Paul de Leeuw, waar de kijker niets wijzer van wordt. Maar Bagger-tv , over vijf BN’ers, is steengoed. Ooit heeft Youp van’t Hek Marco Kroon tot zijn veters afgebrand, en Angela heeft het dunnetjes overgedaan.



Dick van Dijk, Nieuwerkerk aan den IJssel.

