Reacties op compensatie: ‘Waarom is benzine in landen om ons heen wél goedkoop?’

‘Ik dacht dat er gestreefd wordt naar één Europa, maar dat is alleen het geval wanneer het de regering goed uitkomt’ en ‘Als je niet gaat stemmen heb je ook geen recht om te mopperen’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van maandag 14 maart verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Compensatie | Waarom moet het allemaal zo lang duren?

‘Miljardenplan moet pijn aan pomp verzachten’ (AD 11-3). De btw op brandstof kan nu wel per 1 april omlaag, terwijl de btw op energie pas per 1 juni verlaagd gaat worden en de btw-verlaging op fruit nog wel maanden op zich kan laten wachten. Hoe is het mogelijk dat dit zo lang moet duren?



Jan van den Bos, Spijkenisse.

Compensatie II | Mensen hebben dat voordeel nú nodig

Waarom moet de uitvoer van dit plan zo krankzinnig lang duren? De mensen hebben nu compensatie nodig en niet midden in de zomer wanneer er amper gestookt hoeft te worden. Dat is mooi geregeld door de regering, want dan halen ze tot die tijd hun centen toch binnen. Als de prijzen verhoogd worden kan dit altijd heel snel geregeld worden, waarom dan niet bij een verlaging? En waarom is de benzine in de landen om ons heen wél goedkoop, maar hier niet? Ik dacht dat er gestreefd wordt naar één Europa, maar dat is alleen het geval wanneer het de regering goed uitkomt.



Nanny Barthen, Den Haag.

Compensatie III | Weer gaat het geld naar de verkeerde mensen

Minima en bijstandsgerechtigden moeten snel gecompenseerd worden. Door de dure gascontracten zitten zij letterlijk in de kou. En zo moeilijk kan het toch niet zijn? Energieleveranciers weten heus wel wie er prijzige gascontracten hebben. De leveranciers kunnen die data delen met andere instanties, zoals gemeenten en de belastingdienst. Zij weten op hun beurt wie in Nederland de minima en bijstandsgerechtigden zijn. Als ze die data koppelen aan de data van de energieleveranciers, hebben we snel duidelijk wie de groep is die het het hardst nodig heeft. Over de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) hoeven we niet te praten, nood breekt wetten. Met de afgekondigde maatregelen gaat er veel te veel geld naar mensen die het niet nodig hebben.



Arend van der Voort, Den Haag.

Joost Prinsen | Ga zo door

Wat begon mijn zaterdagochtend goed, Joost is terug! Wat heb ik je gemist, Joost. Eerst weg van tv en toen ook uit mijn krant. Ga zo door, ik blijf je met veel genoegen lezen. Het is heel plezierig.



A. Tijmes

Joost Prinsen II | Het zaterdaggevoel is met Joost weer terug

Joost Prinsen is terug. Net of hij niet is weggeweest. Drie mooie verhalen verder wist ik meteen wat ik gemist heb. Het eerste wat ik op de zaterdagmorgen altijd las, was de rubriek ‘Joost mag ‘t weten’. Prachtige verhalen, overspoeld met wijsheid en humor over prangende kwesties van willekeurige lezers. Met een scherpe pen gaf Joost vele inzenders les in opvoeding en sociaal gedrag. Vorig jaar zomer stopte hij met deze vragenrubriek in Mezza. Net als veel andere lezers kan ik mij weer verheugen op de nieuwe ‘Joost weet het’! Mijn heerlijke zaterdagmorgen gevoel is weer terug, ook al is het maar een keer in de maand. Het is je vergeven, Joost.



Ab van Laviere, Bleiswijk.

Stemmen | Wie niet stemt, mag ook niet mopperen achteraf

‘Als iedereen van goede wil afhaakt, ondermijnen we onze democratie’ (Column 12-3). Geweldig weer, de column van Özcan. Dit had wat mij betreft op de voorpagina gemogen. Hij heeft helemaal gelijk. Als je niet gaat stemmen heb je ook geen recht om te mopperen. Wees blij dat wij in vrijheid onze stem mogen laten horen. Als het grootste gedeelte het laat afweten bij de verkiezingen, verandert er zeker niets.



C. van Gurp, Rotterdam.

Poetin | Hij gaat de boeken niet in als held van Oekraïne

Poetin heeft zich mijns inziens totaal verkeken op Oekraïne. In de eerste plaats kon hij geen geldige reden aanvoeren voor zijn aanval op dit land. Vervolgens kreeg hij te maken met een trots en heldhaftig volk dat zich met hand en tand verzet tegen deze brute indringer. De rode loper werd zeker niet voor zijn leger uitgerold. De Europese Unie toont een ongekend grote eensgezindheid en het sanctiepakket is gigantisch en effectief. Hoe de strijd ook afloopt, Poetin zal de geschiedenisboeken niet ingaan als de held van Oekraïne. Die titel komt toe aan President Volodimir Zelenski. Of Poetin zijn Waterloo in Oekraïne zal vinden, zal de tijd leren.



Cees Visser, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Zelenski | Geef je over en red je land

Vooropgesteld, Poetin is een gevaarlijke psychopaat. Maar Zelenski deugt ook niet echt. Heel stoer om iedereen op te roepen het land te verdedigen en wapens uit te delen aan onervaren burgers, maar hij kan weten dat de oorlog daardoor langer duurt. Door zich gewonnen te geven kan hij duizenden levens redden. Stop de oorlog tegen iedere prijs.



Rob Eijsman, Kamerik.