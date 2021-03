Reacties op column Angela de Jong: ‘Het is duidelijk dat ze het totaal niet begrepen heeft’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 22 maart in de krant verschenen over onder meer de column van Angela de Jong en complottheorieën.

Complottheorieën | Rare artsen, maar er is ook onderbouwde kritiek

‘Als je huisarts in het Bill Gates-complex gelooft’ (AD 20-3). In het AD van 20 maart wordt met kennelijk genoegen een aantal huisartsen opgevoerd dat complottheorieën aanhangt. De een is nog vreemder dan de andere. Een beetje verstopt wordt ook beter onderbouwde kritiek op het coronabeleid genoemd maar wordt niet verder op ingegaan. Door de hele opzet van het artikel worden ook die opvattingen in een verdachte hoek gedrukt. Toch zit daar een aantal wetenschappelijk volledig valide standpunten bij. Zo is de werkzaamheid van mondkapjes zeer omstreden, bestaat er voor de werkzaamheid van de meeste maatregelen van de lockdown geen bewijs, wordt het gevaar van alternatieve medicijnen schromelijk overdreven en bevinden de toegelaten vaccins zich formeel nog in de onderzoeksfase. Dus ook zonder woeste complottheorieën is er vanuit gezond verstand veel kritiek op het nu geldende coronabeleid te formuleren. Veel huisartsen doen dat dus ook.



Louis Frank, Rhoon.

Voorkeursstemmen | Kruizen, hoofddoeken en keppeltjes horen daar niet

‘GroenLinkser Bouchallikht in Tweede Kamer via voorkeursstemmen’ (AD.nl 20-3). Kauthar Bouchallikht met voorkeurstemmen de Tweede Kamer in, inclusief de naar mijn mening ongeoorloofde hoofddoek. Maar erger dus, met een aanhang van meer dan 60.000 moslims die de Moslimbroederschap aanhangen of in ieder geval niet afwijzen. Geloofsovertuigingen zoals kruizen, hoofddoeken, keppeltjes en dergelijke horen niet in de Kamer die de seculaire waarden van ons dienen voor te staan. Wie van de Kamerleden trekt hiervoor het eerste aan de bel zonder de angst hiermee in het kamp van Wilders te worden getrokken?



K. Terleth, Amstelveen.

Stikstof | Bereken aantal inwoners per vierkante kilometer

‘Stikstofprobleem legt nu al bom onder formatie’ (AD 20-3). In het AD van 20 maart stellen topambtenaren in twee rapporten dat er meer nodig is om het stikstofprobleem de baas te worden. De rapporten zijn volgens mij onvolledig. In vergelijking met andere Europese landen geven ze aan hoeveel koeien, kippen en varkens per vierkante kilometer in Nederland leven. In hun rapporten ontbreekt het aantal inwoners per vierkante kilometer, het is goed mogelijk dat dit in Nederland ook te veel is.

Arie Dekker, Sleeuwijk.

Column Saksia Noort | Volgens mij kan ze beter de pen even neerleggen

‘De vrijheid verliest, extreem rechts wint’ (Column 20-3). Saskia Noort kan volgens mij maar beter een poosje stoppen met haar wekelijkse bijdrage in het AD. Ze is, denk ik, door de corona zwaar depressief geworden. In al haar schrijfsels van de laatste weken is dat héél erg goed te merken.



Annemarie Beute, Boijl.

Feyenoord | Heel snel je mond houden over salaris na dit debacle

‘Miskleun Feyenoord tegen hekkensluiter FC Emmen brengt play-offs heel dichtbij’ (AD.nl 21-3). Na het zeer teleurstellende gelijkspel tegen hekkensluiter FC Emmen wil ik de spelers het volgende zeggen: nooit, maar dan ook nooit een salarisverlaging weigeren te accepteren. De eerste reden (corona) was al duidelijk: de club financieel ondersteunen. Maar na deze wanprestatie: heel snel je mond houden. Jullie werken in Rotterdam dus: eerst prestaties en dan salaris.



Han van den Akker, Almkerk.

Column Angela de Jong | Niet iedereen begrijpt het

‘Rechts’ (Column 20-3). Het is duidelijk dat Angela de Jong totaal niet begrepen heeft dat Andrew Makkinga in talkshow De Vooravond zijn bezorgdheid uitspreekt over de toename van, en de laconieke reacties op het openlijke racisme in de samenleving naar aanleiding van de verkiezingsuitslagen. Het publiek waarschijnlijk ook niet, gezien de veelgenoemde argumenten om op FvD te stemmen: ‘We willen weer feesten’. Een trieste constatering.



Annemarie Louisa, Rotterdam.

Column Angela de Jong 2. | Ik kom er maar eerlijk voor uit: ik heb Rutte gestemd

Prima column van Angela afgelopen zaterdag; ik ga er maar eerlijk voor uitkomen: ik heb VVD gestemd en ja, op Mark Rutte. En dat ook nog in volle overtuiging. Nederland is een fijn land om in te wonen, afgelopen week stond het weer in de top vijf van gelukkigste landen en daar is Mark Rutte medeverantwoordelijk voor. Natuurlijk is niet altijd alles goed gegaan, denk aan Groningen, denk aan de toeslagenaffaire waar nog veel herstelwerk aan gedaan moet worden. Voor mij mag de huidige coalitie nog zeker vier jaar doorgaan, slechter zullen we er echt niet van worden. Ondanks het gezeur van alle rupsjes-nooit-genoeg.



Paul Daniels, Gorinchem.

