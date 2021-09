Reacties op cafébezoek: ‘Alleen de plasgeitebreier kijkt naar je coronapas’

‘De coronapas mag best discrimineren’, en ‘Politici moeten het lef hebben elkaar te vertrouwen’: dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van woensdag 22 september verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Spoor mensensmokkelaars van minderjarige asielzoekers op

‘Moederziel alleen met een rugzakje vanuit Syrië’, (AD 21-9). Het is de afgelopen weken al een paar keer gebeurd dat een Syrische minderjarige op een station opduikt. Vreemdelingenpolitie, vluchtelingenwerkers en veel andere mensen barsten dan massaal in huilen uit, net als de minderjarige zelf, en zeggen dan dat het toch erg is: zo’n hummel moederziel alleen. Wellicht is het nuttig dat wordt opgehouden met huilen en dat tot op de bodem wordt uitgezocht van welke vorm van emotionele chantage en mensensmokkel hier sprake is.



David Vesters.

Vriendjespolitiek PvdA en GL tijdens kabinetsformatie zint me helemaal niet

Ik heb al niet veel met de PvdA en Groenlinks, ook al hebben ze misschien wel goede plannen voor Nederland. Maar door het krampachtig vasthouden aan elkaar, en nu ook nog zeggen dat ze de begroting niet zullen steunen, zal ik niet meer op ze stemmen. Ze houden zo namelijk tegen dat Nederland weer bestuurd kan worden. Dus die vriendjespolitiek van de PvdA en Groenlinks bevalt mij niks. Ik hoop dat, als er weer verkiezingen komen, deze partijen nog verder zakken met hun zetels en dan bedenken wat ze bereikt hebben.



William Kreft.

Vertrouw op de politiek, er gaat ook heel veel goed

Nederland heeft vertrouwen in de politiek nodig. Daarvoor is het belangrijk dat de politici het lef hebben om elkaar openlijk te vertrouwen. Geen angst voor verlies van de kiezersgunst; angst is een waardeloze raadgever. Aan het werk voor Nederland, goed nadenken, beleid maken en uitvoeren. Dan komt het vertrouwen in de overheid heus terug. Ik vertrouw de overheid, tenslotte gaat er nog steeds heel veel goed in Nederland.



Peter Mesker, Den Haag.

En de plasgeitebreier controleert of je een coronapas hebt

‘Nodig plassen? QR-code verplicht’, (AD 21-9). Demissionair minister De Jonge heeft zich nu echt overtroffen, je mag zonder coronapas wel op het terras plaatsnemen, maar als je naar de wc moet, dan moet je de pas tonen of een negatieve test. Dus ik neem aan dat elk restaurant en café nu van overheidswege een ‘plasgeitebreier’ krijgt toegewezen die mensen naar het toilet begeleidt. Kan diegene gelijk kijken of de klant netjes handen heeft gewassen. Zo zien we maar hoe kinderserie De Film van ome Willem invloed heeft op het regeringsbeleid.



Reinier Flinterman, Monster.

Rijbewijs ‘discrimineert’ ook vanwege veiligheid

‘Coronapas discrimineert’, (Lezersbrief AD 20-9). Mensen zonder een autorijbewijs worden uitgesloten van deelname aan het verkeer met een auto. Dit is discriminatie, maar omdat het zorgt voor verkeersveiligheid accepteren we het. De coronapas zorgt virologisch gezien ook voor veiligheid, en daarvoor mag dus best onderscheid gemaakt worden.



Julian van Hee, Ede.

Kunnen ziekenhuizen zich niet beter specialiseren?

Ik lees steeds dat de ziekenhuizen de zorg bijna niet meer aankunnen. Toen de zorg geprivatiseerd werd zou het allemaal goedkoper worden en het is alleen maar duurder geworden. Het inkomensafhankelijk maken van de premie is ook afgeserveerd. Misschien zou het een oplossing zijn als je ziekenhuizen specialiseert. Dus een ziekenhuis voor heupen en eentje voor knieën. Dan maar een eindje reizen. Veel doelmatiger. Want nu is alles te veel versnipperd, iedereen wil namelijk een ziekenhuis om de hoek.



Bert Zweerink, Soesterberg.

Goede wijn uit Nederland? Ik moet het nog zien

‘Over tien jaar aan de Nederlandse chardonnay?’, (AD 21-9). Wat leuk dat er nu ook gebieden in Nederland zijn waar de druiven allerbest gedijen. Toch moeten we niet meteen hosanna roepen. We leven hier toch echt in een soort overgangsklimaat.



Ferry Visser, Dordrecht.

