Reacties op carnaval: ‘Polonaise op 1,5 meter afstand en bierdrinken met mondkapje op? Onmogelijk’

Carnaval | Het kan alleen doorgaan zonder coronarestricties

‘Carnaval gaat door, maar hoe?’ (AD 1-2). Er wordt over nagedacht om het carnaval dit jaar door te laten gaan onder voorwaarden, zoals 1,5 meter afstand houden en zitten in cafés. Dat is net zo onmogelijk als op kruispunten de verkeerslichten uit te zetten en dan erop rekenen dat bestuurders van voertuigen de voorrangskwesties zelf gaan regelen omdat bestuurders dat zelf moeten kunnen. Je kunt er wel over nadenken, maar komt dan toch vrij snel tot de conclusie dat dit niet gaat werken. Hetzelfde geldt voor het carnaval. Dat kan niet doorgaan onder voorwaarden, en als men besluit om het toch te doen wie gaat er dan handhaven? Conclusie: carnaval kan alleen maar doorgaan als er geen coronarestricties meer zijn.



Rob Bal, Roosendaal.

Carnaval II | Zijn de brandhaarden van twee jaar terug vergeten?

De burgemeesters in het zuiden en oosten zijn er nog niet uit. Wel of geen carnaval en op welke wijze? Polonaise op 1,5 meter afstand en bierdrinken met een mondmasker voor? Handhaving van de coronamaatregelen is volgens hen niet mogelijk. Kroegen zijn open en verkleed de straat op gaan is niet strafbaar. Zijn ze nu al vergeten waar de grootste brandhaarden van corona twee jaar geleden waren en wat dit voor de rest van Nederland betekende? Verbieden dus of gaan ze in dezelfde val trappen? O ja, wie is er ook alweer verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in gemeenten? Neem gewoon je verantwoordelijkheid.



E. Kwint, Steenwijk.

Oranjehuwelijk | Geef ze vrijheid, voorlopig kunnen ze financieel voort

‘Ergenis over eigenmachtig optreden BVD en top OM’ (AD 1-2). Ik word er misselijk van als ik in het AD het hele verhaal over het koningshuis lees. Laten we gewoon stoppen met het koningshuis. Ze kunnen nog jaren leven van het geld dat ze krijgen, waar ze weinig voor doen. En bovendien is de monarchie uit de tijd. Dan kunnen ze vrij leven en het geld kan voortaan besteed worden aan diegenen die bijna failliet zijn gegaan in deze moeilijke tijd.



Willemien Baak, Den Haag.

Oranjehuwelijk II | We hebben momenteel wel iets beters te doen

Het AD schrijft uitgebreid over het omstreden huwelijk van Willem- Alexander en Máxima. ‘Gelukkig’ worden er in het artikel diverse Kamerleden geciteerd die de grote broek al weer aan hebben: ‘de onderste steen moet boven, er is een loopje genomen met de ministeriële verantwoordelijkheid’, enzovoort. Terwijl Nederland in brand staat en drie eerdere kabinetten- Rutte er op diverse vlakken een bende van hebben gemaakt, wat schreeuwt om oplossingen, gaat het Binnenhof gewichtig doen over een huwelijk dat bijna twintig jaar terug werd voltrokken. Wat is het landsbelang hiervan en wat merkt de man in de straat van deze kennelijk heikele kwestie? Zullen we afspreken dat Rutte IV de onderwerpen die burgers al jaren diep in de beurs raken of die in de privésfeer ernstige schade hebben berokkend, eerst oplost voordat aan dit non-item aandacht wordt geschonken? In de beloofde nieuwe bestuurscultuur lijkt mij deze volgorde de enige juiste keuze.



Harry Verheul, Alkmaar.

AOW | Nooit zal ik meer één van die vier partijen kiezen

‘Rutte moet vrezen voor herhaling debacle’ (AD 29-1). Hoe is het toch mogelijk dat de generatie die bijgedragen heeft aan de welvaart waarin we leven zo in de rug geschopt wordt door het kabinet- Rutte? Het ergste is nog dat de ontkoppeling van de AOW als een donderslag bij heldere hemel kwam. Als dit het nieuwe leiderschap is waar Sigrid Kaag (D66) de mond van vol heeft, dan staat ons nog wat te wachten. De AOW’ers zijn natuurlijk de groep die zich het minst kan roeren. In ieder geval krijgt geen van de huidige coalitiepartijen ooit nog mijn stem. Eigenlijk veroorzaken zij met dit alles de verschuiving naar de rechtse partijen.



Henk van Holland.

AOW II | Het stond in geen enkel verkiezingsprogramma

Ouderen moeten de komende verkiezingen maar eens van zich laten horen na afschaffing van de vut, de verhoging van de AOW-leeftijd, het bekende verhaal met de (niet) indexering van de pensioenen, en nu dan het loslaten van de koppeling met het minimumloon en de AOW. Ik denk dat het langzamerhand welletjes is geweest. Daarbij in overweging genomen dat dit in geen enkel verkiezingsprogramma werd aangekondigd. Ja, wel de verhoging van het minimumloon. Dat leverde natuurlijk nog stemmen op. Mocht dit daadwerkelijk doorgevoerd worden, dan moeten wij ouderen maar eens van ons laten horen door massaal niet op partijen te stemmen die dit steunen. Daarmee kunnen we alvast een begin maken bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart.



Ton Buijs, Geldrop.

