Reacties op commerciële ruimtevlucht: ‘En ik moet wel aan het klimaat denken?’

Mishandeling Mallorca | Hier past een lange gevangenisstraf bij

‘Zinloos geweld: Spanje straft veel zwaarder dan ons land’ (AD 21-7). Dat is maar goed ook, want iemand zomaar doodtrappen, verdient een hoge straf. De jongens wisten dondersgoed wat ze deden en boekten zo snel mogelijk een vlucht naar Nederland. Ja, ze waren werkelijk op de vlucht. Dus lever ze over aan Spanje, dan krijgen ze de straf die ze verdienen en niet zoals in Nederland dat ze binnen een paar jaar weer op straat staan en hun leven weer kunnen oppakken. Hier past een hoge straf bij.



Nanny Barthen, Den Haag.

Ruimtevlucht | Hoe maak je mensen nu nog enthousiast voor klimaat?

‘Geweldig, juicht Oliver in de ruimte’ (AD 21-7). Hoe ongeloofwaardig wordt onze samenleving? De hele wereld maakt zich zogenaamd druk over de invloed van de mens op het klimaat. Wij moeten zoveel mogelijk energie besparen om de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden. Ik doe dus de lampjes uit zodra ik geen licht nodig heb, en trek zo nodig een trui aan. Je moet wat voor de toekomst over hebben, dat wordt ook van iedereen verwacht. Er zijn echter uitzonderingen, voor vier mensen gold dit dus niet, afgelopen dinsdag. Zij gingen in een raket naar wel 100 kilometer hoogte en dat duurde dan ook 11 minuten. Een ongelofelijke hoeveelheid energie voor dit ‘belangrijke’ experiment. We gaan dit commercieel exploiteren, de kachel moet blijven branden. Hoe denkt men mensen enthousiast voor klimaatbeheersing te maken?



Henk Rieke, Voorschoten.

Testlocaties | Waar blijven de kritische vragen over die sluitingen?

‘Vakantiegangers stomverbaasd: testlocatie in Rotterdam blijkt, ondanks afspraak, opgeheven’ (AD.nl 21-7). Met stomme verbazing lees ik dat er steeds meer testlocaties worden gesloten, niet alleen in Rotterdam, dat helaas al geruime tijd een toppositie heeft in het aantal besmettingen, maar ook elders. Het valt niet te rijmen met de oproep bij de minste twijfel te (laten) testen om vervolgens de drempel om te testen te verhogen door locaties te sluiten waardoor de bereikbaarheid minder wordt. Waar blijft de Tweede Kamer met kritische vragen?



N. Nekeman, Rotterdam.

Uitstel medische behandeling | Het laat verborgen leed zien

‘Uiteindelijk toch nog een nieuwe lever van zijn zus’ (AD 20-7). Op mijn 29ste levertransplantatie-verjaardag lees ik het mooie verhaal van Bo en Ken, met goede afloop. Geweldig wat het Erasmus MC in twee weken heeft gepresteerd, negen levertransplantaties. Het laat ook zien dat er door de coronapandemie veel verborgen leed is. Soms gaat het om leven of dood. Ik wens Bo en Ken een heel lang en gezond leven en hoop dat alle mensen die wachten op levensreddende transplantaties, heel snel geholpen worden.



Yvette Draisma, Amersfoort.

Overstroming Limburg | Iets voor Postcode Loterij?

Als lid van de Nationale Postcode Loterij lijkt het mij een goed idee om enkele maanden geen prijzen uit te keren. En het gehele bedrag te besteden aan het Nationaal Rampenfonds. Want er is veel geld nodig en als lid van de Postcode Loterij merk je er niets van en zo worden ze toch een beetje geholpen.



J. Baas, De Meern.

Overstroming Duitsland | Niets mis met een baan in een supermarkt in ons land

‘Vincent en Yvette kunnen weer helemaal opnieuw beginnen’ (AD 20-7). Verschrikkelijk wat deze mensen en vele anderen is overkomen, heel triest allemaal. Wat ook wel triest is om te lezen wat Vincent zegt: ‘Maar we moeten wel. Terug naar Nederland? En dan? Een of ander flutbaantje in een supermarkt en dan doodongelukkig worden?’ Waarom zo minderwaardig doen over supermarktpersoneel? Er zijn vele supermedewerkers die helemaal niet ongelukkig zijn met deze baan en die in coronatijd en ook nú nog de maatschappij mee draaiende houden.



Piet Hermans, Oosterhout.

