Reacties op Column Linda Akkermans: ‘De amateurs volgen het voorbeeld van de voetbalprofessionals’

‘Voorbeelden van Tadic en Antony zeggen genoeg’ en ‘Wat mij betreft schaffen we de zomertijd af en het liefst per direct’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van zaterdag 26 maart verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Column Linda Akkermans | Voorbeelden van Tadic en Antony zeggen genoeg

‘Hup juf Ank! Houd voetbalouders maar eens een gênante spiegel voor’ (Column 25-3). Linda Akkermans schrijft een herkenbare column over de agressie bij voetbalouders en coaches. Langs de lijn op zaterdagochtend valt het mij ook op dat kinderen van net een meter hoog, met de handjes in de zij staan te debatteren met de scheidsrechter, die blijkbaar wel een heel vreemde beslissing heeft genomen. Wat Linda niet meldde is dat al die amateurs het voorbeeld volgen van de professionals die bijna dagelijks te zien zijn. Het blijft nog steeds wonderlijk hoe daar regelmatig 20 appellerende armen omhoog gaan als een bal over de zij- of achterlijn rolt. Wat denken ze nou? Of hoe spelers op de scheids af stormen als die het in zijn hoofd haalt om te fluiten. De man wordt soms bijna omver gelopen. In de internationale voetbalwereld worden de regels bepaald door landen waar corruptie hoogtij viert. Dat zijn vooral de zuidelijke landen, waar een driftiger temperament gewoon is. Daarom liggen ‘helden’ als Anthony en Tadic zo overdreven om aandacht te vragen. Als onze jeugd dát als voorbeeld ziet, zijn de taferelen bij de zaterdagochtendjeugd heel goed te verklaren.



Jan van Rooijen, Soesterberg.

Winst Eneco | Houdt u vast: de winst wordt alleen maar groter

Veel briefschrijvers vinden de winststijging van Eneco schandelijk. Ik vond het commentaar van Saskia van Westhreenen echter populistisch. Vorig jaar steeg de omzet van Eneco met 26 procent en de winst met 77 procent. Dat komt doordat de andere kosten en winstmarge (vrijwel) gelijk bleven. En bereidt u zich er op voor: over 2022 zal de omzet nog veel harder toenemen. Oorzaak de enorme stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen op de Energiemarkt Amsterdam. Daar moeten alle nutsbedrijven inkopen, geprivatiseerd of niet. De winst zal dan misschien wel verdubbelen. Sommige klanten hebben langlopende (drie jaar) contracten met Eneco. Die hebben (nog) geen pijn van de stijging van de gasprijs. Vooral de mensen die op de eerste rang willen zitten met een kortlopend (variabel) contract zijn nu de pineut. Dat risico hebben ze zelf genomen, net als de keuze van de energieleverancier. Het goedkoopste contract blijkt niet altijd het voordeligste. Bescherm mensen niet voor een les, die levensles maakt ze wijzer.



Peter van Wermeskerken, Den Haag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Examens | Leerlingen zijn al op veel manieren geholpen

‘Exameneisen laten vallen helpt niemand’ (Commentaar 24-3). Mevrouw Rijpma heeft volledig gelijk. De huidige leerlingen worden al volop gepamperd en op allerlei manieren tegemoet gekomen. Henk Hagoort doet er met zijn idiote voorstel nog een schepje bovenop en vraagt in feite het faillissement van het voortgezet onderwijs aan. Als riant betaalde omroepbestuurder van de EO en later de NPO wilde hij ook al zeer moeizaam meewerken aan het gelijktrekken van de salarissen van omroepbestuurders met dat van ministers en op dit moment heeft hij er nog zoveel goed betaalde baantjes bij, dat hij door de bomen het bos niet meer ziet. Ter verduidelijking: belastinggeld voor de NPO is voor de programma’s en niet voor dik betaalde bestuurders en belastinggeld voor het onderwijs is voor de leerlingen en niet voor...



Arie de Graaf, Bunschoten.

Zomertijd | Ik zie al op tegen die tijd

Wat is het voordeel om de zomertijd anno 2022 in stand te houden? Onderzoek heeft bewezen dat het schadelijker is dan wordt verondersteld en dat de nadelen groter zijn dan de voordelen. Ik zie nu al op tegen de aankomende tijd. Wat mij betreft schaffen we deze onzin af en het liefst per direct.



Marianne Albers, Lisse.

Het jaar van Fortuyn | Zoveel promo’s zijn irritant en bovendien onnodig

‘Pim Fortuyn snapte hoe het medium televisie werkte’ (AD 24-3). In de richtlijnen van de overheid staat dat de publieke omroep als taak heeft om te zorgen voor een goed media-aanbod. Hier valt beslist niet onder de ongebreidelde aandacht die de omroepen voor zichzelf opeisen. De nieuwe serie over Pim Fortuyn wordt al wekenlang ontelbare keren per dag aangeprezen zoals ook promo’s voor andere programma’s. Om zo veel tijd van kijkers en luisteraars in beslag te nemen is niet alleen maar irritant maar ook volkomen onnodig.



John van Herk, Hoogvliet.

Prijsstijgingen | Het gaat sowieso omhoog

Ik lees bijna dagelijks berichten in de krant dat producten onvermijdelijk duurder worden door de oorlog in de Oekraïne en als gevolg van schaarste van grondstoffen. Ik verdenk diverse grootgrutters en kleinere ondernemers er echter van dat zij alvast hun prijzen verhogen terwijl daar helemaal nog geen reden toe is. En dan gaat het niet om euro centen maar euro dubbeltjes en kwartjes.



Ilona Dekker, Nieuwegein.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.