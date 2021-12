Reacties op boosterprik: ‘Minister De Jonge bedenkt van alles, maar uitvoerbaar is het niet’

Boosterprik | Sommige GGD’s zijn tenminste flexibel

‘Boosterprik is megaklus’ (AD 4-12). Wat moet er nog meer gebeuren om de GGD-top sneller in beweging te krijgen terwijl personeel op de ic’s de klok rond werkt? Zaterdagmorgen in Vlissingen viel er bijna niets te doen bij prikken zonder afspraak, maar voor een boosterprik kon je er zonder brief niet terecht. Enkele GGD’s gooiden de boel open voor boosterprikken. Als ik Hugo de Jonge was, zou ik per direct boosterprikken zonder afspraak invoeren voor alle 60-plussers.



André Pouw, Nieuwegein.

Boosterprik II | Gebeld, maar afspraak valt toch niet te maken

Iedereen die dat wil, zou een boosterprik krijgen in de zevende maand na de laatste vaccinatie en elke 60-plusser krijgt die vóór januari. Vol goede moed heb ik de GGD regio Utrecht gebeld voor een afspraak. Ik wil, ook voor mijn echtgenoot die dialyse- en kankerpatiënt is, die opfrisprik graag. Zelf ben ik 65 en heb zeven maanden geleden mijn tweede vaccinatie gehad. Nee hoor, geen afspraak kunnen maken. Geboortejaar 1941 is aan de beurt en ik ben van 1956. Minister De Jonge bedenkt van alles, maar uitvoerbaar is het niet.



Ingrid Goossens.

Boosterprik III | GGD heeft het nu ook druk met spijtoptanten

Er moet mij iets van het hart, van ons allen die in de priklocaties werken. Wij werken ons een slag in de rondte, maar het is nooit genoeg. We zijn niet snel genoeg, beginnen te laat, kortom we krijgen alleen maar kritiek. We zijn allang met de boosterprik bezig, en ja, we moeten ook tijd besteden aan de mensen die tot nu toe het nut van vaccineren niet inzagen, en dat nu wel doen. Dus alstublieft, minder kritiek zou fijn zijn. Ik als 70-jarige gepensioneerde neonatologie ic-verpleegkundige werk de komende twee weken zes dagen en zo zijn er velen.



Sylvia van der Wateren, Grootebroek.

Wachtende patiënten | Goed dat er aandacht is voor mensen aan zijlijn

‘Wanhopig wachten op de operatie’ (AD 4-12). Wat een goede actie om de mensen die wachten op een behandeling, zoveel aandacht te geven. Zelf had ik hiervoor al een radiozender benaderd. Niets meer van gehoord. Jammer, want het is belangrijk dat iedereen zich realiseert wat er gaande is, en dat we er samen alles aan doen zo goed mogelijk door de pandemie te komen.



Hans Attevelt, Vleuten.

Kerstshoppen | Heleen van Royen wacht maar even op Schiphol

In Mezza (Magazine 4-12) geeft columnist Heleen van Royen wel een heel slecht voorbeeld. Het is nogal decadent en bijzonder ongewenst om in coronatijd met alle opgelegde beperkingen per se te willen kerstshoppen in Londen. In AD stond deze week een artikel met de boodschap ‘winkel alsjeblieft lokaal’. Dit om winkeliers te steunen in moeilijke tijden en om de dorpen en steden leefbaar te houden - zonder winkelstraten vol lege winkelruimtes. Daar ben ik het mee eens. En dan lezen we dit zielige verhaal van iemand die zichzelf, plus zwangere dochter en kleinzoon, geslachtofferd voelt door een op zich vrij redelijke aanhouding op de luchthaven. Je stelt dochter plus baby willens en wetens bloot aan mogelijke besmettingen in de drukte. En dan ook nog de moed hebben jezelf te beroepen op je bekendheid. Goed dat ze op Schiphol is behandeld als elke andere Nederlander.



Gerda Vogelzang, Poortugaal.

Openingstijden | Drukte in sportscholen overdag werkt averechts

Volgens demissionair premier Rutte neemt de drukte en het aantal contactmomenten in sportscholen af doordat ze om 17.00 uur sluiten. Dat klopt niet. De drukte verplaatst zich naar overdag. Het aantal contactmomenten neemt daardoor juist toe. De maatregel schiet zijn doel voorbij. Kan die worden opgeheven?



R. de Vreede, Rotterdam.

Zoetemelk | Joop bleef al die jaren mooi bescheiden mens

‘Joop Zoetemelk is afgelopen vrijdag 75 geworden’ (AD 3-12). Hij was donderdag te gast bij praatprogramma M. Joop is altijd een toonbeeld van bescheidenheid geweest en nooit een man van veel woorden. Dat was hij in de uitzending ook niet. Maar je kon zien wat de vele mooie beelden uit zijn carrière met hem deden. Ontroerend om te zien dat zijn ogen zich met tranen vulden. Al had hij helemaal niets gezegd, dan nog was zijn komst naar de studio meer dan de moeite waard. Want Joop is Joop, hij sprak met zijn benen en dat was genoeg! Wat heeft deze man ons onvoorstelbaar veel kijkplezier gegeven. Ik hoor nog de opgewonden stem van Theo Koomen op radio Tour de France. Prachtige herinneringen. Sinds zijn ongeluk wandelt en fietst Joop weer een beetje. Wat een mooi bescheiden mens is het toch.



Ries Lit, De Meern.