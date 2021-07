Reacties op buitensporig geweld: ‘Beseffen partygebruikers wat hun invloed is?’

LezersLezers van onze krant en site kunnen zelf een brief sturen via brieven@ad.nl. Hieronder een selectie van de inzendingen die zaterdag 24 juli in de krant verschenen over onder meer de krentenbollen van Peter R. de Vries, assistent Henk Fraser en de busbaanburgemeester.

Peter R. de Vries | Tastbaar, niet bang en altijd jong

Er zijn veel beelden langsgekomen van Peter R. de Vries, en ik moet ook bekennen dat ik door gedwongen quarantaine bovengemiddeld veel gezien heb. Toch is er één beeld dat eigenlijk alles wel samenvatte: Peter loopt wat gehaast een zitting binnen met in zijn rechterhand de nodige papieren en in zijn linkerhand nonchalant een boterhamzakje. Het lijkt op het eerste gezicht niet veel voor te stellen, maar de oplettende kijker krijgt net genoeg tijd om te zien dat zich in dat boterhamzakje vier krentenbollen bevinden. En opeens als bij donderslag wordt alles helder. Peter, grote volwassen man, 1.91 meter lang, niet bang voor welk gespuis dan ook, is niet onaantastbaar maar juist tastbaar, is niet emotieloos maar menselijk, is niet volwassen maar altijd jong gebleven. Ik wil hem eigenlijk direct een grote knuffel geven. Kom jij met al je pistolen, ik kom met vier krentenbollen en een lange adem. Ik ga je missen Peter, dank voor wie je was.



Drim Stokhuijzen, Den Haag.

Buitensporig geweld | Drugsgebruikers kunnen veel meer doen

Ik begrijp alle verdriet na de moordaanslagen op van Derk Wiersum en Peter R. de Vries. Deze gruwelijke daden zijn niet goed te praten. Maar laten we ook eens kijken hoe dit ontstaat. Hoeveel is het gebruik in Nederland aan pillen, heroïne, cocaïne en crack? Laat gebruikers in alle lagen van onze bevolking de hand in eigen boezem steken. Zich eens indenken wat voor kwaad ze de wereld aandoen met dat ene pilletje, shotje of spuitje. Het is toch allemaal niet zo erg? We gebruiken het een enkele keer, maar we zijn niet verslaafd. Als een iedereen nadenkt over wat hij veroorzaakt door gebruik kan dat veel verdriet voorkomen.



M. van der Linden, Hellevoetsluis.

Busbaanburgemeester | Eindhoven mag blij zijn met deze burgervader

‘Burgemeester Jorritsma alleen nog in noodgevallen over de busbaan in Eindhoven’ (AD.nl 22-7). De komkommertijd is weer in volle glorie aangetreden. Wat een gezeur over het gebruik van de busbaan door burgemeester John Jorritsma. De kranten krijgen geen genoeg van dit zogenaamde precaire onderwerp. We moeten Jorritsma deze mogelijkheid gunnen. Het wordt hoogste tijd dat deze kleingeestigheid ophoudt. Eindhoven mag de handen dichtknijpen met deze actieve, gemotiveerde burgervader.



Ben Geerts, Eindhoven.

Oranje | Goed dat Fraser erbij zit

Goede zaak dat Louis van Gaal voor zijn derde bondscoachschap gaat. Hij kan als geen ander een team smeden. En goed dat hij Henk Fraser erbij haalt. Zo worden de twee oud-Spartanen herenigd. Wat is bijgebleven van het WK in 2014, is het 5-3-2 systeem. Als tacticus kan hij ook schakelen naar het 4-3-3 systeem. Driemaal is scheepsrecht, zullen we maar zeggen.



Lucas Meijer, Nieuwe Pekela.

Stakingen | FNV is een negatieve club

‘Weer staking kinderopvang’ (AD 23-7). Vakbond FNV is het niet eens met cao-afspraken die werkgevers maakten met een andere bond en kondigt voor september acties aan bij kinderdagverblijven, de buitenschoolse opvang en voorschoolse educatie. FNV is ontevreden met afspraken tussen de werkgeverskoepels BK en BMK en vakbond CNV. Steeds weer de FNV die zich werkelijk overal mee bemoeit en gaat stampvoeten als zij hun zin niet krijgen. Alleen maar negatief en gelijk dreigen met stakingen. Wie denken zij wel dat ze zijn? De vakbond van een goede en zinvolle organisatie verandert in een zure, negatieve club machtswellustelingen die hun eigen zaakjes trouwens ook nog steeds niet voor elkaar hebben. Help de ouders maar verder de vernieling in, FNV. Kunnen jullie als geen ander. Bah.



André Tombrink, Schiedam.

In eigen land | Toch internationaal eten en normale toiletten

Op vakantie in eigen land kent alleen maar voordelen: u ontdekt dit mooie land, spreekt de taal, bent nooit te ver van huis, geen wisselkoersen en u houdt de Nederlandse ondernemers bezig en in leven. Toch kunt u, net als thuis, genieten van de internationale keuken: Italiaans, Chinees, Indonesisch, Spaans en ga zo maar door. En het belangrijkste voordeel: geen hurktoiletten.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.