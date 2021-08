Reacties op ‘cliché-jihadiste’: ‘Wat is er nog Nederlands aan haar?’

‘Een jihadiste uit het kalifaat heeft toch haar Nederlanderschap verspeeld doordat ze in vreemde krijgsdienst was?’, zegt briefschrijver Dijkshoorn naar aanleiding van het nieuws. Hieronder alle brieven van lezers die in de krant van zaterdag 7 augustus verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

In vreemde krijgsdienst? Daarin is de wet duidelijk

‘Cliché-jihadiste bakte alleen cupcakes’, (AD 6-8). Rijkswet op het Nederlanderschap (1984) artikel 15, lid 1 ‘Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren indien: hij zich vrijwillig in vreemde krijgsdienst begeeft van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk dan wel tegen een bondgenootschap waarvan het Koninkrijk lid is’. Na wat googelen komen bovenstaande stukken naar boven. Dan hoeven we toch geen ellenlange en vooral kostbare processen te houden?



J. Dijkshoorn, Rotterdam.

Goed artikel over zwangere vrouwen, maar de kop is verkeerd

‘Zwangere mijdt inenting’, (AD 6-8). Wat goed dat AD aandacht besteedt aan de vaccinatie van zwangeren. Het is heel belangrijk. Maar wat jammer dan van de kop op pagina 7: ‘Zwangere, denk goed na over je vaccinatie’. Dat suggereert dat je het beter niet kunt doen. Zoveel mensen lezen alleen koppen, die trekken een verkeerde conclusie. Dus AD: denk goed na over de kop!



Simone Valk, verloskundige, Rotterdam.

Meer, meer, meer... het is voetballers niet vreemd

‘Einde van een tijdperk’, (Sportwereld 6-8). Voetballer Messi moet vertrekken omdat La Liga (Spaanse KNVB) niet akkoord gaat met de uitgaven conform een nieuw contract. Dat snap ik nog wel, vanwege de lagere inkomsten voor clubs door Covid-19. Een soort beschermingsconstructie, niks mis mee. Maar dat Messi, die à la Dagobert Duck bulkt van het geld, nog weer flink wil incasseren met een nieuw vijfjarig contract, daar snap ik niets van. Als je na ruim twintig jaar bij dezelfde club je zakken meer dan genoeg hebt gevuld, kun je ook zeggen: ‘doe dan maar minder’, om aan de normen van La Liga te voldoen. Meer, meer, meer, daar hebben veel betaaldvoetballers in zijn algemeenheid last van. Bah.



Henk van Setten, Rotterdam.

Schippers terug naar de zevenkamp? Dat wordt nog wat in Parijs

‘Zij lopen, ik sta stil’ (Sportwereld 3-8). Helaas kon Dafne Schippers niet meer meekomen op de sprint in Tokio. Zij staat nu op een keerpunt: over naar de lange 400 meter of terug naar de zevenkamp, die zij voor de sprint ook beoefende. Daar kon zij ook aardig meekomen. Ze is nu 29. Mocht haar lichaam het toestaan, dan kan zij als 32-jarige meedoen met de coryfeeën Anouk Vetter en Emma Oosterwegel op de volgende Olympische Spelen in Parijs. Dat gaat een zevenkamp worden om je vingers bij af te likken.



Geert de Korte, Houten.

Olympische Spelen om blij van te worden, en wat volgt nog?

Ik hoop dat velen het volgen van de Olympische Spelen de voorkeur hebben gegeven in plaats van op vakantie te gaan. Dat kan altijd nog. Wat heb ik genoten van onze sporters. Wat een topsport wordt bedreven. Nederland nu al op de tiende plek met 26 medailles, na alle grote landen. (Tot en met vrijdag, red.). En dan moet het weekend nog goe en wel beginnen, waarbij er nog goud, zilver of brons kan bijkomen. Ik ben er in ieder geval heel blij van geworden.



Jan Dammes, Bleiswijk.

Kirjat Sjmona is een stad, geen nederzetting

‘Raketten uit Libanon, Israël vuurt terug’ (AD 5-8). Dit stuk geeft blijk van weinig kennis. Kirjat Sjmona is geen nederzetting maar een stad (23.000 inwoners, red.) in het noorden van Israël. Wat is de reden dat u Kirjat Sjmona een nederzetting noemt? De stad lijdt al jaren onder terreur van Arabische zijde. Denk aan de moord op achttien burgers, waaronder negen kinderen, in 1974. Je kunt je afvragen of dit nieuws de krant had gehaald als Israël niet had gereageerd op de zoveelste Arabische agressie.



Henk Vinke, Amersfoort.

Als DSM groot wil zijn moet het zijn eigen broek ophouden

‘Boze Limburgers: Dreigen met mogelijk vertrek DSM is chantage’ (AD 6-8). Waar gaat dit over als men een winst maakt van één miljard? Waar hebben wij dat eerder gehoord, over steun? Dit dan wel tijdens de coronacrisis? En dan toch personeel ontslaan. Als DSM zo’n hoge boom wil zijn, moet het ook de (tegen)wind opvangen en alles uit eigen zak betalen.



Peter Pannet, Ridderkerk.

