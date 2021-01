Reacties op campagne CDA: ‘Wat smakeloos en ongepast’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 26 januari in de krant verschenen over onder meer de campagne van het CDA en Dumoulin, die voor onbepaalde tijd stopt met wielrennen.

Harde campagne CDA | Trap in de rug van de VVD is smakeloos en ongepast

‘Gebroken belofte is erfenis VVD’ (AD 25-1). Wopke Hoekstra, de nieuwe lijsttrekker van het CDA, heeft de bokshandschoenen aangetrokken om campagne te voeren. Hij haalt hard uit naar coalitiepartner VVD. Zijn collega’s geeft hij in deze enorme crisistijd een trap in de rug. Wat smakeloos, en ongepast. Het kabinet, waar hij deel van uitmaakt, staat voor een gigantische coronaklus, het land staat in brand door onrustzaaiers en relschoppers. Wopke, jij zou je solidair moeten opstellen en een geloofwaardig front moeten vormen naar de kiezers, ook al is het kabinet demissionair. Er is al zoveel polarisatie in deze vreselijke tijd, jij gooit er nog een schepje bovenop. Ons land heeft andere problemen dan campagne voeren. Mijn stem krijg je niet.



Maud Kok, Capelle aan den IJssel.

Harde campagne CDA 2. | Het is heel onbeschaafd

Collega’s van andere partijen beledigen, aanvallen en afkraken; politici geven een slecht voorbeeld. Vooral in campagnetijd zien we dat heftiger worden. Heel onbeschaafd en een teken van onmacht. Wie een hond wil slaan, vindt altijd wel een stok. Ik verwacht van politici dat ze hun programma uitleggen en ook laten weten op welke wijze hun partij dat denkt te realiseren. Keihard campagne voeren tegen Rutte is koren op de molen van mensen die toch al anti-overheid zijn.



D. Mölling, Woudenberg.



Harde campagne CDA 3. | Bepleit liever kiesdrempel

Linkse partijen en het CDA willen een vuist maken tegen de VVD, maar over een kiesdrempel (zeven à acht zetels minimaal) en een tweede stemronde durft men niet te spreken. Deze partijen maken zichzelf volkomen ongeloofwaardig, omdat ze hun eigen belang belangrijker vinden dan het verwezenlijken van hun idealen.



Harm Riemens, Achterveld.

Verkiezingen | Organiseer het digitaal

Veel mensen vragen zich af of de verkiezingen van 17 maart niet beter kunnen worden verzet vanwege het besmettingsgevaar. Niet nodig, volgens minister Ollongren. De mensen kunnen ook per post stemmen of iemand machtigen. Een ander alternatief is de verkiezingen uitsmeren over meerdere dagen. Ik vraag me af hoe het anno 2021 mogelijk is dat digitaal stemmen niet wordt overwogen. Zowat alle overheidsdiensten en bankzaken kunnen digitaal, waarom dit niet?



Ronald Kroese, Voorschoten.

Tom Dumoulin stopt | Waar is zijn mentaliteit?

Natuurlijk is Tom Dumoulin een goede wielrenner. Ik wil hem ook geen slappeling noemen, maar toch vind ik zijn stoppen een zwaktebod. Wim van Est, Wout Wagtmans, Gerrit Voorting en Jan Nolten, wielrenners uit de jaren 50, reden met een reserveband om de schouders en moesten hun eigen wiel verwisselen. Ik twijfel toch wel eens aan de mentaliteit van moderne sporters.



Jan Dammes, Bleiswijk.

Volledig scherm Wielrenner Tom Dumoulin gaf afgelopen weekend aan de fiets voor onbepaalde tijd aan de wilgen te hangen. © AFP

Tom Dumoulin stopt 2. | Lees Zonnevelds analyse

‘Demonen hebben de overhand’ (Sportwereld 25-1). Deze kop is te negatief, zeker na Dumoulins prestaties. De analyse van Thijs Zonneveld (‘Geen zwaktebod’) doet meer recht aan zijn besluit.



A. Melchior, Den Haag.

Avondklok | Hou de oorlog erbuiten

Herhaaldelijk wordt bij de term avondklok de Tweede Wereldoorlog aangehaald. Daaraan denken de relschoppers een alibi en een verzetsheldenstatus te kunnen ontlenen in hun strijd tegen de ‘vaccinazi’s’. Stop ermee! Behalve de naam hebben de maatregelen van nu niets met die van toen te maken.



Willy Diddens, Gouda.

Interview Marco Bakker | Eh, Willeke is rancuneus?

Met verbazing las ik dit interview (Magazine 23-1). Eén zin, ‘Ik wil leven, de nabestaanden ook’, typeert Marco Bakker. Hij is zielig. Ik lees nergens over compassie met de echtgenoot en de moeder van het slachtoffer. Willeke wil een boek schrijven ‘omdat ze rancuneus is’. Hoezo? Op wie of wat?



J. Kleinveld - v.d. Vegte, Wassenaar.

Volledig scherm Marco Bakker © Brunopress