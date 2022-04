Reacties op Boetsja: ‘Machteloos toekijken is niet langer een optie’

‘Terwijl een heel volk wordt uitgemoord, staan we nog steeds langs de zijlijn’ en ‘Als reiziger ben je de dupe van de NS, je hebt het maar te slikken’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 5 april verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Boetsja | Machteloos toekijken is niet langer een optie

‘Slachting Boetsja mag niet onbeantwoord blijven’ (AD 4-4). Na weer een gruweldaad van het Poetinregime staat de internationale gemeenschap heel snel weer als één blok klaar om haar verontwaardiging uit te spreken. De ene na de andere wereldleider veroordeelt deze gruweldaden. Dat het onacceptabel is wat er allemaal gebeurt, dat het niet onbeantwoord mag blijven en dat de daders moeten worden berecht. Dit horen we nu al ruim een maand lang en er gebeurt helemaal niets. Nog steeds staan we langs de zijlijn en te dreigen met sancties, terwijl een heel volk wordt uitgemoord. De EU gedraagt zich als een papieren tijger en daar is meneer Poetin niet van onder de indruk. Om als EU en Navo geloofwaardig te blijven, wordt het nu echt tijd om woorden om te zetten in daden. Dan bedoel ik als eerste het instellen van een no-flyzone. Natuurlijk zitten er risico’s aan, maar machteloos toekijken is ook geen optie meer.



Frans Hertog, Waddinxveen.

Boetsja II | Navo moet nu snel een vuist maken en oprukken

Met ongeloof zit ik naar de televisie te kijken, dode mensen op straat in Boetsja, de andere dag lees je hoe verslaggevers deze mensen aantroffen. En dan de reacties: ‘We willen de sancties aanscherpen’. Onvoorstelbaar als dit het enige is wat het Westen hier tegenover stelt. De Navo moet massaal oprukken naar welke Russische grens dan ook en deze oorlogsmisdadigers aanpakken. Sancties? Kom op, slappelingen. Poetin redt het nooit als de Navo een vuist maakt. Dit kan zo niet langer doorgaan. Terugslaan.



Dick van Dijk, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Storing NS | De NS neemt veel risico

‘Enorme storing NS verziekt dagjes uit’ (AD 4-4). Al jaren voert de NS actief beleid om de nieuwste technieken te implementeren ten koste van goed onderhouden systemen. Het risico wordt vaak gebagatelliseerd omdat de winst op vernieuwing nou eenmaal beter verkoopt. De storing van zondag komt, hoop ik, onverwacht. Maar het is een risico waar de NS voor heeft gekozen. Gezien het aantal storingen en de daarbij horende massale treinuitval, neemt de NS veel risico. En als reiziger ben je de dupe, je hebt het maar te slikken.



Lex Nagtegaal, Woerden.

Boer zoekt vrouw | De boeren lijken zelf het einde van BZV in te luiden

‘Boeren, jullie willen toch verliefd worden?’ (AD 4-4-). Het einde van vrouw zoekende boeren op tv lijkt nu wel erg dichtbij. De gênante vertoning waarbij vrouwen zich in allerlei bochten wringen om in het gevlij te komen bij boeren (die hun naam eer aandoen), is soms tenenkrommend. Net als de pijnlijke vragen van Yvon Jaspers. Hoge kijkcijfers? Weinig keus wat betreft amusement. Wie zit er nu op Wie denk je wel dat je bent? te wachten? Drie miljoen kijkers? 14 miljoen niet-kijkers.



Annemarie Louisa, Rotterdam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Columnisten | Wat zijn er toch misselijke types in zo’n rampgebied

‘Een Gouden kalf voor Lil Kleine’ (Column 2-4). Wat een feestje was het zaterdag weer in het AD met al die vrouwelijke columnisten. Angela de Jong was weer ouderwets vilein op dreef met haar stukje over die ‘zak hooi’ Lil Kleine. Wat een heerlijk smeuïg verhaal waar ik ondanks sneeuw, ijzel en vrieskou het lekker warm van kreeg en met een grote glimlach aan de column van Debby Gerritsen begon. Debby is voor mij echt een waardige vervanger van Özcan Akyol. Wat lopen er toch weer misselijke profiteurs en gore types rond in zo’n rampgebied waar toch al zwaar getraumatiseerde kwetsbare vrouwen en meisjes ook nog eens alert op ‘Geile Gerrit’, ‘Hitsige Harrie’ en ‘Vunzige Vittali’ moeten zijn. Maar ook hoofdredacteur Rennie Rijpma lees ik met veel plezier, ook al ben ik totaal geen puzzelaar. Het waren weer enkele aangename uren met de krant van zaterdag 2 april.



Joop de Keizer, Amersfoort.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.