Reacties op column Özcan Akyol: ‘Hij slaat over Van Haga een beetje door’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 17 mei in de krant verschenen over onder meer buitenlandse reizen en de column van Özcan Akyol.

Tweede Kamer | Hogere kiesdrempel helpt democratie juist om zeep

‘Column Özcan Akyol’, (AD 14-5). Eus slaat in zijn column over Van Haga een beetje door. Ten eerste is het begrip ‘zetelrover’ ongepast, want iedere zetel is persoonlijk en dat is niet zomaar. Zo wordt voorkomen dat partijbonzen te veel macht naar zich toe trekken. Ten tweede meent hij dat het land bestuurbaarder wordt door een kiesdrempel. Hij wil dus dat de stemmers op SGP, CU, Bij1, Volt, PvdD, DENK, BBB en 50Plus niet vertegenwoordigd worden en vergeet dat als de kiesdrempel van 5 procent al gegolden had ook SP, D66, FvD en GroenLinks nooit de Kamer in waren gekomen. Dan zouden er alleen drie klassieke achterkamertjespartijen overblijven waar je geen cultuuromslag van kan verwachten.



Wim van Pelt, Zwijndrecht.

Tweede Kamer 2. | Achttien partijen is te veel, pak zetelroof eens aan!

In de Verenigde Staten zijn er twee politieke partijen waar Amerikanen uit kunnen kiezen. In ons kikkerlandje hebben we nu achttien partijen in de Tweede Kamer. Wat een geldverspilling! Het zou een taak voor het nieuw te vormen kabinet zijn om de onderwerpen ‘kiesdrempel’, ‘zeteldiefstal’ en ‘het maximale aantal partijen in de Tweede en Eerste Kamer’ hoog op de agenda te zetten. Dit om te komen tot een efficiënter parlement.



Joost Hooimeijer, Barendrecht.

Voedselbanken | Na tien jaar Rutte staan we er zeker niet beter voor

‘Lezersbrieven’, (AD 14-5). Briefschrijver J. Eerland uit Spijkenisse stelt dat Nederland er na tien jaar onder premier Rutte nog nooit zo goed voor heeft gestaan. Bij het lezen van de ingezonden brief viel ik bijna van mijn stoel van verbazing. Het aantal mensen dat afhankelijk is van voedsel- en kledingbanken is verveelvoudigd, de schuldhulpverlening draait op volle toeren, het aantal dak- en thuislozen groeit en groeit. Het gaat allerminst beter. Je hoeft echt geen raketgeleerde te zijn om dit te zien.



Marian Bijvoet, Nieuwegein.

Israël | Zijn er geen Nederlanders betrokken bij dit conflict?

Wonen er geen Nederlanders in Israël? Dat zal toch wel. Nederlanders zitten overal. Toch krijgen wij hen op televisie nauwelijks te zien over de actuele situatie in dat land. Ze zullen best wat te vertellen hebben. En dit is typisch, want als er ergens in het buitenland de kleinste kleinigheid gebeurt dan wordt dat breed uitgemeten in het nieuws. En als er een ramp is gebeurd, is het eerst wat bericht wordt of er wel of geen Nederlanders bij zijn betrokken.



Gerard Brekelmans.

Reizen | Vakantie in een ‘geel’ land is vragen om problemen

‘Land of eiland op ‘geel’? Boeken maar, denken veel Nederlanders’, (AD 15-5). We zijn zo toe aan vakantie dat er een run op buitenlandse reizen is. En straks dus massaal klagen over alle reisproblemen die je nu al kunt voorzien. Blijf thuis, kijk wat het woord solidariteit betekent en koop ‘Nederlandse waar’!



Jos Thomasse, Rotterdam.

Reizen 2. | Nederland dieprood: geen wonder met onze chaos

Eindelijk een vrolijk bericht: onze regering vindt dat we weer op vakantie mogen. Hoera! Maar een landkaartje in het AD maakte al snel einde aan de vreugde. Waar heel Europa oranje of geel kleurde bleef Nederland, samen met de Oekraïne dieprood. Dus zijn we helemaal niet welkom. We zijn in de ogen van anderen een hoog- risicogebied. Je kan dan stellen dat alle andere Europese regeringen gek zijn, maar we kunnen ook eens in de spiegel kijken en zien wat anderen zien: een chaotisch land, een blunderende regering en een onwillig volk, voor wie het hoogste doel het openen van terrassen is. Logisch dat we worden aangemerkt als een risico voor de gezondheid van anderen. En dus reikte de regering ons de zoveelste dode mus aan. Blij werd ik daar maar even van.



Ton Groenendijk, Pijnacker.

Woedend | Waarom toch zo negatief?

Wat verkoopt een krant? Een pakkende kop, met bepaalde woorden de lezer prikkelen. Ik zie met regelmaat het woord ‘woedend’ in het AD. U kunt ook zeggen dat iemand kwaad is, teleurgesteld, geïrriteerd, nijdig of boos. Maar woedend spreekt meer tot de verbeelding, in ieder geval tot mijn verbeelding. Ik zie iemand bijna ontploffen van kwaadheid, niet meer uit de woorden komen van nijd. Maar ja of dat daadwerkelijk altijd de gemoedstoestand is van de mensen die u interviewt dat is de vraag want het artikel zelf is meestal genuanceerder. Schrijven is een vak maar overdrijven blijkbaar ook en wat mij niet woedend maakt maar irriteert is dat vooral het negatieve uitvergroot wordt.



Bep Bouhuijzen, Harmelen.

