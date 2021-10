Reacties op compensatie energienota: ‘Dat rijke mensen ook vangen, is tenenkrommend’

Toch raar dat buurman met verwarmd zwembad ook wordt gecompenseerd

Met verbazing las ik zaterdag het artikel ‘Compensatie dure energie’ (AD 16-10). Hoe incompetent is deze regering geworden? Een simpele aanvraagprocedure voor energiecompensatie alleen voor wie het echt nodig heeft, is ‘ingewikkeld en kost te veel tijd (lees: geld)’. Dus dan geven we miljarden uit aan steun voor iedereen die het niet nodig heeft? Waar is onze solidaire maatschappij gebleven na tientallen jaren rechts beleid? Nu mogen we straks allemaal opdraaien voor de energiekosten van de buurman in zijn villa met verwarmd zwembad. Zo tenenkrommend dit.



Jan Terpstra, Almere.



Niet iedereen zou gecompenseerd moeten worden voor hoge energienota

Ja, 400 euro voor elk huishouden. Het is toch te gek voor woorden dat iedereen dit krijgt? Voor de rijken een lachertje voor de armeren een drama, want die blijven nog steeds tegen een onbetaalbare rekening aankijken. Is het niet mogelijk om hierin verschil te maken? Voor elk huishouden gaat de energierekening wel 900 euro omhoog en met de prijsverhogingen van boodschappen bij de supermarkt en kleding zijn de armen onder ons echt niet geholpen met die 400 euro. Zij blijven in de problemen door al die verhogingen. Het bedrag dat ook rijken krijgen, kan beter naar de armen gaan zodat zij 800 euro krijgen in plaats van 400. Zelfs dan is de extra 100 die ze moeten betalen niet op te brengen. Hopelijk wordt voor deze groep een betere oplossing gevonden dan nu geboden wordt.



Nanny Barthen, Den Haag.



Eén druk op de knop en je weet wie compensatie nodig heeft

Hoe moeilijk kan het zijn om alleen de mensen die het nodig hebben te compenseren vanwege de energierekening? Geef alle huishoudens die huur- en zorgtoeslag hebben 50 euro per maand extra als compensatie. Die toeslagen hebben ze niet omdat ze rijk zijn. Eén druk op de knop en je weet wie. Het is belachelijk dat de rijken hier van profiteren.



I.Blokhoff, Rotterdam.

Religie is al duizenden jaren een complottheorie

‘Antivax in naam van de Heer’ (AD 16-10). Heel bijzonder dat evangelische groeperingen zeggen dat corona een complot is. Juist religie is al duizenden jaren de grootste complottheorie die er bestaat. Op basis van eeuwenoude verhalen die nooit zijn bewezen of kunnen worden, werden complete volkeren overheerst, verbannen, verjaagd of vermoord. En dat in opdracht van vaak zelfbenoemde leiders die niet zozeer de geesten wilden verlichten, maar vooral aan de macht wilden zijn en blijven. Was het belangrijkste christelijke boek, de Bijbel, niet begonnen met: ‘In den beginne...’ maar met ‘Er was eens...’, dan had de wereld er nu heel wat beter en leuker uitgezien.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Voor elke coronapatiënt op ic gaan tien operaties van anderen niet door

‘R-getal hoogste sinds begin juli’ (AD 16-10). Werkzaam in LUMC in Leiden merk ik dat veel operaties zijn uitgesteld doordat er geen ic-bed beschikbaar is. Nergens lees ik dat een coronapatiënt gemiddeld drie weken op de ic ligt en daardoor tien patiënten niet geopereerd kunnen worden, omdat na een operatie de gemiddelde patiënt twee dagen op de ic ligt. Bedenk dit als je de keuze maakt om je niet te laten vaccineren.



Marja van der Slot van Haaster

Bart Snels geeft zijn zetel op, zo hoort het

‘Vertrek vertrouweling raakt positie Klaver’ (AD 16-10). GroenLinks-Kamerlid Bart Snels is het niet eens met de partijkoers. Hij doet het enige juiste: uit de Kamer stappen. Veel van zijn collega-Kamerleden zouden hun zetel houden en zich hebben afgesplitst. Bart Snels niet. Hulde.



Steef Kraan, Delft.

Na dit verhaal over autorijden voel ik me niet schuldig meer

‘Stapt een vrouw in de auto’ (Mezza 16-10). Zelden heeft een artikel zo’n angst bij mij opgeroepen: dat zulke weggebruikers bestaan. Ik heb altijd van mezelf gedacht dat ik niet de beste chauffeur ben. Maar nu ik alle capriolen van Natalie Hanssen lees, voel ik mij toch niet zo schuldig meer over dat ene deukje in mijn auto.



Wesley Nielen, Assendelft.

Wonderlijk wat Harold Hamersma zoal proeft

‘De herfst vraagt om stevige wijn met meer tannines’ (AD 16-10). Wat wijnkenner Hamersma allemaal proeft is ongelooflijk. Ik heb in m’n leven menig flesje opengetrokken; van goedkoop tot heel duur. Nog nooit heb ik katjesdrop, brede bessenborstkas, rode sinaasappel, truffelsnippers enzovoort geproefd. Ik denk dat Drs. P. ook een goede wijnrecensent geweest zou zijn. Hij had vast knolraap, lof, schorseneren en prei geproefd.



Arno Lodder, Wijk bij Duurstede.

