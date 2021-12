Reacties op boostercampagne: ‘Alles is zo goed geregeld’

‘Geen lange wachtrijen en vriendelijke hosts in de regen: misschien hebben wij het getroffen’ en ‘Volgens mij kan de boom er niets aan doen dat er iemand tegen hem aanrijdt’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van maandag 27 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Energieleverancier | Stabiliteit is nodig, maak er weer overheidstaak van

‘Klant Naked Energy ook de pineut’ (AD 24-12). De faillissementen bij zogenaamde energieleveranciers die de marktwerking zouden bevorderen ten faveure van de consument, is slechts een onderdeel van de wantoestanden in deze sector. Deze marktwerking heeft geleid tot een wildgroei van energieclubjes met eigen baasjes en structuurtjes om klanten te paaien. Voor de consument is het onduidelijker en onveiliger geworden, zo laat dit artikel wederom zien. Stabiliteit is nodig in deze sector om de energietransitie goed vorm te geven en te begeleiden. Maar ook om weerstand te bieden aan spanningen en heftige bewegingen in de markt zodat de klant zich geen zorgen hoeft te maken over energielevering, een basisvoorziening. Dit was een overheidsfunctie, en dat moet het weer worden. Zeker nu.



B. Govaert, Barendrecht.

Wintersport | Vakantie die niet doorgaat is hooguit teleurstelling

‘Wintersporters op jacht naar boosterprik’ (AD 24-12). Ach, ach, wat een paniek, wat een drama. We kunnen weer niet naar wintersport. We willen nu meteen die boosterprik, de kinderen hebben een trauma, want de vakantie kan alweer niet doorgaan. Kom op mensen. Volgen de vakantiegangers dan geen nieuws? Lezen ze het AD niet goed genoeg? Dit zat er al heel lang aan te komen. Ook ik heb de afgelopen jaren niet de vakantie gehad die ik het leukste vind. Een droomreis naar Amerika werd wandelen op de Veluwe en een high tea in het huisje waar we verbleven. Leuk? Ja en nee. Ja, we hebben genoten van de natuur in eigen land, nee het is niet leuk om een droomreis in rook te zien opgaan. Aan al die mensen die zeggen dat ze een trauma hebben van vakanties die niet door kunnen, gaan wil ik het volgende kwijt. Een vakantie die niet doorgaat geeft teleurstelling, geen trauma. Zorg voor een plan b, houd rekening met onvoorziene omstandigheden, leer kinderen omgaan met teleurstellingen. Want ook na deze crisis zullen ze die in hun leven nog veel vaker te verwerken krijgen.



Renata van der Hulst, Boskoop.

Rutte erkent fouten | Herhaling van blunders schept weinig vertrouwen

Mark Rutte erkent in een interview (in De Telegraaf, red.) blunders. Dus we mogen verwachten dat het beter zal gaan de komende tijd. Hij suggereert de koning terug te willen bij de formatie. Dat lijkt een brevet van onvermogen. Ook de koning heeft geblunderd. Deze zegt: ‘we zijn niet onfeilbaar’. Ja, maar een herhaling van fouten schept niet echt vertrouwen. Uiteindelijk hebben zij allen een goed betaalde voorbeeldfunctie.



Ineke van den Berg, Rotterdam.

Datacentra | Het is een beetje hypocriet

‘Iedereen gebruikt datacentra, maar niemand wil ze hebben’ (AD 23-12). Oud-Kamerlid van de klimaatpartij D66, Kees Verhoeven, vindt het verzet tegen energieslurpende datacentra hypocriet. Verhoeven kan beter in de spiegel kijken en zich afvragen hoe zijn vurige pleidooi voor datacentra rijmt met zijn voormalige klimaatidealen. Wellicht ziet hij dan ook zijn voormalige partijgenoot en staatssecretaris Menno Snel die vorig jaar voorzitter werd van de branchevereniging van de olie- en gasindustrie. De bezorgdheid over het klimaat bleek bij D66 vooral voor de bühne en wordt al gauw terzijde geschoven als dat beter uitkomt voor de carrière. Het is niet vreemd dat het vertrouwen in de politiek historisch laag is.



D. de Zeeuw, Schiedam.

Boostercampagne | Alles goed geregeld, dank aan de GGD in Hoogeveen

Afgelopen donderdag waren wij aan de beurt voor onze boosterprik in Hoogeveen. Je weet niet wat je verwachten moet, aangezien de beelden in de media laten zien hoe druk het is en wat er allemaal niet klopt. Nou, wij willen hier een positieve reactie geven. Alles zo goed geregeld, geen lange wachtrijen, vriendelijke mensen die ons keurig te woord stonden, looproutes waar niemand in tegengestelde richting komt. Maar ook buiten stonden de hosts in de regen en de kou ons de weg te wijzen. Misschien hebben wij het getroffen, je weet het niet. Hoe dan ook, dank aan de GGD in Hoogeveen.



Lida de Koning, Vledder.

Onveilige berm | Beetje oneerlijk om de boom de schuld te geven

Volgens mij kan de boom of de lantaarnpaal er niets aan doen dat er iemand tegen hem aanrijdt. Ook het kanaal kan er niets aan doen dat er een automobilist in rijdt en verdrinkt. Nu schijnt het dat er 230.000 bomen binnen de ‘obstakelvrije zone’ rond wegen staan. Als iemand zich van het leven berooft door tegen een boom te rijden of onwel wordt achter het stuur en het kanaal in rijdt, is daar niet tegenaan te kappen of te dempen. Maar als iemand al append of bellend tegen een boom rijdt is het niet eerlijk dat de boom de schuld krijgt. Hij is er ook maar gewoon neergezet.



Marcel de Keijzer, Soest.