Reacties op braindrain: ‘Broekers-Knol serveert intelligente vrouwen af’

Braindrain | Broekers-Knol serveert intelligente vrouwen af

Bezorg Afghanistan geen braindrain (AD 2-10). Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol gaat er gemakshalve van uit dat de 23.000 mails van mensen uit Afghanistan 100.000 asielzoekers oplevert en dat Nederland dat niet aankan. Wat ik echt naar vind, is het argument dat er een braindrain ontstaat als de intelligentsia vertrekt. Ik krijg de indruk dat de staatssecretaris niet in de gaten heeft dat het vrouwelijk deel van die intelligentsia niet de mogelijkheid heeft ooit staatssecretaris te worden en dergelijke uitlatingen in een krant te kunnen doen. Tenzij de staatssecretaris deze vrouwen niet onder de intelligentsia schaart.



Johan Riedstra, Den Dolder.

Winterspelen | Van schaatsers moet je vaccinatie verwachten

Ik kan het niet geloven: topsporters, onderweg naar de Olympische Winterspelen in Peking, die niet gevaccineerd zijn. Schaatscoach Jac Orie van Jumbo Visma vindt vaccineren een privézaak. Alle trouwe toeschouwers van de wedstrijden moeten een vaccinatiebewijs tonen en zijn mensen mogen zelf beslissen of ze zich laten vaccineren? Nu Peking ongevaccineerden drie weken quarantaine oplegt, is Leiden opeens in last. Ik zou als sponsor duidelijkheid verschaffen: vaccineren en snel, anders zoek je maar een andere sponsor.



Paul Daniels, Gorinchem.

Laatste wil | Coöperatie werkt integer en is toch niet crimineel?

Met bewondering las ik de column van Linda Akkermans (AD 30-9). Zelf ben ik ook lid van Coöperatie Laatste Wil. Hoewel ik 66 ben en kerngezond, ben ik groot voorstander van het zelf beslissen over mijn levenseinde. Dat ‘onze’ voorzitter is gearresteerd voor deelname aan een criminele organisatie, is waanzin. De manier waarop deze vereniging communiceert met haar leden en integer de strijd voert voor erkenning van zelfbeschikking is geweldig en dwingt diepe bewondering af. Het artikel ‘Meneer De Vos zorgt voor zijn vrouw’ is mijn schrikbeeld (AD 1-10). Daarom ook mijn vurig pleidooi voor zelfbeschikking. En daarom mijn stem op D66, hopend op een positieve wending in de wetgeving. Ik hoop en bid dat mijn stem niet voor niets is geweest.



Peter de Roo, Leeuwarden.

Laatste wil II | Wat zijn we het besef kwijt van de waarde van leven

Zowel de column van Linda Akkermans als het artikel over het liquidatieproces-Eris hebben te maken met respect voor het menselijk leven. Vanuit twee perspectieven beschreven blijkt dat velen een mensenleven zien als een autonoom iets waarover je zelf kunt beschikken, of wat je voor geld kunt beëindigen. Dit heeft alles te maken met het kwijt zijn van het besef dat elk leven door God is gegeven en wij het slechts te leen hebben. Zo devalueert de waarde van het leven en wordt het speelbal van ons zelfbeschikkingsrecht.



David Geuze, Moerkapelle.

Laatste wil III | Schande dat CU wet op voltooid leven blokkeert

Sinds Pia Dijkstra de initiatiefwet voltooid leven indiende, stem ik D66. Nadat verzorgingshuizen sloten, is het voor veel ouderen moeilijk thuis een aangenaam leven te leiden. Ik kan mij voorstellen dat velen hun leven voltooid vinden als ze compleet afhankelijk van anderen raken. Schande dat die wet er nooit komt zolang de CU een vinger in de pap krijgt. Deze partij trekt relatief weinig stemmen.



Janine Mirovic, Werkhoven.

‘Koninklijk’ | Mooi predicaat maar het hoort wel bij uitbuiting

Jumbo mag zich Koninklijk noemen. Gefeliciteerd. Ik vraag mij alleen af of de koning weet wat voor bedrijf dit is. Net als andere supermarkten groeit dit concern dankzij uitbuiting van boeren, die tegen of onder de kostprijs hun producten aan de grootgrutter verkopen. Dankzij moderne slaven uit Oost-Afrika die in Italië tomaten plukken in de volle zon, van 6.00 tot 18.00 uur en dat voor netto 10 euro per dag. En zo kan ik nog wel duizend producten opnoemen die onder erbarmelijke omstandigheden worden geteeld, om nog maar niet te spreken over het welzijn van dieren.



L. de Koning, Roosendaal.

Joviale premier | Popiejopiegedrag van Rutte is zo misplaatst

Het kabinet Rutte-IV lijkt in zicht. Mark Rutte laat zien hoezeer hij daarmee in zijn nopjes is. Hij geeft een high five aan een jongetje op straat, opent breed lachend de tentoonstelling Macht-800 jaar Binnenhof. Hij is in een opperbeste stemming en begroet joviaal bekenden met zijn ‘hallo, hoi’. Op hetzelfde moment wordt bekendgemaakt dat de afwikkeling van de toeslagenaffaire nog heel lang duurt. De slachtoffers zijn kapotgemaakt door de overheid, onder eindverantwoordelijkheid van premier Rutte. Heeft hij enig idee hoe zijn popiejopiegedrag bij hen overkomt? Enige ingetogenheid en empathie van zijn kant lijkt mij zeer op zijn plaats.



Jelle de Kleine, Den Haag.

