Reacties op boosterprik: ‘De hele organisatie is een puinhoop’

'Ik moet met het vliegtuig op en neer om één prikje te halen' en 'Als ambtenaar hoef je je niet veel zorgen te maken over je toekomst, er is altijd wel een functie elders': dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van woensdag 29 december verschenen.

Boosterprik | Vriendelijke en correcte mensen, maar chaotisch

‘Vertraging bij boosteroproep’ (AD 28-12). Goed geregeld? Niet echt. Ik had op 16 december nog geen uitnodiging gehad, terwijl ik boven de 70 ben en in een risicogroep zit. Dus zelf maar digitaal geprobeerd op 17 december. Eerste mogelijkheden waren op 80 km afstand en in de tweede week van januari. Dus maar een dag gewacht en toen was de afstand gehalveerd en een mogelijkheid voor 27 december. Dat maar geaccepteerd. Dat terwijl er op vijf minuten lopen van mijn huis een priklocatie is. Blijkt dat ik bij Ahoy 10 minuten moet lopen om binnen te komen, een half uur in de eerste rij, daarna nog twee rijen om verder te komen. Totaal ruim drie kwartier wachten. Dat terwijl het kabinet oproept grote mensenmassa’s te mijden. Uiteindelijk mijn prik gehad, alle mensen ter plekke waren echt vriendelijk en correct. Maar wat mij betreft is de hele organisatie een puinhoop. Men had ruim voldoende tijd om wat algoritmes te ontwikkelen om dit soort situaties te voorkomen. Hopelijk leert men hiervan zodat het de volgende keer wel georganiseerd verloopt.



Ger van der Ree, Rotterdam.

Boosterprik II | Telefonisch was één prik genoeg, in de praktijk niet

Mijn man en ik gingen zondag voor de boostervaccinatie en als je corona hebt gehad hoef je maar één prik. Vier keer gebeld en ja hoor, we hoefden maar één prik. Aangekomen bij de priklokatie bleek dit dus niet zo en moesten we alsnog de tweede prik krijgen. En drie maanden wachten voor wij de boostervaccinatie kunnen krijgen. Dit mogen ze bij de GGD weleens doorgeven, als je vier keer belt. En op de site vermelden.



A. Bellaart

Boosterprik III | Ik heb geen DigiD en moet terugvliegen voor vaccin

Ik ben een Nederlands staatsburger die in Frankrijk woont, dit jaar ben ik zo’n zes maanden in Nederland. Graag zou ik hier een boosterprik halen maar dat is niet mogelijk. Ik ben namelijk niet in het bezit van een DigiD. Wel aangevraagd maar kan DigiD pas in maart activeren. Nu maar met het vliegtuig op en neer voor het halen van één prikje. Over milieuschade gesproken.



Bjorn Huisman, Frankrijk.

Functie elders | Wegpromoveren is een beproefd recept

‘De dag dat Mark Rutte een paria was’ (AD 28-12). ‘Giftig klimaat in Tweede Kamer door ophef functie elders’, staat er te lezen boven een artikel over deze affaire. Een toevallige onthulling die schaamteloos misbruikt is. Functie elders is namelijk in de politiek en in de ambtelijke top de gewoonste zaak van de wereld. Ik begrijp niet dat dit nooit aan de orde is gesteld, door politici en al helemaal door de media. Een paar voorbeelden: Pechtold, Roemer, Samson, Klijnsma, Halsema en nog erger, Aleid Wolfsen. Er zijn dus genoeg politici te noemen die van de ene goed betaalde baan naar de anderen werden (weg)gepromoveerd. Ook als ambtenaar hoef je je niet veel zorgen te maken over je toekomst. Zeker als je het hebt geschopt tot topambtenaar. Er is altijd wel een functie elders. Beetje minder hypocrisie lijkt mij geen overbodige luxe.



R. van Dijk, Veenendaal.

Fraude met zorgbonus | Heeft iedereen ook echt die bonus gekregen?

‘Woede om fraude met zorgbonus, ministerie: Regeling kon niet snel én waterdicht’ (AD.nl 27-12). Dat de zorgbonus werd toegekend was een goede zaak, de medewerkers in de frontlinie hadden die dik verdiend. Maar dat voor medewerkers van de dorpsapotheek deze bonus is aangevraagd stelt mij teleur. Zij hebben niet dag en nacht hoeven vechten voor het leven van de coronapatiënten. Overigens is het nog de vraag of al deze medewerkers deze bonus hebben ontvangen.



Ard Kester, Naaldwijk.

Vuurwerk | Een bende asocialen kan hier doen wat die wil

Er geldt een landelijk vuurwerkverbod. Waar wij wonen is het sinds begin november aan het knallen met zwaar vuurwerk. Soms lijkt het een bombardement. Tot diep in de nacht. Mijn hondje slikt verdovende medicijnen omdat ze anders niet meer naar buiten durft. Ik vraag me af of in beschaafd land een bende asocialen alles kan doen wat die wil zonder ingrijpen. Met oud en nieuw lijkt het helemaal oorlog. Waar blijft de handhaving?



Trudy den Braven, Rotterdam.

Krantenbezorger | Steeds door weer en wind

Een leuke meid, beetje timide, wit snuitje, gaf mij de beste wensen voor het nieuwe jaar, samen met het kaartje van het AD. Iedere morgen door weer en wind, trapt zij haar omafiets door de straten om mij de krant te bezorgen. Ik kruip terug in bed, met een warme kop thee en beschuitje. Én mijn krantje. Ik heb haar rijkelijk beloond, samen met mijn allerbeste wensen.



Welmoet van der Sluys, Alphen aan den Rijn.

