Reacties op columnist Gül: Scherp en wijs, maar ‘ze basht Kaag met verkeerde argumenten’

Pieter van den Hoogenband | Complimenten voor deze chef de mission

Wat een opluchting dat we weer een echte chef de mission hebben voor de Olympische Spelen. Pieter van den Hoogenband weet als oud-topsporter waarover hij praat, maar in tegenstelling tot de eerdere chef de missions kan hij ook echte gesprekken voeren en heeft hij charisma. Complimenten aan NOC voor deze keuze.



C. Lamens, Swifterbant.

Sportheld | Epke bedankt!

Epke Zonderland wist zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen en houdt het voor gezien - geen deelname aan het WK. Ik wil hem hierbij bedanken voor alle prachtige, ontroerende sportprestaties waarmee hij Nederland verblijdde. Hij is een van onze grootste sporthelden aller tijden. Ik wens hem veel succes als arts. Epke bedankt!



Hans de Graaf, Zoetermeer.

Columnist | Met haar scherpe blik houdt Gül ons spiegel voor

D66 verwart mij, de partij moet kiezen (AD 24-7). Ik heb weer genoten van de column van Lale Gül - zij vervangt tijdelijk Saskia Noort. Gül heeft een scherpe blik, is slim, kan misstanden in de maatschappij aan de kaak stellen en analyseren. Eigenlijk is ze interessant voor iedereen, want zij houdt ons een spiegel voor. Zo jong nog en al zo wijs. Prachtig om te zien. Ik ben benieuwd hoe deze jonge blom zich verder ontwikkelt. Kan ze alstublieft blijven?



Tineke Kooiman, Texel.

Columnist II | Gül basht Sigrid Kaag met verkeerde argumenten

Er is D66 wel wat aan te rekenen, maar wat Lale Gül de partij en Sigrid Kaag verwijt is vergezocht. Zo stelt ze dat als Kaag moslims een fijn Offerfeest wenst dit inhoudt dat je de wijze van slachten goedkeurt. Dat lijkt mij een onjuiste gevolgtrekking. Als je iemand een fijne feestdag wenst, gaat dat vaak om het samenkomen en stilstaan bij de reden daarvoor, en niet om de rituelen. Pijnlijker is het onderzoek dat ze aanhaalt over anti-homogeweld. Van de vijftien geïnterviewden heeft er slechts één het over Marokkanen. Je kunt dus vragen stellen over hoe representatief dit onderzoek is. Een representatief onderzoek uit 2017 stelt dat 61,8 procent van het anti-homogeweld afkomstig is van mannen met de Nederlandse nationaliteit en slechts 16,6 procent met de Marokkaanse. Kortom, Lale Gül probeert met drogredenaties en een niet-representatief onderzoek aan de stoelpoot te zagen van Kaag. Haar zaag is te bot om er een spaander af te krijgen.



Mathijs van der Loo, Leiden.

Besmettingsrisico | Het verschil tussen 10 en 100 procent is gigantisch

In tegenstelling tot briefschrijfster Sonja Leliveld, begrijp ik de indirecte vaccinatieplicht heel goed: Als je bent gevaccineerd, ben je voor 90 tot 95 procent beschermd tegen het virus. Je bent dus voor maximaal 10 procent een risicofactor, ook voor anderen. Wie zich niet laat vaccineren, vormt voor 100 procent een risicofactor. Gevaccineerden kunnen het virus inderdaad doorgeven, maar het verschil tussen maximaal 10 en 100 procent is gigantisch.



Toon Paardekoper, Leiderdorp.

Thuisbatterij | Zo worden zonnepanelen wel erg duur, Liander

Netbeheerder Liander wil dat particulieren zonnestroom zelf opslaan (AD 24-7). Particulieren worden gestimuleerd om zonnepanelen aan te schaffen. Goed als investering en goed voor het milieu. Maar nu kan Liander alle opgewekte stroom bijna niet meer kwijt en wil de netbeheerder dat particulieren een batterij aanschaffen voor opslag van de elektriciteit. Kosten: 5000 tot 10.000 euro. Die zonnepanelen zijn dan een dure investering geweest, voor de ongeveer 3000 kwu per jaar die ze opwekken. De enige goede oplossing is, dat Liander de thuisbatterijen gratis levert.



Jan Miedema, Grootebroek.

Autorecensie | Met kind achterin wil je niet ‘dynamisch rijden’

In zijn bespreking van de Skoda Enyaq (AD, 23-7) is autojournalist Niek Schenk teleurgesteld dat de auto geen dynamische rijbeleving geeft. Autojournalisten denken vaker dat elke auto moet rijden als een Ferrari. Autobladen als Autovisie en AutoWeek kun je dat nog vergeven, want die bladen worden gelezen door autogekken, maar AD zal gelezen worden door mensen die een gezinsauto zoeken, en voor hen lijkt ‘dynamisch rijgedrag’ eerder op ‘nerveus’. En die lichte besturing, waar Schenk kritiek op heeft, zullen ze als prettig ervaren, want zo wordt het in- en uitparkeren minder inspannend. Kortom: wie een auto test, moet door de ogen van zijn lezers de auto bekijken. Dan is dynamisch rijgedrag geen pluspunt, maar juist wel een kinderzitje snel kunnen in- en uitbouwen of een fysieke knop om de airco te bedienen.



Martin van Raay, Culemborg.

